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На «VIP-зарядку» становись: Ирек Зиннуров провел занятие для казанских лицеистов

11:45, 14.03.2018 1
На «VIP-зарядку» становись: Ирек Зиннуров провел занятие для казанских лицеистов

Двукратный призер Олимпийских игр, депутат Государственной Думы ФС РФ Ирек Зиннуров сегодня приехал в гости в казанский лицей №116 — ему предстояло провести «VIP-зарядку» для лицеистов. На зарядку с депутатом Госдумы собрались около ста учеников 6-х — 8-х классов: прославленный ватерполист показал им упражнения своей разминки, которые проделывал перед каждой игрой. Проект организован благотворительной организацией «Новый век»: серия подобных встреч с известными спортсменами пройдет в марте-апреле в шести казанских школах.

Видео Камиля Исмаилова
Спорт Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 марта
    очередной популист, все выискивают способы как попиариться, вышел бы улицы от снега убирать, больше толку было бы
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