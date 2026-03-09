Эксперт назвал пять трендов импорта авто зимой после отмены льготной ставки «утиля»

Неожиданным хитом продаж стал «альтернативно импортируемый» кроссовер Mazda CX‑5

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Несмотря на опасения отдельных экспертов, объем ввоза легковых авто не сократился, а по ряду направлений даже вырос, сообщил в своем телеграм-канале директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Так, импорт автомобилей с пробегом увеличился почти на треть — на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По «альтернативному импорту» рост составил 126%, указал он, называя пять трендов импорта авто за зимний сезон-2025/26 — период, прошедший после отмены льготной ставки утильсбора.

Одним из наиболее заметных трендов стал рост доли автомобилей мощностью до 160 л.с. В сегменте «альтернативного импорта» на такие машины теперь приходится более половины ввоза (52%), а среди автомобилей с пробегом их доля достигает 95%. Это привело к существенному снижению импорта премиальных марок — таких как BMW, Mercedes‑Benz, Audi, Lexus, Land Rover и других, для которых характерны более мощные двигатели.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Структура ввоза по странам также претерпела изменения. Импорт из Японии не только остался высоким, но и увеличил свою долю в общем объеме поставок. Продолжился ввоз автомобилей с пробегом из Китая. В то же время поставки из Южной Кореи, Грузии и ряда других стран сократились — во многом из‑за ограниченного выбора моделей с мощностью двигателя до 160 л.с. в их ассортименте.

Еще один тренд — рост транзита новых авто через Киргизию. Эксперты связывают это с ожидаемыми изменениями в порядке уплаты утильсбора: в перспективе ставки могут быть выровнены для стран ЕАЭС. При этом Китай по‑прежнему остается ключевым поставщиком на российском рынке.

Неожиданным хитом продаж стал «альтернативно импортируемый» кроссовер Mazda CX‑5. Модель заняла высокие позиции в топе благодаря сочетанию нескольких факторов: льготная ставка утильсбора позволила предложить привлекательную цену, двухлитровый двигатель соответствует «проходным» параметрам, а классическая АКПП дополняет картину.

Рената Валеева