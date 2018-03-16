Первая гимназия Казани: развод с университетом, «императорский» казус и уроки татарского

Первая Казанская Императорская гимназия. Часть 1

В этом году исполняется 260 лет Первой казанской гимназии. В год юбилея краевед Лев Жаржевский в колонке «Реального времени», а именно в ее первой части, рассказывает об основании учебного заведения и этапах становления. Также колумнист приводит любопытные факты, связанные с историей этой школы.

Первая Казанская Императорская гимназия не была первой среди равных, она всегда была именно первой во многих смыслах этого слова. Ее история – яркая страница истории Казани вообще. Автор этих строк уже писал в свое время об этой гимназии, касаясь в основном ее быта, нравов учащих и учащихся, и исключив из рассмотрения ранний период ее истории, драматический и увлекательный.

Получив возможность написать о гимназии полнее и подробней, автор по своему обыкновению снова предпочел пространную цитацию документов, пока не имеющихся в сети, и благодарит А.М. Севастьянова за предоставленную возможность работать с его экземпляром «Исторической записки о 1-й Казанской гимназии» В.В. Владимирова, изданной в Казани в 1867 году.

Вся первая часть заметок состоит из текста названной книги и дает, как кажется автору, представление об основных вехах гимназической истории.

Открытие и первые годы

В Казани, до открытия в 1758 году гимназии, существовали следующие учебные заведения:

духовная семинария, основанная в 1732 году казанским архиепископом Иларионом Рогалевским;

при Зилантовом монастыре учрежденная около этого же времени школа славяно-латинская, переведенная впоследствии в казенное здание близ церкви Петра и Павла;

школы новокрещенские, заведенные в монастырях еще первым архиепископом казанским св. Гурием, для обучения закону Божию обращенных в христианство инородцев;

школа батальонная, в которой солдатские дети обучались российской грамоте (учеников в этой школе было до 350).

Все поименованные училища, существовавшие в Казани в первой половине XVIII столетия, давали средства к образованию преимущественно детям лиц духовного звания и нижних чинов военного ведомства. Дворяне не отдавали детей своих в эти училища, и причиной тому, надо полагать, были главным образом два обстоятельства: a) отсутствие в программах бывших тогда в Казани училищ языков немецкого и французского, из которых первый стоял во мнении тогдашнего русского общества так же высоко, как позднее последний, и b) сословных дух времени, не допускавший возможности соединенного обучения детей дворян с детьми из других сословий.

Какое значение придавало сословным преимуществам в XVIII веке само правительство, видно из того, что совковская гимназия, учрежденная в 1755 году, была разделена на два отделения — для дворян и разночинцев, и что долгое время и в казанской гимназии дети дворян обучались отдельно от детей других сословий.

В столицах для светского образования много было сделано уже Петром Великим; при Елизавете Петровне средства для образования еще более расширились; но на восточной окраине России, отделенной от столиц огромным пространством, кроме незначительного числа элементарных школ, в которых можно было научиться только грамоте, не существовало ни одного светского учебного заведения. Это обстоятельство, вероятно, и было причиной, что через 3 года после основания Московского университета последовал указ императрицы Елизаветы Петровны (в 21-й день июля 1758 года) правительствующему сенату об учреждении в Казани двух гимназий, одной для детей дворян и другой для разночинцев; цель учреждения состояла в приготовлении людей к службе военной и частью учебной. Открытие гимназии было поручено капитану Траубенталю, и первым директором в ней, или главным командиром, был асессор московского университета Веревкин.

Под названием казанской гимназии с 1758 по 1768 годы существовало собственно одно заведение, которое в этом году закрылось само собою по недостатку денежных средств и было возобновлено в 1798 году по указу императора Павла I. До1786 года казанская гимназия зависела от московского университета; с этого же времени, по учреждении в России народных училищ в царствование Екатерины II, указом правительствующего сената 27 августа 1785 года гимназии перешли в ведение казанского приказа общественного призрения, с тем, «чтобы учение в оных преподаваемое, соображаемо было с правилами для прочих народных училищ, заимствуя потребные в том наставления от комиссии для установления народных училищ, в санкт-петербургской столице учрежденной».

Вторая жизнь

С возобновлением казанской гимназии в 1798 году она получила новый устав и штаты. Вместе с тем изменена была сама цель первоначального открытия гимназии: она получила назначение образовывать молодых людей для воинской службы, но не для ученого состояния. Сообразно такому назначению гимназии в ней положено было преподавать следующие учебные предметы: 1) катехизис 2) логику 3) практическую философию 4) историю священную, гражданскую и российского государства 5) географию всеобщую, русскую и математическую 6) арифметику 7) геометрию 8) алгебру 9) тригонометрию 10) высшие части чистой математики 11) механику 12) гражданскую архитектуру, артиллерию 13) фортификацию 14) тактику 15) физику 16) химию 17) гидравлику 18) натуральную философию 19) земледелие 20) законоведение 21) языки: русский, славянский, латинский, немецкий и татарский 22) рисование 23) фехтование 24) танцевание 26) музыку.

Казанский гражданский губернатор по высочайшему повелению был назначен главным начальником казанской гимназии в качестве попечителя; но во внутренних своих распоряжениях она управлялась директором. С учреждением министерства народного просвещения эта гимназия поступила в ведение попечителя казанского учебного округа, наравне со всеми прочими учебными заведениями, округ сей составившими.

Казанский университет в 1804 году, получив начало из среды ее, оставался до 1814 года в соединении с нею. После торжественного открытия университета в 1814 году, после которого он получил отдельную и самостоятельную жизнь, предположено было преобразовать и казанскую гимназию и побудительными причинами к тому были следующие:

Не признавалось уже нужным, чтобы подле университета было другое высшее же учебное заведение, от него независимое. Сообразно уставу учебных заведений, найдено нужным поставить целью и для казанской гимназии приготовление юношества к университетским наукам. С сим изменением первоначальной цели не признавалось уже надобным, чтобы преподаваемы были все те предметы, которые были назначены при возобновлении гимназии в 1798 году. Штат чиновников найден слишком обширным и раздробленным относительно предметов, а оклады их, по возвысившейся на все чрезмерной дороговизне, слишком скудными. По той же причине сумма, на содержание воспитанников назначенная, стала недостаточна, так что гимназия к 1819 году имела долгу до 17 000 руб.

От 1814 года до 1819 года представлено было несколько проектов преобразования гимназии, но ни один из них не состоялся, частью от разногласия мнений лиц, составлявших новое положение, частью потому, что министерством народного просвещения при преобразовании гимназии предложено принять в основание, чтобы с существующей гимназией была соединена положенная по уставу в Казани губернская, с присовокуплением классов уездного и приходского училищ. Сверх того, в 1815 году все здания гимназии были истреблены пожаром, и она была помещена по нужде в университетских зданиях. Это обстоятельство сделало совершенно невозможным исполнение указаний министерства, и так как сверх того предназначался осмотр университета и гимназии, то все предположения о преобразовании этих заведений были отложены. Ревизором был назначен член главного правления училищ Магницкий.

В докладе главного правления училищ, высочайше конфирмованном в 14-й день июля 1819 года о преобразовании казанского университета вследствие его осмотра Магницким, преобразование и казанской гимназии именно поставлено предметом занятий попечителя по новому устройству университета и округа. Вот что говорится об этом: «Предоставить попечителю заняться составлением проекта лучшего образования гимназии, которая заменяла бы собою и нынешнюю Императорскую гимназию и главное народное училище». (Сборник постановлений по министерству народного просвещения, т.1, №367).

Попечитель Магницкий немедленно по вступлении в должность обратил внимание на этот предмет. Но желая извлечь начало нового положения не из умозрений, а из опыта, препроводил все бумаги, до сего относящиеся к директору университета Никольскому, с тем, дабы он в продолжении некоторого времени сделал ближайшие наблюдения настоящего гимназии и по оным составил проект нового ее положения. Проект был составлен, но осуществление его не состоялось. Магницкий успел только исходатайствовать уравнение прав учителей казанской гимназии на чинопроизводство, старших и младших — с учителями губернских гимназий, а низших — с учителями уездных училищ. Таким образом казанская гимназия руководствовалась положением 1798 года до утверждения устава учебных заведений 1828 года, но вполне была преобразована по этому уставу только 13 июля 1835 года.

«Императорский» вопрос

До 1829 года гимназия известная была во всех официальных делах под названием Императорской и имела печать, на которой изображался щит, разделенный на две половины, на первый изображен был герб Империи Российской, а на другой — Казанской губернии. Такое же изображение было и на пуговицах учителей, как видно из парагр. 19 положения о казанской гимназии, утвержденного 29 мая 1798 года.

Но так как не отыскано никаких документов, присвояющих гимназии название Императорской, то попечитель казанского учебного округа просил разрешения г. министра народного просвещения в 1828 году: следует ли гимназии называться Императорскою, донося при том, что в архиве университета никаких других доказательств нет, кроме предположений бывших гг. казанских губернаторов, занимавших тогда должность попечителя гимназии? В ответ на это представление попечителя министр народного просвещения дал знать, «что в делах департамента народного просвещения имеется засвидетельствованная копия с Высочайшего блаженныя памяти Государя Императора Павла Петровича указа, данного в 29 день мая 1798 года на имя генерал-лейтенанта и казанского военного губернатора Ласси о преобразовании в Казани гимназии, зависевшей прежде от Императорского московского университета; ни в сем высочайшем указе, ни в указе правительствующего сената, данном московскому университету 21 июля 1758 года об учреждении в Казани гимназии, оная не называется Императорскою. Титул сей, сколько по делам известно, дан ей был от казанских гражданских губернаторов, как попечителей оной, что сохранилось до сего времени и, вероятно, произошло оттого, что она прежде составляла отдельную часть Императорского московского университета. К сему министр присовокупил, что так как в архивах как гимназии, так и департамента народного просвещения, кроме вышесказанных предположений губернаторов, не отыскано достаточных актов, которые могли бы присвоить этой гимназии титул Императорской, жалуемый только Высочайшею властию, то он (министр) не может дозволить, чтобы гимназия сохранила сие наименование, и предписал попечителю казанского учебного округа, в начале января 1829 года, сделать по сему надлежащее распоряжение, которое и исполнено 28 числа того же января 1829 года. Впрочем еще до 1833 года иногда встречаются дела, в которых гимназия называется Императорскою; так напр. на похвальном листе, выданном ученику Холмогорову в 1833 году 29 июня, приложена печать с надписью «Императорская гимназия».

Языковая школа

С преобразованием гимназии в 1835 году, исключительное преимущество ее пред прочими учебными заведениями казанского округа состояло в особенности в преподавании в ней греческого языка и восточных языков. Преподавание туземного татарского языка в казанской гимназии началось еще с прошлого столетия, именно в 1770 году. Первыми учителями этого языка были Халфины (отец, сын и внук); с приездом в Казань известных ориенталистов, как то Френа в 1807 году, Эрдмана в 1818 году и Казем-Бека в начале двадцатых годов, постоянно вводимо было преподавание и других восточных языков.

С 1836 года преподавание этих языков расширилось, и 2 января того же года гимназия получила высочайше утвержденное положение, по которому стали преподаваться в ней до 1855 года следующие языки: арабский, турецкий, персидский, китайский, армянский, монгольский и татарский. Кроме этих восточных языков, в гимназии преподавались языки греческий, латинский, французский и немецкий, а с 1837 года по 1842 год английский язык, с разрешения г. министра народного просвещения. Некоторые из воспитанников, обучавшихся в гимназии восточным языкам, сделались впоследствии известными ориенталистами. Кроме того, гимназия с существующим при ней пансионом до настоящего времени служила местом воспитания инородцев Сибири и оренбургского края, как то: башкир, бурят, киргизов и детей казачьего сословия, которые, по окончании курса в этом учебном заведении, а потом в университете, делались проводниками образования между инородцами Сибири и оренбургского края. К этому нелишне добавить еще, что в течение сорока лет, с 1818 года до 1857 год, обучалось ежегодно в гимназии до 12 человек и более кантонистов бывших казанских батальонов, которые поступали потом в учителя батальонов и переводчиками восточных языков по военному ведомству.

Существование 1-й гимназии по уставу 1828 года продолжалось почти 30 лет, с 12 июля 1835 года до 29 апреля 1865 года, с которого началось преобразование ее в классическую гимназию с двумя древними языками по уставу 19 ноября 1864 года; со времени же открытия гимназии протекло более ста лет, так что между несколькими поколениями, воспитавшимися в этом заведении, встречается немало лиц, которых не только дети, но и внуки и правнуки успели занять места на скамьях той же гимназии, где воспитывались их отцы и деды.

Эта гимназия имели счастие быть предметом заботливости двух Императриц и четырех Императоров: Елизавета дает ей начало в 1758 году, Екатерина II, в бытность свою в 1767 году в Казани старается возвысить достоинство гимназии в глазах тогдашнего казанского дворянства представлением в стенах ее драматических произведений; Император Павел I возобновляет гимназию, после 10-летнего ее закрытия, в 1798 году; Александр I поддерживает существование казанской гимназии материальными средствами и образует из среды ее казанский университет; Николай I, осчастлививший Казань своим посещением в 1836 году, заботится об устройстве при гимназии церкви, в видах усиления религиозного и нравственного воспитания как воспитанников пансиона, так и вольноприходящих учеников. Чрез год после этого, в 1837 году Наследник престола, ныне благополучно царствующий Государь Император Александр Николаевич удостоил гимназию своим высоким посещением в сопровождении знаменитого поэта В.А. Жуковского.

Вот что говорится об этом посещении в отчете за 1937 год, читанном на торжественном собрании: «Августейший Монарх наш, высочайше соизволивши обозревать гимназию в начале прошедшего 1836 академического года, как бы благословил ее на дальнейшие успехи. Быстро протекло время; уже год приближался к концу и заведению нашему суждено было испытать новое счастие: Его Императорское Высочество Государь Цесаревич, наследник Всероссийского Престола, во время пребывания своего в Казани удостоил гимназию своим высоким посещением. Этот час глубоко запечатлен в сердцах наших и вечно пребудет неоцененным памятником в летописях гимназии».