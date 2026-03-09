Три региона ПФО впервые вошли в рейтинг регионов с з/п свыше 100 тысяч

В декабре 2025 года средние зарплаты более 100 тыс. рублей получали жители уже 40 российских регионов

Фото: Динар Фатыхов

В декабре 2025 года средние зарплаты более 100 тыс. рублей получали жители уже 40 российских регионов — на восемь субъектов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в целом по стране в декабре достигла 139,7 тыс. рублей.

Наиболее высокие доходы зафиксированы в пяти регионах, где средняя зарплата в декабре превысила 200 тыс.: в Москве (288,5 тыс.), на Чукотке (281,5 тыс.), в Магаданской области (249,3 тыс.), Ямало‑Ненецком АО (216,8 тыс.) и на Камчатке (206,7 тыс.).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ряд регионов продемонстрировал близкие к лидерским показатели: жители Ханты‑Мансийского АО в среднем получали чуть менее 200 тыс. рублей, Якутии — 193 тыс., Ненецкого АО — 191 тыс., Сахалина — 186 тыс., Мурманской области — 181 тыс.



Сразу три региона ПФО впервые вошли в список субъектов с зарплатами от 100 тыс. рублей. Это Нижегородская область (108 тысяч), Самарская область (103 тысячи) и Удмуртия (102 тысячи).

Напомним, реальные зарплаты в Татарстане по итогам 2025 года выросли на 9,7% в сравнении с 2024-м. Среднемесячная зарплата в республике в 2025 году выросла на 20%, или до 90,5 тыс. рублей.



Рената Валеева