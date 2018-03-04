Собачья работа: друг человека как источник заработка

Зачем немецким овчаркам делают рентген и как бультерьеры превращаются в «хрюшек»

Фото: Олег Тихонов

Каждую неделю в России проходит с десяток выставок собак, где хозяева бьются за титулы и награды, доказывают чистоту породы, покупают щенков за десятки и сотни тысяч рублей, а то и долларов или евро. Для человека непосвященного это кажется безумием. В том, что такое собаководство, какова логика племенного разведения и хороший ли это бизнес, попыталось разобраться «Реальное время».

— Щенки-девочки ценятся больше, чем мальчики, потому что сука может стать источником стабильного дохода. Кобели тоже могут приносить доход, но далеко не все. Так, вязка с титулованным цвергшнауцером обойдется в среднем в 15 тыс. рублей. Это однократный взнос: если в результате вязки потомства не получилось, повторно хозяевам суки оплачивать услугу кобеля не придется, — с такого ликбеза начинает разговор опытный собаковод Елена. — Когда щенок родится, ему поставят клеймо, номер занесут в ветеринарный паспорт, выдадут «щенячку» (документ — подтверждение плановой вязки собак одной породы). Позже примерно за 1500 рублей «щенячку» обменяют на родословную. В первичные расходы на щенка входят и прививки от чумки, бешенства, лептоспироза и т.п.: цена вакцины — 1—1,5 тыс. рублей.

Собеседница рассказывает, что купила щенка за 18 тыс. рублей, и это считается недорого: «20—30 тыс. рублей — обычная цена на щенка цвергшнауцера».

Как только собака подрастает, у собаководов появляется новая необходимость — участие в выставках. Собеседница рассказала: чтобы обеспечить титул «Юный чемпион», ее собаке пришлось пройти через восемь выставок. Каждая выставка — это расходы. Оплачиваются оргвзносы (1500—2000 рублей), услуги хендлера (того, кто выводит собаку на ринг) — от 1000 рублей за занятие, приведение в порядок внешнего вида собаки (стрижка или тримминг — от 1000 рублей) и т.п.

По идее, титулы нужны только тем, кто планирует в дальнейшем пускать собаку в разведение. Для остальных хозяев мотив примерно тот же, что и у девушек, участвующих в конкурсах красоты, — спортивный интерес и тщеславие, говорит Олег Пырков, руководитель Федерации спортивно-прикладного собаководства Татарстана.

По идее, титулы нужны только тем, кто планирует в дальнейшем пускать собаку в разведение. Для остальных хозяев мотив примерно тот же, что и у девушек, участвующих в конкурсах красоты, — спортивный интерес и тщеславие, говорит Олег Пырков. Фото prokazan.ru



Бог создал человека, а человек — собаку?

Правила вязки определяет и контролирует Российская кинологическая федерация через региональные кинологические клубы, в том числе и упомянутую выше федерацию.

— Прежде чем организовывать вязку, вы должны предоставить нужные документы. Наши эксперты определят, может ли эта собака участвовать в племенном разведении. Если нужно, они подскажут, какие курсы дрессировки стоит пройти и какие выставки посетить. Когда рождаются щенки, специалист их лично осматривает, делает заключение, что щенок породистый, ставит клеймо, выдает документы, — рассказывает Пырков.

Эксперт говорит, что самая распространенная в Татарстане порода собак — немецкая овчарка, к ее разведению предъявляются самые жесткие требования. Главное из них — тесты на тазобедренную дисплазию (собаки этой породы чаще всего страдают болезнями суставов). Поэтому овчаркам-производителям в обязательном порядке делают рентген суставов, результаты фиксируют у экспертов в РКФ. Кроме того, собака должна пройти два курса дрессировки —общий и специальный, сдать экзамены у аккредитованного судьи, получить высокую оценку на выставке (не ниже «хорошо», но желательно — «отлично»). Положительные оценки на выставках важны и для собак других пород, без этого собака не будет допущена к разведению.

Олег Пырков объясняет, для чего нужна такая «селекция»:

— Это не «фашизм», это плановое целевое разведение. Ведь человек отбирал породы, убирая негативные черты характера и закрепляя позитивные. После служебных появились собаки-компаньоны — перед ними вопрос охраны не стоит, у них другие приоритеты. Например, сейчас очень популярны ретриверы — лабрадоры и голдены, которых заводят для семьи, для детей. Исторически эти собаки использовались для охоты на водоплавающую птицу, но в ходе племенного разведения выявилась их отличительная черта — доброта, поэтому ретриверов стали заводить в качестве компаньонов. Хотя до сих пор на выставках их оценивают как охотничьих собак.

Эксперт говорит, что самая распространенная в Татарстане порода собак — немецкая овчарка, к ее разведению предъявляются самые жесткие требования. Фото Олега Тихонова



Почем щенки за границей

Ситуация с соблюдением кинологических требований в стране неровная: если в клубах, признанных РКФ, чистоту породы более-менее соблюдают, то «разведенцы» (те, кто продает щенков без документов) предоставить гарантии чистокровности щенка не могут.

— В 90-е, когда в моду вошли бультерьеры, их разводил кто попало. И собаки превратились в не пойми кого: не кусались, стали «хрюшками», которые засыпали на занятиях по дрессуре, — негодует Пырков.

Но и системные клубы грешат тем, что портят породы, — контроль РКФ сейчас не очень пристальный, говорит Миляуша Мухамадиева, руководитель питомника AZGILEANT.

— Встречаются крупные питомники на тысячу собак, где собаки ничего из себя не представляют. Требования кинологической федерации сведены к минимуму, из-за чего многие породы теряют не только типажи, но и рабочие качества: из служебных собак делают декоративных, многие породы уже далеко отошли от стандартов, — поясняет она.

Из-за этого многие собаководы стараются покупать щенков за рубежом, переплачивая при этом в разы.

— Разница в цене между российскими и европейскими щенками космическая. Если цвергшнауцер в России стоит в среднем 250 евро, за границей за него придется заплатить минимум 2000. Я согласна, что надзор в Европе более строгий, они проверяют темперамент, здоровье, генотип. Я купила себе кобеля иностранного происхождения, но рожденного в России. Он кардинально отличается от собак отечественного разведения: как в плане здоровья, так и по темпераменту. На выставках это замечают все эксперты, — рассказывает Миляуша Мухамадиева.

«Я согласна, что надзор в Европе более строгий, они проверяют темперамент, здоровье, генотип», — рассказывает Миляуша Мухамадиева. Фото sprashivalka.com



— Для себя я решил так: больше не буду брать щенка из России, чистую породу здесь найти очень тяжело. Лучше заплатить больше и привезти щенка из Европы, чем покупать в России и отдавать те же деньги ветеринарам за лечение, мучить собаку. Разница в цене по немецким овчаркам примерно 100—150 тыс. рублей, — говорит заводчик Марат Адиев. Российским титулам и лицензиям он не верит — они покупаются, уверен он.

Олег Пырков не согласен с коллегами по цеху, обвиняющими российский надзорный орган в предвзятости. РКФ сама входит в состав Международной кинологической организации, система единая, что в Европе, что в России, говорит эксперт. Кроме того, российские собаки часто выигрывают международные конкурсы, становясь чемпионами самых разных стран.

«Никто не жирует»

О поголовье породистых щенков можно судить по посещаемости выставок. В международных выставках принимают участие до 1000 владельцев собак, в региональных — порядка 200—300 собак, рассказывает Олег Пырков. В Татарстане порядка 40 питомников, которые занимаются племенным разведением. По словам Юлии Приходько, владелицы питомника «С изюминкой Юлианы», крупными питомниками можно считать те, в которых более 20 собак. В ее собственном в пиковый период было 100 собак, сейчас — около 60. Как правило, в неофициальных клубах, которые реализуют щенков без документов через «Авито» и «птичий рынок», собак больше.

Они же, по словам экспертов, и зарабатывают на разведении, потому что не тратятся на выставки, оформление документов, членские взносы и т.д. Для системных же клубов разведение собак — это хобби, оно может окупать основные расходы и приносить разве что небольшую прибыль на уровне средней заработной платы.

«По тендерам силовых структур ( а они направляют на покупку миллионы рублей) вижу, что они предпочитают делать закупки у мелких частников, качество выращивания у них выше, чем в крупных питомниках», — резюмирует эксперт. Фото Олега Тихонова



— Ни разу не видел владельцев частных питомников, про которых можно было бы сказать, что они жируют. Затраты на разведение огромные. В плане заработка эта бизнес-идея — ноль. Многие разводят собак для души, а деньги им нужны, чтобы содержать свой питомник. Вот что действительно бизнес — так это продажа кормов, витаминов и БАДов. Хотя развитие этого рынка приостановилось, и начался рост ветеринарных клиник, — говорит Олег Пырков.

Однако при удачном стечении обстоятельств можно заработать на разведении модных пород собак. Причем мода меняется быстро: еще недавно в почете были йорки, сейчас в цене померанские шпицы — щенок шпица может стоить 100—120 тыс. рублей, говорит Пырков. Считается, что маленьких собак разводить проще, но и огромных очередей на них нет, говорит эксперт.

Есть в бизнесе на собаках и другая, щепетильная тема — гуманность. Во многих питомниках суки рожают два раза в год, содержатся в вольерах без движения и прогулок, и это жестокий мир, погружаться в который — неблагодарное дело, говорит Миляуша Мухамадиева.

И все же примеры плохого обращения с животными встречаются все реже, говорит Олег Пырков.



— По тендерам силовых структур ( а они направляют на покупку миллионы рублей) вижу, что они предпочитают делать закупки у мелких частников, качество выращивания у них выше, чем в крупных питомниках, — резюмирует эксперт.