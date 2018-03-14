На «VIP-зарядку» становись: Ирек Зиннуров провел занятие для казанских лицеистов

Двукратный призер Олимпийских игр, депутат Государственной Думы ФС РФ Ирек Зиннуров сегодня приехал в гости в казанский лицей №116 — ему предстояло провести «VIP-зарядку» для лицеистов. На зарядку с депутатом Госдумы собрались около ста учеников 6-х — 8-х классов: прославленный ватерполист показал им упражнения своей разминки, которые проделывал перед каждой игрой. Проект организован благотворительной организацией «Новый век»: серия подобных встреч с известными спортсменами пройдет в марте-апреле в шести казанских школах.