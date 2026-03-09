В Татарстане запустили горячую линию по вопросам нарушения прав потребителей
Она проработает с 9 по 20 марта
Роспотребнадзор по Татарстану запустил горячую линию по вопросам защиты прав потребителей. Инициатива приурочена к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается ежегодно 15 марта.
«Горячая линия» будет работать с 9 по 20 марта, сообщили в пресс-службе.
Граждане могут обратиться за консультацией по вопросам, связанным с нарушением прав потребителей, качеством товаров и услуг, а также получить разъяснения действующего законодательства в сфере защиты потребительских прав.
Получить квалифицированную помощь можно по следующим телефонам:
- управления Роспотребнадзора: 8 (986) 901‑03‑17;
- консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»: 221‑90‑16.
Ранее Роспотребнадзор Татарстана оштрафовал доставку «Купер». Как стало известно «Реальному времени», причиной стало включение в правила использования подарочных сертификатов условий, ущемляющих права покупателей.
