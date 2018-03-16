Высотка вместо сквера: жители Губкина возмущены превращением района в муравейник

Вместо обещанных берез «Ак Таш» посадит жилой дом вплотную к их окнам

Обитатели микрорайона Советского района обеспокоены, что их и без того плотную застройку может «разбавить» еще один жилой высотный дом вместе с паркингом. На месте трех снесенных одноэтажных жилых домов между домами 28а и 30а по Губкина осенью прошлого года появился забор. Хотя местные жители утверждают, что в 2012 году проходили публичные слушания, на которых говорили о том, чтобы организовать на этом месте сквер. «Реальное время» разбиралось в ситуации.

Где слушания, что здесь будет стройка?

Там, где жители микрорайона на Губкина ждали сквер, осенью прошлого года появился забор и перспектива строительства жилого дома вплотную к уже существующим. Раньше здесь находились четыре одноэтажных многоквартирных дома, три из которых уже снесли и расселили. Жители соседних домов утверждают, что расселению уже признанных аварийными домов поспособствовала компания «Ак Таш-Инвест». По словам председателя ТСЖ «Уют Плюс» Андрея Сульдина, компания купила недвижимость у жильцов, а в придачу к домам были большие участки, которыми автоматически стала обладать «Ак Таш-Инвест». Андрей Сульдин утверждает, что сделка обошлась компании всего в 5 млн 200 тысяч рублей. В результате «Ак Таш-Инвест» стала владельцем внушительного участка, уже пригодного для строительства более крупных объектов, чем те, которые были здесь до этого.

— Осенью прошлого года появился забор почти вплотную к нашим домам. О том, что здесь будет стройка, я узнал еще до того, как территорию огородили. Ко мне обращался один из руководителей компании-застройщика со словами, что нужно расширять дорогу и это можно сделать за счет придомовой территории нашего дома — 30а на Губкина, а они будут вести стройку. Нас это, конечно, не устроило, стали обращаться в исполком, почему вообще прошло приобретение земельного участка без публичных слушаний, — рассказывает Андрей Сульдин.

В одном из последних ответов от Радика Шафигуллина на жалобы жителей сообщается, что земельный участок сформирован под два многоквартирных жилых дома постановлением исполкома еще осенью 2014 года. Фото kzn.ru



В одном из последних ответов от заместителя руководителя исполкома Казани Радика Шафигуллина на жалобы жителей сообщается, что земельный участок площадью почти 4 тыс. квадратных метров сформирован под два многоквартирных жилых дома постановлением исполкома еще осенью 2014 года. Этот участок на праве собственности действительно принадлежит ООО «Ак Таш-Инвест». При этом никаких эскизных предложений, что именно и в каком виде там планируется разместить, в исполком пока не поступало.

— Разрешение на строительство объектов капитального строительства не выдавалось, — таков ответ на вопросы местных жителей.

Судя по предоставленному ответу замруководителя исполкома, застройщик пока занимается разработкой проектной документации. В пресс-службу мэрии Казани и ООО «Ак Таш-Инвест» также был направлен официальный запрос по поводу участка и планируемых работ, но на момент публикации ответ в редакцию пока не поступил.

Обещали сквер, а лишили берез

Пока за забором никакие работы не ведутся, но и опознавательных табличек, для чего нужно ограждение, по словам председателя ТСЖ «Уют Плюс», тоже нет. Кроме непосредственной близости потенциальной стройки к домам, жителей беспокоит загруженность единственной дороги вдоль домов 30а и 30г по Губкина.

— Она и так сейчас вся забита, вокруг несколько многоэтажных домов, а начнется строительство, станет ездить тяжелая техника, это будет коллапс, — уверен Андрей Сульдин.

Она, как и Андрей Сульдин, вспоминает, что изначально на месте аварийных домов планировалось разбить сквер, в 2012 году даже проходили публичные слушания. Фото e-kazan.ru

По его словам, «Ак Таш-Инвест» уже задумывалось над расширением дороги, но за счет придомовой территории дома 30а. Такое решение, естественно, не устроило собственников. Не дожидаясь, пока местные власти во всем разберутся, активисты ближайших домов направили более десяти обращений в Москву, под которыми собрали 420 подписей.

— В начале марта мы направили обращения в Минстрой России, Госдуму РФ, в приемную Владимиру Путину, Юрию Чайке, будем ждать ответа, — рассказывает жительница дома 30а по Губкина Ольга Гусева.

Она, как и Андрей Сульдин, вспоминает, что изначально на месте аварийных домов планировалось разбить сквер, в 2012 году даже проходили публичные слушания. Но дальше этого не пошло. Причем сейчас и на публичной кадастровой карте у проблемного участка разрешенный вид использования — для многоквартирной застройки, хотя до этого территория могла быть пригодна для того, чтобы разбить сквер. Здесь как раз росли березы, которых жители микрорайона лишились в одночасье. Разрешение на их вырубку не выдавалось. Глава администрации Советского района в официальном ответе сообщает, что обращений с просьбой разрешить вырубку не было и просит управление МВД России по Казани найти нарушителей. При этом более ранний ответ из ОП «Гвардейский» как раз говорил, что административное дело из-за вырубки возбуждать не будут, а признаков незаконных действий не видят.

Глава администрации Советского района в официальном ответе сообщает, что обращений с просьбой разрешить вырубку не было и просит управление МВД России по Казани найти нарушителей. Фото Максима Платонова

«Ак Таш» уже отметился

Президент Татарстана Рустам Минниханов не раз говорил о запрете точечной застройки. Здесь все ее признаки налицо. «Жители специально покупали жилье именно здесь, наш дом сдали в 2005 году, и все искали именно этой тишины, а сейчас мы рискуем получить под окнами высотку», — рассуждает жительница дома 30а Ольга Гусева.

«Ак Таш-Инвест» уже отметилась на этой территории: компания выступала застройщиком дома 7а по улице Зур Урам, расположенного поблизости. Изначально предполагалось, что новое здание будет строиться гораздо ближе к дому 28а по Губкина, чем оно находится сейчас. В итоге после стараний местных жителей новостройка приняла форму буквы Г, тем самым сохранив двор у дома 28а, а количество этажей в одной из секций снизили с девяти до пяти, так что солнечные лучи попадают в окна соседнего дома также беспрепятственно.