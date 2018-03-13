«Сериал без главных героев». С наскоку разорвать «ястребов» «Салавату» не удалось

Уфа и Омск увидят седьмую серию этого триллера

Шестой матч серии непримиримых соперников обещал стать украшением всего первого раунда Кубка Гагарина. Преимущество, в том числе психологическое, было на стороне «Салавата», одержавшего три победы в пяти играх. Но в плей-офф такое линейное прогнозирование срабатывает далеко не всегда. Загадочные перестановки от Вестерлунда, нехватка Ларсена и непонятные метаморфозы Умарка в итоге оказались скорее помехой для уфимцев. О том, как «Авангард» победил (3:2) и перевез серию в столицу Башкортостана — в материале «Реального времени».

Непонятные перестановки от Вестерлунда

Перед шестым матчем серии тренеры команд решились на некоторые перестановки. Назвать их косметическими язык не поворачивается. Вестерлунд неожиданно для всех убрал из состава Филипа Ларсена. Ведущий защитник первой пятерки отсутствовал в заявке клуба, вместо него пару с Паниным составил Логинов. Зато освободившуюся легионерскую вакансию заполнил Бартулис, который пропускал пятую встречу, имея в своем активе наихудший среди защитников «Салавата» коэффициент полезности — «минус 3».

Герман Титов, в свою очередь, перетасовал звенья, убрав Лемтюгова. На его позиции появился Фисенко, который отодвинул Хохрякова на фланг. Также был изменен порядок выхода звеньев на лед — тройка Семенова стала номинально четвертой, а измененное сочетание Кугрышев — Фисенко — Хохряков превратилось в третье. Кроме того, Титов остался недоволен действиями пары Чудинов — Минеев, поменяв последнего местами с Назаркиным.

Объяснить изменения в составе «куниц» было нелегко. Особенно выделялось отсутствие Ларсена, успевшего стать в этой серии незаменимым атакующим элементом «юлаевцев». У «Авангарда» кардинальных перемен не наблюдалось, и это понятно, ведь времени для экспериментов у омичей уже не осталось. Преимущество в серии было за «Салаватом», и решаться на финальный спурт хозяевам предстояло именно в Омске. После уверенной игры уфимцев в предыдущей гостевой встрече помочь омичам в этом могло, казалось, только чудо. Ну или чудовищная ошибка тренерского штаба скандинавского специалиста «СЮ». Например, отстранение Ларсена…

Перед пятачком расторопнее всех был Петерссон, забросивший свой очередной гол в нынешнем плей-офф — 1:0



Уверенность или самоуверенность?

«Салават» начал матч настырнее, гостям явно не хотелось затягивать серию. За фол на молодом нападающем уфимцев Кузьмине малый штраф уже на 3-й минуте матча получил Медведев. Буквально тут же невероятный по красоте розыгрыш на третьего завершился промахом из выгодной позиции Кемппайнена. Элегантное «раздевание» защищающихся омичей успеха не принесло, но придало дополнительной уверенности гостям. Моменты сыпались один за другим, и хозяевам не помогло даже возвращение на лед оштрафованного хоккеиста. Эта легкость будто успокоила уфимцев, что потихоньку вылилось в самоуверенность.

Подопечные Вестерлунда довольно легко давали сопернику проходить свою синюю линию. И первый же тревожный звоночек от «Авангарда» оказался голевым. Это Перселл втащил шайбу в зону «Салавата» и отпасовал на партнера, у того бросок не получился, но перед пятачком расторопнее всех оказался Петерссон, забросивший свой очередной гол в нынешнем плей-офф — 1:0.

Сразу после пропущенной шайбы Скривенсу дважды подряд пришлось спасать свою команду. Тут же омичи еще раз красиво вошли в зону, но решающему броску не хватило точности. Апогеем провальной пятиминутки стало удаление Умарка, буквально срезавшего Петерссона. Правда, на этом опасность сошла на нет. Несмотря на неплохое движение в зоне уфимцев, хоккеисты «Авангарда» практически не бросали по воротам Скривенса и едва ли создали какие-то трудности гостям.

Любопытно, что в равных составах после этого команды практически отказались от бросков. Нарушить это молчание очень хотел Бурдасов, но обыграть четверку омичей ему оказалось не под силу, а поддержать своего нападающего партнеры не захотели. Хотя такая решительность 78-го номера «Салавата» немного разбудила команды. Впрочем, опасность исходила лишь от легионерских звеньев, на время появления которых на льду устанавливалась гегемония одной из сторон.





Форвард «Авангарда» очутился совершенно один перед гостевыми воротами и со второй попытки все-таки добился своего — 2:1



В последнюю двухминутку команды решили обменяться острыми контрвыпадами. Неудачная пересменка «Салавата» позволила Стасю беспрепятственно заползти в зону уфимцев. С его броском Скривенс, показалось, справился, но Галимов был другого мнения. Форвард «Авангарда» очутился совершенно один перед гостевыми воротами и со второй попытки все-таки добился своего — 2:0. «Салавату» ничего не оставалось, кроме как запросить видеопросмотр на предмет создания помех голкиперу, и Вестерлунд этой возможностью воспользовался. Арбитр встречи долго рассматривал эпизод, но остался при мнении, что гол был.

«Салават» бросился отыгрываться. Зубов с Бартулисом за минуту до конца вывалились «2 в 1», но броску Ильи не хватило точности. Омск после этого буквально встал на льду, и уфимцы выдали шикарный отрезок, который логично завершился добиванием Энвера Лисина в пустые ворота — 2:1. Сирену же команды встретили еще ударнее: травму колена в зоне «Салавата» получил Галимов, из-за чего началась мини-заварушка с участием Березина и Бурдасова.

История любит повторяться, но не всегда

Совершенно иным получилось начало второго периода. Здесь уже хозяева с первых секунд активно пошли вперед и могли увеличивать отрыв. Помогли омичам и «юлаевцы», заработав удаление за игру высоко поднятой клюшкой. Роль Медведева образца первого периода исполнил Бурдасов, а «ястребы», в свою очередь, имели несколько опасных моментов у ворот Скривенса. Но история хоть и любит повторяться, иногда все же идет своим ходом. И сколько бы канадец ни старался, но «исполнить Фурха» ему не удалось. За 2 секунды до возвращения на лед оштрафованного игрока Скривенс справился с броском Кугрышева, однако на добивании был хорош Семенов — 3:1.

В середине периода Ткачев, выезжая из-за ворот, заработал удаление, тут же отправившись на скамейку штрафников. Как бы там ни было, а «Салават» получил долгожданное для себя большинство. Умарк долго «делал нервы» Фурху своими ложными замахами за воротами и вывел на удар Кемппайнена. Финн вновь бросал в пустой угол, но чешский страж ворот «Авангарда» успел в него переместиться. Далее все тот же Кемппайнен должен был добивать после броска Умарка, но Фурх остался непробиваемым.

Сколько зрители ни скандировали «шайбу!», затолкать кусок каучука в сетку ворот Скривенса их любимчикам не удалось



Такой бурный отрезок вернул гостям уверенность в своих силах. За 5 минут до конца периода «ястребы» почти перестали переходить красную линию и выбрали контратакующий стиль игры. Вмешался в планы хозяев Ткачев, нарушивший правила на Галимове и позволивший омичам закрыть «Салават» в его зоне. Впрочем, сколько зрители ни скандировали «шайбу!», затолкать кусок каучука в сетку ворот Скривенса их любимчикам не удалось.

А вот уфимцам, казалось, повезло вдвойне. Едва Ткачев выбежал со скамьи штрафников, как тут же к нему отскочила шайба. Форвард «Салавата» въехал в зону хозяев, активно поработал корпусом и отдал пас под набегающего партнера. Тот сразу же вернул его обратно на Ткачева, которому оставалось лишь попасть в пустые ворота. Герман Титов песочил своих игроков, но судьи не поверили в такую удачливость «юлаевцев» и поехали смотреть повтор. Сомнений у них не возникло — форвард гостей действительно бросал уже после сирены, и гол был отменен.

Нападающие так и не дождались помощи от защиты

По такой игре заключительный период обещал стать украшением матча. Оправдать ожидания хоккеисты могли сразу же после стартового свистка. Вначале к воротам Скривенса едва не убежали омичи, а в ответной атаке Гончаров выдавал передачу на Лисина, но тот не попал по шайбе. Впрочем, подобная настырность «Салавата» все-таки принесла свои плоды. Гости активными перемещениями запутали хоккеистов «Авангарда», и Макаров оказался один перед воротами Фурха. Чех с броском нападающего справился, но на добивании первым был Зубов — 3:2.

Для того, чтобы сравнять счет, у «юлаевцев» оставалось еще 15 минут, и теперь спешить им было не обязательно. На экваторе периода свободный лед получил Ткачев, убежавший на рандеву с голкипером. Фурха спасла штанга, а «Салават» включил активный режим давления. Но тут же безобразным поступком отметился Умарк. Насколько гениален швед в игровых моментах, настолько же, к сожалению, некрасив в нестандартных ситуациях. На этот раз Линус почему-то решил, что он может проехаться клюшкой по икроножным мышцам Мартынова и это сойдет ему с рук, но пропустить такой момент было невозможно. Спас «юлаевцев» Перселл, практически сразу уравнявший составы своим удалением.

Кто выйдет в четвертьфинал Кубка Гагарина — теперь этот вопрос решится уже в Уфе



Удивительные вещи продолжал творить Умарк и после отбытия штрафа. На этот раз он умудрился подарить шайбу сопернику прямо перед воротами Скривенса. Канадец с броском справился, оставив уфимцев в игре. В концовке матча не знающие счет встречи болельщики вполне могли решить, что отыгрываться надо «Авангарду», а не приехавшим из Уфы гостям — такая статичная игра «зеленых» наверняка вызывала много вопросов у их поклонников. Ведь одно дело «гонять балду» в середине всех трех периодов и абсолютно другое — за минуту до финальной сирены.

Финальный навал в итоге все же был. Вместо голкипера на лед вышел Солодухин и он же имел, пожалуй, самый выгодный момент для перевода встречи в овертайм. Но обе попытки Вячеслава пришлись в куча-малу возле ворот Фурха, где свое заслуженное от защитников «Авангарда» выхватил Умарк. Заступился за лидера Хартикайнен, кулаками объяснивший Семенову, что заваливать шведского легионера «Салавата» на лед нежелательно.

За 15 секунд до конца едва не сравнял счет Панин, но в этот вечер Уфе не хватало другого защитника. Большую часть своих атак «юлаевцы» были вынуждены проводить тройкой, без поддержки от синей линии. Такую пассивность предсказать было несложно. Филип Ларсен в этом сезоне аккумулирует почти треть всей активности защитников команды, и в его отсутствие делать это было просто некому. Рассчитывать на одного лишь Панина, а также на неожиданное вписывание в схемы Бартулиса — довольно сомнительное решение. Понять эту перестановку от Вестерлунда нам еще только предстоит, но теперь уже в Уфе. Именно там определится четвертьфиналист Кубка Гагарина.

Зульфат Шафигуллин, фото hawk.ru