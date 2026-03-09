Татарстанцы снова отдохнут три дня на следующей неделе
Кроме мартовских выходных, жителей Татарстана ждут праздничные периоды в мае
Жителям Татарстана предстоят дополнительные выходные дни: с 20 по 22 марта включительно. Такая мера связана с празднованием Ураза‑байрама, который официально объявлен нерабочим днем.
В преддверии праздника, в четверг, 19 марта, рабочий день будет сокращен.
Кроме мартовских выходных, жителей Татарстана ждут праздничные периоды в мае. Длительные выходные запланированы дважды с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
