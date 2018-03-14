«Заморожена сейчас стройка ТЦ «Авиатика», у инвестора какие-то проблемы есть»

КМПО к 2019 году запустит свою энергоустановку, а стройка ТЦ рядом с заводом оказалась замороженной

Фото: Олег Тихонов

Планами по созданию собственной электростанции поделилось сегодня руководство КМПО с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Предполагается, что завод будет полностью обеспечивать себя электроэнергией, а излишки продавать через общегородскую сеть. Кроме того, в ходе визита выяснилось, что строительство грандиозного торгового центра на базе старых корпусов КМПО сейчас заморожено, а ключевому заказчику предприятия, «Газпрому», пока не приглянулись новые контракты КМПО «под ключ». Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

КМПО заведет свою электростанцию

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня посетил с рабочим визитом Казанское моторостроительное производственное объединение (КМПО), где встретился с руководством завода и рабочим коллективом. Сопровождал президента генеральный директор предприятия Дамир Каримуллин. Вместе с ним глава республики посетил цех, где собирают газотурбинные двигатели, и изучил новые проекты завода.

Наибольшее внимание и президент РТ, и Каримуллин уделили проекту по повышению энергоэффективности завода. Этот проект реализуется еще с 2011 года, когда завод начал строительство газопровода длиной в 16,5 км. В 2013-м завод построил собственную котельную на 60 МВт и полностью обеспечил себя паром и теплом. К осени 2019 года на КМПО хотят запустить газотурбинную энергоустановку.

Судя по данным завода, экономия на общих энергозатратах при запуске установки составит более 85 млн рублей в год. Заявленный срок окупаемости — семь лет. Котельная на КМПО, к слову, окупилась всего за два года.

Вместе с Дамиром Каримуллиным глава республики посетил цех, где собирают газотурбинные двигатели



«Сердцем» новой энергоустановки станет газотурбинный двигатель НК-38СТ, который также разработало КМПО. Этот двигатель — один из передовых продуктов завода, один из них, в частности, приобрел «Газпром трансгаз Нижний Новгород».



Каримуллин отметил, что после ввода в эксплуатацию установки завод все равно останется в городской электросети, более того, в пиковые моменты будет потреблять из нее электроэнергию. Излишки же КМПО, наоборот, будет продавать, и, по заявлению руководства завода, себестоимость такой «лишней» электроэнергии будет ниже, чем на городских ТЭЦ.

Торговый центр КМПО переживает заморозки

После рассказа о новой энергоустановке Минниханов спросил, не станет ли одним из возможных потребителей излишков электроэнергии строящийся у завода торговый центр. Речь идет о торгово-развлекательном комплексе «Авиатика», который планируют построить на месте старых корпусов КМПО. Как ранее писало «Реальное время», планируемый объем инвестиций составит 9 млрд рублей, а запуск ТЦ намечен на 2018 год. В комплексе, помимо прочего, должна появиться аэротруба и электрокартинг.

Однако ситуация с комплексом, возможно, не настолько радужная, как заявлялось в начале 2017 года. Судя по ответу Каримуллина, строительство сейчас не ведется.

— Заморожена сейчас стройка, у него (инвестора торгового центра, — прим. ред.) какие-то проблемы есть, он немного решил заморозить. Хотя изначально мы хотели как раз излишки туда [отправлять].

Другой гордостью завода, которой Каримуллин похвастался перед президентом, является освоение предприятием системы EPC-контрактов



К моменту публикации в ООО «Трейдсквер», которое выступает номинальным инвестором проекта, не ответили на запрос «Реального времени» о комментарии по ситуации. Директор департамента стратегического развития КМПО Гульнара Нурмухамметова в разговоре с журналистами отказалась комментировать эту тему.



«Газпрому» не приглянулись контракты «под ключ»

Другой гордостью завода, которой Каримуллин похвастался перед президентом, является освоение предприятием системы EPC-контрактов (от английского Engineering, procurement and construction, по сути, поставка оборудования «под ключ», с учетом всех строительных, проектных и инжиниринговых работ).

Каримуллин сообщил президенту Татарстана, что по таким контрактам завод уже поставил три компрессорные установки в Узбекистан (одним из партнеров КМПО является «Узбекнефтегаз»). Он добавил, что после смены президента в Узбекистане КМПО направило властям страны предложение о продолжении сотрудничества, которое сейчас рассматривается.

Среди других клиентов по EPC-контрактам он также назвал «Новатэк», но не ключевого заказчика, газового монополиста «Газпром».

— У себя на рынке, здесь, в «Газпроме» мы не можем пока такое протолкнуть, по разным причинам. Но мы вот такое можем делать, — добавил Каримуллин.

Позже по ситуации с «Газпромом» Нурмухамметова пояснила, что газовый монополист на сегодняшний день фактически ни с кем не заключает EPC-контрактов. «Если сторонние заказчики идут на такие контракты, им это интересно, то «Газпром» пока в таком формате не работает», — добавила она.

«Мы должны развивать свою промышленность, конкурентный продукт, который мы должны продвигать как нашим компаниям, так и в страны ближнего зарубежья», — прокомментировал ситуацию с заказами президент РТ



— Главное — это заказы. Их не так просто сегодня получить, рынок конкурентный. Но Дамир Заудатович находит формы, если не «Газпром», то «Новатэк», в Узбекистане — неплохо. Думаю, что новые ваши наработки, тем более энергоустановки на базе ваших машин, — они добавят возможности диверсификации. Очень важно, чтобы ваш завод имел заказы и развивался. Да и для страны это важно — украинских машин нет, иностранных. Поэтому мы должны развивать свою промышленность, конкурентный продукт, который мы должны продвигать как нашим компаниям, так и в страны ближнего зарубежья, — позже прокомментировал ситуацию с заказами президент РТ.



Рабочие хотят новые дороги и парки

— Какие у вас есть проблемы, просьбы? Может, вопросы к руководителям города? — обратился Минниханов к собравшимся рабочим цеха (представители мэрии Казани также участвовали в делегации).

— Рустам Нургалиевич, мы, если честно, все вопросы [с исполкомом] заранее обговорили, их не так много было. Сроки они назвали. Мы уже поработали и вопросы как бы поснимали, серьезных, глобальных вопросов нет.

Как позже пояснила Нурмухамметова, речь шла о вопросах, касающихся инфраструктуры района, — о ремонте дорог, дворов, детских садов и школ.

— Рабочие хотят жить в хорошей, красивой социальной среде. Хотят, чтобы в Авиастроительном районе продолжалась программа развития парков, чтобы было место, где гулять. Хотят, чтобы больше было спортивных объектов в Авиастроительном районе. У нас есть достаточно серьезный вопрос с транспортной развязкой около КМПО, но этот вопрос будет решаться.



Рабочие хотят жить в хорошей, красивой социальной среде. Хотят, чтобы в Авиастроительном районе продолжалась программа развития парков, чтобы больше было спортивных объектов в Авиастроительном районе



На фронте продажи без перемен

Напомним, что одним из наиболее крупных инфоповодов в отношении КМПО стала возможная продажа принадлежащего «Связьинвестнефтехиму» госпакета акций (49,2%) промышленной Группе ГМС. Как сообщало «Реальное время», возможная цена этого пакета составляла $100 млн. Интерес Группы ГМС связан в первую очередь с необходимостью усиления имеющихся активов по выпуску центробежных компрессоров, чтобы стать опорным поставщиком «Газпрома».

Однако на открытой части мероприятия вопросы структуры собственников вообще никак не затрагивались — разве что Каримуллин несколько раз обращался к Рустаму Минниханову «как к президенту и как к акционеру». Впрочем, позже глава республики и гендиректор предприятия удалились на совещание уже за закрытыми дверьми.

1 / 34 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов