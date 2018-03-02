Илья Варламов о выборах третьей столицы: «Я тоже за Казань голосовал!»

Блогер оценил борьбу казанцев в его опросе и пояснил, почему и сам отдал голос за наш город

Нешуточная битва развернулась в Сети в ответ на призыв известного блогера Ильи Варламова голосованием выбрать третью столицу России. И если сначала лидировал Екатеринбург, то в финале Казани удалось вырвать у него победу. Можно говорить, что столица Татарстана всенародным мнением доказала, что носит свой зарегистрированный бренд вполне заслуженно. Варламов назвал победу казанцев достойной, признался, что и сам голосовал за наш город как столицу самого прогрессивного региона в России в плане урбанистики. Почему — подробнее в материале «Реального времени».

«Как я могу идти против воли народа?»

Голосование за звание третьей столицы, объявленное во вторник, завершилось накануне в полночь. Остается только удивляться, с каким рвением откликнулись жители российских городов на призыв Ильи Варламова поучаствовать в опросе, который он затеял, «в общем-то, ради шутки», как он признался. «Но все восприняли его очень серьезно, особенно казанцы», — добавил блогер.

По его словам, часов до 6 вечера довольно уверенно лидировал Екатеринбург, на втором месте была Казань, а Новосибирск дышал ей в спину — шел с небольшим отрывом. Здесь на помощь столице Татарстана пришли татарстанские СМИ и казанские паблики: «Новости выходили с заголовками типа «Варламов призвал лишить Казань звания третьей столицы» (хотя ни к чему такому я не призывал)», — подчеркнул блогер. Итогом такой бурной поддержки стала безоговорочная победа Казани, за нее отдали 1255 голосов. Сам Варламов считает лидерство казанцев вполне достойным:

— Конечно, достойно! Недаром же народ проголосовал, как я могу идти против воли народа? — то ли шутя, то ли всерьез прокомментировал «Реальному времени» итоги голосования Илья. — Я тоже за Казань голосовал! Мне вообще нравится то, что в Татарстане происходит по моей теме — в плане благоустройства общественных пространств. Мне кажется, Татарстан в этом один из самых прогрессивных регионов в России, с которого всем надо брать пример.

По итогам двух туров Казань одержала победу над Екатеринбургом (52,9% против 47,1%).

Варламов отметил и саму Казань, и то, что «госпожа Фишман делает», — за «крутые программы» развития общественных пространств, запущенные в Татарстане. Фото Максима Платонова



«Ну какой Екатеринбург, вы что?!»

Варламов отметил и саму Казань, и то, что «госпожа Фишман делает», — за «крутые программы» развития общественных пространств, запущенные в Татарстане. Признался, что не знает других примеров в России, где бы это происходило в масштабах целого региона.

— Поэтому, да, Казань — третья столица! — пояснил Илья Варламов, почему и сам голосовал за наш город, и также высоко оценил реакцию пользователей, которые всем сердцем болели за победу татарстанского города: — Ну и правильно, совершенно заслуженная победа! Я был за Казань, как за столицу Татарстана — самого прогрессивного региона России в плане урбанистики. Так что, конечно, Казань! Ну какой Екатеринбург, вы что?! Они башню хотят снести!

Похоже, что жители Урала и сами согласны с Ильей Варламовым. С сожалением говоря о поражении в соцсетях, победу казанцев екатеринбуржцы все же признали заслуженной:

— Казань за последние 20 лет из практически помойки стала действительно третьей столицей России. Помог Казанский кремль (1000-летие), Универсиада и другие крупные события. Екатеринбург тоже сильно поднялся, но не до такой степени. Разве что ЭКСПО изменит расклад.

— Ну да, они это даже как-то официально оформили. Если есть сомнения, скатайтесь в Казань, посмотрите, какой чистый, красивый город. Екатеринбург по уши в грязи. Какой может быть спор?

— По всем параметрам, кроме количества населения, Казань опережает Екатеринбург. Увы…

— Телебашню еще бы снести — и будем десятыми.

С сожалением говоря о поражении в соцсетях, победу казанцев екатеринбуржцы все же признали заслуженной. Фото Максима Платонова



Как шутка Варламова стала былью

В голосовании Варламова, кроме Казани и Екатеринбурга, участвовали Новосибирск, Нижний Новгород, Великий Новгород, Самара, Омск, Севастополь, Грозный и Волгоград. Но все они сильно отстали.

«Сразу несколько городов претендуют на то, чтобы носить почетное звание третьей столицы России. Непонятно, честно говоря, что именно в этом почетного или выгодного, ведь город автоматически признает первенство Москвы и Питера по всем направлениям. Да, реальность именно такова, но наши города могли бы не тянуться за двумя столицами, а сразу перенимать, скажем, европейский опыт», — писал на старте опроса в своем блоге Илья Варламов.



При этом никаких привилегий, тем более материальных, само по себе это звание не дает. Но за официальный статус третьей столицы в свое время шла ожесточенная борьба, и Казань отстояла его, обойдя Нижний Новгород, где до сих пор не признают первенство татарстанской столицы в этом вопросе. Напомним, свой тысячелетний юбилей Казань отметила в 2005 году, именно тогда Владимир Путин назвал наш город третьей столицей России. А в 2009 году Казань получила право именоваться так уже официально. Город зарегистрировал в Роспатенте товарные знаки: «Третья столица», «Третья столица России», «Третий город», «Третий город России», а также Russia`s third capital.

Стоит отметить, что блогер Варламов отмечает не только сильные стороны Казани и других городов, где бывает, но и гораздо чаще критикует их за ошибки архитекторов, неприглядный вид некоторых улиц и новостроек. Например, совсем недавно его критике подверглись Набережные Челны.

ОПРОС