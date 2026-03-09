Новости общества

11:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцы снова отдохнут три дня на следующей неделе

11:15, 09.03.2026

Кроме мартовских выходных, жителей Татарстана ждут праздничные периоды в мае

Татарстанцы снова отдохнут три дня на следующей неделе
Фото: Динар Фатыхов

Жителям Татарстана предстоят дополнительные выходные дни: с 20 по 22 марта включительно. Такая мера связана с празднованием Ураза‑байрама, который официально объявлен нерабочим днем.

В преддверии праздника, в четверг, 19 марта, рабочий день будет сокращен.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме мартовских выходных, жителей Татарстана ждут праздничные периоды в мае. Длительные выходные запланированы дважды с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также