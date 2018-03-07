Снижать так снижать, или Как сланцевики США навредят Наилю Маганову

Две причины, почему нынешний год для «Татнефти» будет сложнее 2017-го

В 2018 году «Татнефть» в рамках обязательств по соглашению ОПЕК+ планирует снизить добычу нефти до 561 барреля в сутки. Предыдущий этап пакта о сдерживании добычи принес компании пользу, однако в нынешнем году ей, как и другим российским экспортерам, будет сложнее. В этом виноваты США и собственные позапрошлогодние успехи. Подробнее — в материале «Реального времени».

ОПЕК теряет власть над ценами

«Центральное диспетчерское управление ТЭК» (ЦДУ, бюджетное учреждение, созданное Минэнерго РФ) опубликовало данные о сокращении добычи нефти в феврале. Судя по ним, мощности в рамках соглашения картеля ОПЕК+ снизило большинство российских компаний.

Сильнее всего месячную добычу сократили «Нефтегазхолдинг» и «Газпром нефть» — на 21,4% и 13,7% соответственно. Добыча «Лукойла» в феврале снизилась на 12,5%, «Русснефти» — на 11,9%, «Сургутнефтегаза» — на 12,1%. «Татнефть» сократила месячную добычу на 12,3%, а среднесуточная добыча компании снизилась на 2,8%.

Напомним, в ноябре прошлого года нефтяные экспортеры договорились продлить до конца 2018-го действие соглашения о сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки. Новый этап договора будут соблюдать Ливия и Нигерия, которые до этого не снижали добычу из-за нестабильной внутренней обстановки. Кроме того, к соглашению присоединились шесть государств-наблюдателей, не входящих в картель, — они также могут принять решение о сдерживании добычи, если того будет требовать конъюнктура.

Сильнее всего месячную добычу сократили «Нефтегазхолдинг» и «Газпром нефть» — на 21,4% и 13,7% соответственно. Фото gazprom-neft.ru



«Татнефти», равно как и другим российским компаниям, исполнять обязательства по ОПЕК+ в 2018 году будет уже не так комфортно, как раньше. Первая причина — цены. В прошлом году решение о сокращении добычи поддержало стоимость нефти. Средняя цена барреля российской марки Urals в 2017-м выросла на 26,6% — до $53,03 против $41,9 в 2016-м.

Однако, по словам Фелипе Де Ла Роса, портфельного управляющего General Invest по международным рынкам, в ближайшее время столь существенного роста цен ждать не стоит — скорее всего, в этом году сохранится приемлемая для ОПЕК+ стоимость в диапазоне $55—65 за баррель.

«Котировки на нефть в 2018 году будут определяться более фундаментальными рыночными факторами, в особенности балансом между ростом спроса и предложения на глобальном рынке. По прогнозам Международного энергетического агентства, рост мирового спроса на нефть замедлится с 1,5 млн баррелей в сутки в 2017 году до 1,3 млн баррелей в 2018-м. В то же время агентство ожидает роста добычи нефти вне стран ОПЕК с 0,7 млн до 1,4 млн баррелей в сутки», — говорит Филипе Де Ла Роса.

«С точки зрения цен эффект от ограничения добычи [в 2017 году] был достаточно сильный. Что касается продления соглашения: достаточно сказать, что если прямо сейчас его отменить и все начнут качать по максимуму, то практически моментально на рынке будет профицит, и цены обвалятся», — говорит Василий Танурков из АКРА.

В то же время надеяться, что цены и дальше будут расти просто из-за действия соглашения, тоже не приходится, считает он. Этому не способствует и рост добычи сланцевой нефти в США — хотя пока что глобальный рынок этот рост абсорбирует, сохраняя необходимый дефицит.

Сокращение — не шутка

Вторая причина, почему 2018 год будет сложнее предыдущего — реальное, а не формальное сокращение производства нефти. Несмотря на то, что обязательства по сдерживанию добычи «Татнефть» начала исполнять уже в январе прошлого года, по итогам всего 2017-го объем добычи только увеличился. За 12 месяцев 2017 года группа добыла 28,93 млн тонн нефти — на 0,9% больше, чем в 2016-м.

Парадокса в этом нет. Это было возможным потому, что договор стран-экспортеров предусматривает сокращение суточной добычи от уровня октября 2016 года — в этот период добывающие мощности нефтяников были на максимуме, за месяц до этого уровень добычи в России побил 25-летний рекорд и превысил отметку в 11 млн баррелей в сутки. Так, в октябре 2016-го «Татнефть» добыла 2,51 млн тонн нефти — на 203 тыс. тонн больше, чем в октябре 2015-го и на 282 тыс. тонн больше, чем в том же месяце 2014 года.

Судя по презентации для инвесторов, опубликованной в декабре прошлого года, в нынешнем году компания продолжит сокращать производство, но на этот раз фактический объем добычи по итогам года действительно снизится. Впрочем, снижение будет незначительным — на 0,6% к уровню 2017 года. Если в прошлом году среднесуточная добыча по всей группе «Татнефть» находилась на уровне 565 баррелей (28,92 млн тонн в год), то в 2018-м, согласно презентации, она должна снизиться до 561 барреля (28,74 млн тонн в год). В прошлом месяце все компании группы «Татнефть» добыли 2,44 млн тонн нефти — по сравнению с январем 2017-го объем добычи снизился на 2,3%.

По словам Василия Тануркова, в прошлом в пользу нефтяников играла не только высокая база октября 2016-го, но и то, что пакт ОПЕК предполагал не разовое, а постепенное сокращение добычи. Это позволило российским компаниям качать больше нефти в первые месяцы после вступления договора в силу. Как результат среднесуточная добыча в России лишь увеличилась.

Однако в 2018 году этот эффект себя исчерпал, и сейчас уровень добычи действительно находится в состоянии заморозки. Нынешний год — не високосный, поэтому не будет даже календарного преимущества. Таким образом, у некоторых компаний объем добычи может снизиться.

Об этом же говорит директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев: поскольку в 2016 году добыча в России находилась на высоком уровне, в 2017-м российские компании чувствовали себя свободно. «От роста цены [нефти] наши нефтяники больше выиграли, чем проиграли от невыработанных объемов. Цены здесь были старше». Сейчас эффект прошлой высокой базы проходит, а на цены в большей степени влияет геополитика, рост сланцевой добычи в США и вероятное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой. «2018 год будет менее комфортным», — резюмирует Разуваев.

«От роста цены [нефти] наши нефтяники больше выиграли, чем проиграли от невыработанных объемов. Цены здесь были старше», — говорит Разуваев. Фото abnews.ru



«Главный вопрос в том, как выходить из этого соглашения [ОПЕК+]. Если представить себе, что в конце 2018 года соглашение одномоментно перестанет действовать — а рынок, вероятно, будет знать об этом раньше — цены достаточно сильно начнут падать», — предупреждает Танурков.

«Татнефть» не ответила на запрос «Реального времени».

