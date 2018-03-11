Из корпорации — в стартап: кто и почему уходит из «наемников» в собственное дело

Почему наемные сотрудники отказываются от карьеры в Сбербанке, KPMG, «Мегагрупп» ради стартапа

Специалисты уходят в собственные проекты — почему они отказываются от стабильности в пользу авантюр? Оправдывается ли риск, что теряют и что находят бывшие наемные сотрудники в собственном деле? Что из корпоративного опыта пригождается в стартапе? «Реальное время» собрало шесть личных историй, чтобы вдохновить колеблющихся или отговорить от идеи.

«Хорошо, что не взял кредит на миллион»

Михаил Голощекин, владелец проекта Mentor Company

В 2013 году я устроился старшим специалистом бэк-офиса ОАО «Сбербанк России». Это был новый опыт, совершенно новая для меня атмосфера корпоративной культуры.

За три года работы я научился проводить расследования в претензионном отделе, искал пропавшие деньги клиентов по специальным программам и записям видеонаблюдений, общался с сотрудниками и клиентами, участвовавшими в операциях. Потом был отдел качества, где основным моим вкладом стала разработка системы оценки качества внутренних подразделений, а после этого еще год я занимался операционными рисками. Вот на этом последнем месте в Сбербанке я и понял, что дальше продолжать не буду.

Отдел рисков позволил мне понять масштаб структуры банка, функции, которые существовали в каждом подразделении, и я решил, что не смогу вот так сидеть на одном месте, методично выполняя одну и ту же работу.

Сбербанк не жалел денег на сотрудников, зарплаты и премии были хорошие, но кризис 2015 года обещал обесценивание того, что мы получали, — по крайней мере, в два раза. И я решил, что пора изучать рынок и бизнес.

Начал с поиска франшиз и готовых бизнес-предложений

Поскольку я был работником банка и кредитная история была хорошей, я мог достаточно просто взять кредит в 1 млн рублей, более того, мне его уже одобрили, но я вовремя одумался, поняв, что для ведения бизнеса нужно больше, чем просто желание. Опыт, умение общаться, находить компромиссы. Это я сейчас понимаю, тогда просто почувствовал.

И вот, в первый же день, как я получил на руки свою трудовую книжку (а воспринималось это как праздник), я нашел на просторах Сети объявление руководителя «Деловой Афиши» Максима Никитинского (частный информационный портал, — прим. ред.) о поиске участников в новый проект «Экспертное сообщество», я откликнулся и сразу же получил приглашение.

Дальше началась моя история становления как предпринимателя, развития event-сферы, PR и социальных проектов.

Что меняется, или Зарплата от 10 до 100 тысяч рублей

Что бы мне хотелось рассказать об этом изменении. В первую очередь рынок — это совершенно другой принцип работы, мышления и даже образа жизни, нежели корпоративная занятость. Вы должны быть умнее, быстрее находить нужные решения, постоянно преодолевать страхи. Я каждый день учусь чему-то новому.

Что касается заработка, то и тут мы получаем совершенно другую ситуацию. Когда доход зависит напрямую от твоих действий, мыслить начинаешь шире. Чувствуешь ответственность за себя, своих родных. Основная отличительная черта — это, пожалуй, отсутствие стабильности. За один месяц ты можешь получить 10 тыс. руб., в другой — 100 тыс. руб. Рынок поколебался, продажи упали — ты получил меньше, сезон продаж — получил больше. Необходимо все это учитывать.

Я считаю такой выбор развития целесообразным для себя, он заставляет меня двигаться вперед. Но я с большим уважением отношусь ко всем тем людям, которые выбрали для себя развитие крупной или даже не очень крупной компании. Ведь именно их терпение и умение концентрироваться позволяют компаниям расти.

«Немногим выпадает возможность оглянуться и увидеть, чем обернулись решения, определившие судьбу бизнеса»

Александр Смоленский, директор по развитию бизнеса компании «Цифра» (входит в ГК «Ренова»)

Я прошел практически все ступени IT-карьеры. Был системным администратором, разработчиком, начальником отдела разработки в российских компаниях. Я проработал немало лет в «IBM-Россия», после чего много времени провел в KPMG России и Нигерии, где отвечал за направление IT-консалтинга.

После того, как я отработал свой контракт в «KPMG Нигерия», переход в стартап для меня был очень естественным решением. Меня привлекло новое для IT-рынка направление цифровой экономики, на котором специализируется компания. Возможность создать что-то с нуля, чувствовать, как делается бизнес, как формируется команда, и во всем этом виден твой след, — это огромное удовольствие. Немногим выпадает в профессиональной жизни возможность через несколько лет оглянуться назад и увидеть, во что выросли маленькие ритуалы и традиции, придуманные для команды на самом старте, чем обернулись крупные решения, определившие судьбу всего направления бизнеса. Вооруженный опытом, я хотел бы внести свой вклад не в развитие направления бизнеса, а в становление целой компании, что я сейчас и делаю.

Проработав над «Цифрой» уже 2 года (хотя компания де-юре появилась менее года назад), я могу сказать, что стартап — это не про баланс между работой и жизнью. «Свежерожденная» организация занимает все твое время, но зато и результаты ты видишь каждый день.

«Рекомендую каждому карьерному менеджеру»

Что касается доходов, то здесь сложно сказать. Для опытного специалиста, с большим опытом менеджерской работы, плюс или минус 10—15% зарплаты не так важны, как личная ответственность и перспективы. А перспективы в стартапе всегда заоблачные. Сейчас, например, мы активно выходим на европейский рынок, разрабатываем продукты в области искусственного интеллекта, социальной сети для станков. При этом если какое-то конкретное действие ты не совершил, то его не совершит за тебя никто. Стартап — это ощущение свободы и возможности реализовывать свои творческие способности, которые особенно ярко чувствуются после систематической, но сильно бюрократизированной работы в больших корпорациях.

Риски, конечно, значительно выше, но, мне кажется, я сделал правильный выбор. Рекомендую каждому карьерному менеджеру попробовать поработать в стартапе, чтобы немножечко приблизиться к пониманию того, какова она на деле — жизнь свободного предпринимателя.

Из металлургов — в аромастилисты

Ирина Лапик, аромастилист, руководитель и создатель «Академии тонких материй»

Моя карьера начиналась в металлургической промышленности. Я работала заместителем директора по внешней торговле в компании Оrinnox, которая занималась импортом нержавеющей стали. Также параллельно я работала в некоммерческой ассоциации «Спецсталь», организовывая поездки российских металлургических компаний за границу. Моей задачей было находить зарубежных партнеров. Это было достаточно сложно, технологий не было, все делалось с нуля. Торговые связи с Россией только начинали устанавливаться. Но моя работа никогда мне не нравилась — это слишком мужская отрасль, а мне хотелось заниматься творчеством.

Меня вдохновляли ароматы (у меня врожденное тонкое обоняние и телесная интуиция), и я всегда мечтала работать с чем-то, что связано с парфюмом. В один прекрасный день я бросила работу, окончила парфюмерные курсы и ушла в небольшую парфюмерную компанию на должность PR-директора.

Все коллеги, соседи, родные и знакомые крутили у виска: нормальные люди не уходят с престижной работы и хорошей зарплаты.

Много жертв

Мне пришлось пожертвовать интересными заграничными командировками, мужским окружением и финансовым положением, которое понизилось в разы. Да, было меньше денег, больше творчества. Но я пошла пытать счастья в том, что мне нравилось. Параллельно у меня зрел своей проект.

Я придумала новую профессию — аромастилист. Тогда ее еще не было на российском рынке. Разработала концепцию, алгоритм и методику подбора ароматов в связке с психологией. У меня получился очень красивый и тонкий продукт. Я начала раскручивать проект без денег или иных вложений.

Сначала продвигалась через стилистов, проводя бесплатные презентации для их клиентов, являясь к ним в гости с чемоданчиком ароматов. Затем начала писать статьи, посты и материалы в соцсетях. Меня заметили редакторы глянцевых журналов и топовых СМИ: «Космо», «Грация» и т.п., стали приглашать писать для них. Телевизионщики звали в качестве эксперта. Тогда же я начала собирать парфюмерные вечеринки, учить людей подбирать себе ароматы чувственности, уверенности, страсти по архетипам.

Мой творческий проект (не хочется называть это бизнесом) стал развиваться потому, что я верила и любила то, что я делаю. Когда ты влюблен в свой продукт — не нужен никакой маркетинг.

«Корпоративная работа — монотонная работа»

Алексей Богачев, директор по маркетингу Running Heroes Russia

Моя карьера в найме развивалась, не скажу, что интенсивно, но и не десятилетиями. Как и многие, начинал в ретейле, потом попробовал пойти по стопам родителей и ушел в телекоммуникации. Как раз был самый бум развития мобильной связи у нас в стране. Но в итоге по прошествии времени получилось сделать карьеру в логистике.

Если работаешь в крупных компаниях, твой успех, моральное самочувствие и отношение к работе зависят в большей степени от коллег и от непосредственного руководителя. Здесь есть призрачная надежда на соцпакет и стабильную зарплату. Это плюсы. Но если в компании не происходит реорганизации, открытия новых направлений, то это, по сути, монотонная работа. Да, если работаешь руководителем, у тебя появляется больше возможностей разнообразить свои рабочие будни: делегировать все подчиненным или оставить себе часть заданий для поддержания себя в тонусе, или придерживаться правила: «хочешь сделать хорошо — сделай это сам».

Большая компания может давать тебе развиваться, но это будет развитие достаточно ограниченное рамками политики, функционала и творчества. А если ты хочешь творить и не чувствовать себя в рамках, то стартап — это выход.

Главное решение, которое нужно принять: готов ли ты пожертвовать комфортом и временем. Если работаешь в стартапе, твой день может не закончиться неделю.

Работа ради денег или идеи?

Взвесив все эти за и против и возможные перспективы, я решил присоединиться к спортивному проекту, который считаю стартапом — Golden Ring Ultra Trail. Хочется дарить людям эмоции, видеть улыбки и видеть благодарность за то, что ты создал со своими друзьями. Это очень дорогого стоит, и этого вы никогда не увидите в корпорациях.

Удачное ли это было решение? Однозначно — да. Это позволило мне расширить круг приятных и полезных знакомств, ощутить эмоциональный подъем и энергию. А главное, это то, о чем мне будет не стыдно рассказать своим детям.

В стартапе ты жертвуешь сном, нормированным графиком, но это такие мелочи, на которые не обращаешь внимания. Если вы работаете из-за денег — это рабство. Если вы работаете ради идеи, которая вас заряжает и приносит деньги, — это гармония.

Три года мучений — и ты выходишь на те же позиции

Дмитрий Нор, директор студии веб-разработки SkySoft

Еще после окончания учебного заведения я очень хотел работать в международной компании. Мне было интересно, как они работают, интересно пообщаться с клиентами из других стан, узнать, в чем отличие от нашей страны. Я начал искать работу и устроился в компанию «Мегагрупп». Работа там оказалась очень интересной и познавательной. Офисы компании находились в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Германии. Все это было довольно интересно.

На тот момент, когда я там работал, получал около 500 долларов. Клиентская база была наработана мной с нуля, и оборот от моих клиентов позволял платить мне зарплату больше, но руководство не очень желало этого делать, и продвижения по карьерной лестнице тоже не было. Плюс ко всему этому руководитель не всегда разрешал ездить с клиентами на встречи, а от этого зависела прибыль компании и моя зарплата.

Какой опыт забрать из корпорации

Все это привело меня к идее уйти в свой бизнес. Своих клиентов я оставил компании, так как считал, что не очень хорошо было уводить их с собой. Попытка оказалась удачной. У меня теперь своя студия веб-разработки SkySoft, и все идет хорошо, но добиться этого было не очень просто. Когда студия была только создана, без портфолио было тяжело найти первых клиентов. В «Мегагрупп» это было сделать намного проще благодаря раскрученному бренду. Не помогал мой личный опыт, клиентам было важно увидеть опыт всей команды, чтобы не нести вообще никаких рисков.

Теперь появилось несколько крупных клиентов, и дело с привлечением новых идет проще, но есть много других проблем, которых не было в «Мегагрупп». Например, проблемы с деньгами: своих оборотных средств иногда не хватает, а банки не дают кредиты. Первое время в стартапе по сравнению с работой по найму не было выигрыша ни в графике, ни в заработке.

Сейчас ситуация начинает меняться, свободного времени становится больше, и зарплата уже превышает зарплату в «Мегагрупп». И самое главное: я занимаюсь тем, чем хочу, и делаю это так, как мне нравится. Но на это ушло три года.

В начале было очень тяжело, и прибыль очень маленькая, и если бы не было опыта работы в «Мегагрупп», я не думаю, что у меня вообще что-то получилось бы.

«Все навыки, наработанные в конкретной корпорации, можно применить только в корпорации»

Маргарита Кашуба, Englishdom

До того, как я пришла работать в Englishdom, у меня был опыт работы в двух крупнейших корпорациях. В первую я пришла работать сразу по окончании вуза. Разумеется, ни о каком опыте и речи не было. Но вся прелесть корпорации в том, что их это абсолютно не пугает. Они обучают с нуля: работе с документами, с информацией, взаимодействию с людьми и с другими подразделениями, определению своей зоны ответственности, управлению людьми, бизнес-процессам и многому другому.

В корпорации я получила базовые знания, которые не дают в университете: маркетинг, реклама, техника продаж и презентаций. То есть корпорация тебя растит профессионально.

За 2,5 года работы я прошла всю карьерную лестницу — от промоутера до топа. С карьерным ростом в корпорации все очень четко: всегда точно знаешь, что конкретно тебе надо сделать, чтобы получить повышение. Но если вдруг ты захочешь сменить сферу деятельности в этой корпорации, то ничего у тебя не получится, это первое, что меня очень сильно не устраивало. Второе — это то, что все твои навыки, наработанные в конкретной корпорации, ты можешь применить только в корпорации. Или в этой, или в точно такой же другой. И все. То есть найти работу в другой сфере становится крайне проблематично. И чем дольше работаешь в корпорации, тем сильнее ты от нее зависишь.

Стартап — совершенно другая культура. В стартапе ты развиваешься постоянно, и процесс обучения новым специальностям ежедневный.

Сегодня ты занимаешься продажами, а завтра — дизайном. С утра ты пишешь статью, а после обеда занимаешься рекрутингом. Поэтому ты всегда развиваешься профессионально. В стартапе ты творишь каждый день, а в корпорации ты поддерживаешь то, что уже кто-то давно сделал. Корпорация дает ощущение стабильности, зато в стартапе ты всегда на пике профессионального развития. И для меня работа в стартапе намного интереснее корпоративной стабильности.