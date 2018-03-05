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Михаил Пореченков: «По сравнению с 90-ми годами выборы превратились в масштабную кампанию»

20:00, 05.03.2018 1 Сюжет: ​Выборы президента России

Популярный актер вместе с казанскими представителями кандидатов в президенты тестировал электронные урны и узнавал о новшествах выборов 2018 года

Михаил Пореченков: «По сравнению с 90-ми годами выборы превратились в масштабную кампанию» Фото: Олег Тихонов

ЦИК РТ позвал на планерку доверенных лиц кандидатов в президенты РФ. Мидхат Шагиахметов рассказал о нововведениях выборов-2018. И не только рассказал, но и показал — специально для этого в шоу-рум университетского телевидения привезли комплексы обработки избирательных бюллетеней. Это так называемые электронные урны. Их будут использовать в Татарстане впервые. Представители кандидатов, среди которых был и актер Михаил Пореченков, остались довольны. По их словам, это поможет исключить человеческий фактор и повысить доверие к выборам.

300 тысяч избирателей Татарстана опробуют электронные урны

18 марта на 42 избирательных участках Татарстана обычные урны для голосования заменят электронными. Это комплексы обработки избирательных бюллетеней, так называемые КОИБы. Электронную урну в действии продемонстрировал Рустем Гимадиев, начальник Центра внедрения информационных технологий КНПО ВТИ.

На каждом избирательном участке установят по две урны, которые синхронизированы между собой, и при выходе одного устройства из строя другое продолжает работу. «Покажите, что урна открывается, но нет доступа для вброса бюллетеней», — попросил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

— Перед началом голосования устройство полностью пломбируется, физически без нарушения пломб невозможно открыть, — продемонстрировал пломбы Рустем Гимадиев. — В случае если необходимо открыть сканирующую линейку и очистить ее, то с внутренней части просунуть туда бюллетень физически невозможно.

Сканер считывает «галочки» в бюллетенях и ведет подсчет голосовавших. Если подсчет вручную члены участковых избирательных комиссий начинают после 12 часов работы, и не исключены ошибки, то электроника не ошибается, а результат выдает сразу же после закрытия участков.

— Мы считаем, что при использовании электронных систем голосования возможности вторгаться в процесс подсчета голосов меньше. Она максимально исключена. КОИБы встроены в государственную автоматизированную систему «Выборы». Это дает прозрачность избирательному процессу, — рассказал председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

На избирательных участках, где будут установлены КОИБы, зарегистрировано порядка 300 тысяч избирателей — это чуть более 10% от всех татарстанцев, имеющих право голоса.

Голоса подсчитают под камерами: видеонаблюдение добралось до ТИКов

Еще один вид «электронной урны» — комплекс электронного голосования (КЭГ). Вместо бумажного бюллетеня человек получает карточку со штрих-кодом, подносит ее к КЭГу, на сенсорный экран выводятся фамилии кандидатов, избиратель нажимает на своего. У системы есть аккумулятор, обеспечивающий 6 часов работы без электричества. А результаты голосования фиксируются не только на карте памяти, но и на непрерывной бумажной ленте.

Видеонаблюдение в этом году проникло глубже. Камерами оснащены помещения не только участковых избирательных комиссий, но и территориальных.

— Было много вопросов, есть сомнения у людей, что в момент подсчета голосов могут быть злоупотребления, поэтому видеокамеры устанавливаются не только в помещениях для подсчета голосов, но и в территориальных комиссиях, которые занимаются сведением протоколов. Весь процесс будет под камерами, и онлайн каждый избиратель может посмотреть, — рассказал Мидхат Шагиахметов.

Еще одно нововведение — отмена открепительных удостоверений. Теперь избиратель может проголосовать на любом избирательном участке, а не только по месту прописки. Главное, до 12 марта заявить об этом через портал Госуслуг. Этой возможностью в Татарстане на сегодняшний день воспользовались 37 тысяч человек, когда людей, берущих «открепительные», обычно бывает намного меньше, на выборах президента в 2012 году — 12 тысяч человек. Это позволяет надеяться на то, что явка 18 марта будет достаточно высокой.

Михаил Пореченков: «Выборы превратились в масштабную кампанию по сравнению с 90-ми годами»

Электронные системы голосования положительно оценили представители всех кандидатов, присутствовавших на планерке ЦИК. «С этим у нас все в порядке, — прокомментировал технические новшества модератор мероприятий Леонид Толчинский. — Но насколько, с вашей точки зрения, выборы стали более открытыми, понятными, прозрачными. Что если сравнить с 90-ми годами?» — адресовал он этот вопрос VIP-гостю Михаилу Пореченкову.

— Я плохо разбираюсь в гаджетах, но думаю, что все новшества направлены на максимальную прозрачность, чтобы выборы были максимально честными. Меня это восхищает, мне нравятся технические новшества, которые применяются на выборах.

Но если серьезно, то выборы превратились в масштабную кампанию по сравнению с 90-ми годами. В нее вовлекаются все большие слои населения. Если в 90-х годах говорили: «Да ладно, зачем идти, все решат за нас». То сейчас за нас никто не решит — максимальный контроль, полная прозрачность того, что происходит, на мой взгляд, взгляд артиста, который поездил по стране, жил в 90-х.

Я, разговаривая с ребятами, когда слышу: «да как все плохо, как все ужасно…», спрашиваю: «Год рождения какой?» — «1987-й». — «Все понятно, спасибо». Нужно понимать, что сейчас происходит, в каком направлении двигается вся страна. Мы правильно развиваемся, надо пройти свой путь, сделать ошибки, исправить и двигаться дальше, — сказал Михаил Пореченков, артист театра и кино, который, кстати, является доверенным лицом Путина.

На вопрос «Реального времени», получал ли он от своего доверителя наставления, Пореченков дал понять, что нет, но взглядов он придерживается схожих, поэтому ему легко участвовать в дебатах.

— Да, лично: «Миш, мог бы, ты, дорогой...» Я думаю, мы все понимаем, о чем говорить. Есть определенные вещи, наработки, а главное, что есть факты, — высказался Михаил Пореченков.

Ильшат Аминов: «Вынужден констатировать плохую подготовку доверенных лиц к выступлениям»

По словам Ильшата Аминова, гендиректора ТНВ, по сравнению с 1990-ми сделано все, чтобы партии или кандидаты имели равные условия для агитации.

— Избирательное законодательство идет в сторону ужесточения всех правил и норм, чтобы максимально обеспечить равные условия для всех кандидатов. Мы сегодня даже не столько заботимся о содержательной стороне дебатов. У нас главная проблема — тайминг. Не дай бог, кому-то больше, кому-то меньше.

Я сам сижу на всех дебатах с секундомером. Вдруг какой-нибудь из кандидатов поймет, что его права ущемляются, и из этого сделают политическую проблему, а за все нарушения отвечает СМИ. У нас настолько регламентированные дебаты, что, по-моему, это немного иссушает политическую борьбу, может, стоит сделать их более свободными? С другой стороны, в отсутствие политической культуры слишком большая свобода приводит к абсолютнейшему базару, — считает Ильшат Аминов.

На упреки со стороны представителя КПРФ Артема Прокофьева, что ТВ ограничивает кандидатов в темах, которые можно выносить на дебаты, Аминов отметил плохую подготовку участников избирательной кампании. Им дают достаточно времени, но они не могут или не хотят донести свою позицию до избирателей.

— Мы предоставляем достаточно много времени для кандидатов — 12 минут. К сожалению, вынужден констатировать плохую подготовку доверенных лиц к выступлениям, отсутствие концентрации мысли, отсутствие доказательной базы — все хотят ограничиться роликами. У нас одна партия шестиминутный блок заполнила 30-секундным роликом, который повторялся больше 12 раз. И я с этим ничего поделать не могу! Это его право. Прав у партии огромное количество! — сказал Ильшат Аминов.

Для членов избирательных комиссий откроют телефон психологической помощи

Представитель кандидата Максима Сурайкина упрекнул Центризбирком в том, что «костяк всех 2817 избирательных участков состоит из бюджетников, которые находятся в административном подчинении у власти». На что получил справедливое замечание, что кандидаты и партии вправе обеспечить все участки своими представителями. Но найдут ли они столько людей?

— Вы пытаетесь заранее обвинить членов УИК, что они фальсифицируют итоги выборов — это те же люди, которые учат наших детей, лечат нас! Это не простая работа, и ЦИК специально к этим выборам формирует горячую линию, чтобы оказывать психологическую помощь членам УИК. Вы представляете, какая это физическая и психологическая нагрузка на человека? 3000 наблюдателей от одной партии, 3000 — от другой. Установка дана всем УИК обеспечить максимально доступ всех наблюдателей в помещения для голосования и подсчета голосов, — сказал Мидхат Шагиахметов.

Подводя итоги, Мидхат Шагиахметов отметил, что организация выборов — «это коллективная работа»:

— Есть регламентные полномочия избирательных комиссий, которые должны в рамках закона организовать и провести выборы, есть полномочия других участников избирательного процесса. Уверен, что выборы на территории Татарстана пройдут открыто, прозрачно и гласно.

По словам Аминова: «У нас с доверенными лицами идет конструктивный, понятный, взвешенный диалог, я хотел бы, чтобы избирательная кампания прошла достойно и взвешенно и все были удовлетворены ее результатами».

Дарья Турцева
ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    Как любое электронное устройство КОИБ будет считать как его запрограммируют....
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