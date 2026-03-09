Минздрав России представил рекомендации по форме сотрудников

Документ устанавливает конкретную цветовую гамму униформы в зависимости от должности работника

Фото: Артем Дергунов

Министерство здравоохранения России разработало единые методические рекомендации по внешнему виду сотрудников медицинских организаций. Документ устанавливает цветовую гамму униформы в зависимости от должности работника, передает РИА «Новости».

Согласно новой концепции, цветовое решение одежды медиков должно отражать иерархическую структуру учреждения. Распределение цветов по должностям:

руководящий состав (главные врачи и их заместители) — фиолетовый;

врачи — темно-зеленый;

средний медицинский персонал (медсестры, фельдшеры) — салатовый;

младший медицинский персонал — лавандовый;

административные работники — голубой;

хозяйственные службы и IT-специалисты — серый.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо визуальной составляющей, рекомендовано использовать обувь на гибкой рифленой подошве из прорезиненных материалов, что должно предотвратить скольжение на кафельном покрытии.

Оптимальная толщина подошвы, по мнению экспертов Минздрава, должна составлять 2–3 сантиметра. Такие параметры выбраны для обеспечения амортизации и снижения нагрузки на опорно-двигательный аппарат медработников в течение длительных смен.

Ранее Минздрав обновил список редких (орфанных) заболеваний, включив в него четыре новые нозологии. Теперь перечень насчитывает 301 заболевание. В список вошли два генетических заболевания — врожденный дискератоз и расстройство нервного развития, связанное с геном HNRNPH2.

Рената Валеева