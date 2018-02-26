Варламов про Набережные Челны: «Мне очень понравилось, я бы с удовольствием вернулся»

Популярный блогер о том, что есть только один город хуже Набережных Челнов — Омск

Испортил праздник жителям Набережных Челнов блогер Илья Варламов. В канун 23 февраля он опубликовал отчет о своей поездке в автоград. Впечатление, которое произвели на него Челны, уместилось в одном слове — «законсервировать». Жесткой критике Варламов подвергал все, что видел, исключение составила набережная, к которой «главный татарский урбанист Наталия Фишман приложила руку». В беседе с «Реальным временем» блогер неожиданно признался, что с удовольствием бы вернулся, но, видимо, ненадолго, так как очень посочувствовал людям, которым в «городе-спальнике» придется растить детей и стареть.

Как Варламов попал в «панельный рай»

Занесло в Набережные Челны Илью Варламова через ОЭЗ «Алабуга», где он отрабатывал рекламный контракт — снимал один из заводов. Посмотреть на Елабугу у него времени не было, рассказал Илья Варламов «Реальному времени», но в Набережные Челны заглянул. Дело, вероятно, было 11 февраля, когда Варламов читал в Челнах лекцию по урбанистике, а перед этим спросил в «Твиттере»: «Что делать в Челнах?» Среди советов «напиться и забыться» были дельные — посетить «самый крутой и современный жилой комплекс, построенный турками», «творения госпожи Фишман», челнинский трамвай и безликую панельную застройку. Это и легло в основу экскурсионной программы. Итог которой — пост с заголовком «Город — спальный микрорайон», в котором «нечего делать».

«Советские проектировщики в чистом поле создали панельный рай! Я недаром назвал этот пост «Город — спальный микрорайон». Первый шок гость Челнов испытывает от осознания того, что в городе нет центра! Вообще. Ты ходишь среди бесконечных панелек и не понимаешь, куда надо пойти, куда уехать, чтобы оказаться в каком-то центре. Это действительно страшно. Представьте, что вы оказались запертыми в светлой комнате, обитой мягкими панелями, и из нее нет выхода. Вы в панике трогаете руками стены, пытаясь найти дверь, но ее нет. Вы все сильнее давите на стены, кидаетесь от одной стены к другой, начинаете метаться, но с каждым движением все страшнее становится осознание безысходности. Выхода нет!»

Посмотрев на гордость Челнов — «самый крутой и современный комплекс «Санрайс Сити», Варламов иронично заметил: «Нет, это не 90-е, это наше время». Как и в других городах, «оценил» тягу местных архитекторов к раскрашиванию однотипных советских «панелек» в яркие цвета. «Это была роковая ошибка. Дело в том, что цвет в архитектуре — очень опасный прием. Он, конечно, может быть использован, но использовать его надо очень осторожно! Это как яркий макияж у женщины. Одно неловкое движение — и из коварной обольстительницы получается привокзальная шлюха», — пишет Варламов. И добавляет: «Панельные курятники, в какой цвет их не раскрашивай, все равно останутся панельными курятниками».

Итог поездки — пост с заголовком «Город — спальный микрорайон», в котором «нечего делать»



«Главный татарский урбанист Наталия Фишман»

Широченные дороги вызвали у Варламова восторг: «Почти Дубай!» С одной разницей — «разметка в Челнах не пользуется популярностью». Правда, автомобильный рай является адом для пешеходов: «Передвигаться без машины очень сложно. В Челнах любое расстояние растягивается в 2—3 раза по сравнению с обычным городом. Тут, как нигде в России, без машины ты чувствуешь свою ущербность и неполноценность».

«Историческая» улица для блогера стала предметом издевательств. Новодел, который замаскировали с помощью пластика и профнастила под XVII век, напомнил придорожные трактиры и мини-отели на федеральной трассе: «После этого здесь можно снести все, и хуже не будет».

Единственное, что не вызвало горькой печали у Варламова, — набережная, к которой «главный татарский урбанист Наталия Фишман приложила руку». Ему понравились фигуры Шурале и Су анасы, украшающие набережную; каток, лавочки, на которые надо облокачиваться, чтобы любоваться видами Камы. И вообще, «в плане дизайна все сделано хорошо — пример, как быстро и просто сделать хорошее общественное пространство».

Это, впрочем, не пересилило общего впечатления от города: «Ты идешь вдоль бесконечных панелек и не чувствуешь связи с городом. Тут нет витрин, нет интересных фасадов, нет ничего, что дарило бы пешеходу наслаждение во время прогулки», — написал Варламов, а итог уместился в одном слове — «законсервировать» — как уникальный памятник советского градостроительства.

Посмотрев на гордость Челнов — «самый крутой и современный комплекс «Санрайс Сити», Варламов иронично заметил: «Нет, это не 90-е, это наше время»



Хуже только Омск

Пост Варламова вызвал болезненную реакцию у челнинцев, они бросились защищать родной город в комментариях. У всего, что перечислил Варламов в «минусах», челнинцы находили «плюсы». Например, не надо зашторивать окна, если ходишь по квартире голым, — все равно через широкие проспекты из окна дома напротив ничего не видно.

«Всегда забавно наблюдать, как бомбит у тех местных, кто впервые оказался в моем блоге и думает, что я специально выискиваю только негатив!» — написал Варламов преамбулу к своему следующему посту — о том, что есть хорошего в Набережных Челнах. Но этот раздел, в отличие от постов о других городах, в которых побывал блогер, получился очень скромным. «Увидеть что-то хорошее сложно», — честно признался Варламов. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» он уточнил, что зря обижаются челнинцы, бывали хорошие отзывы еще короче — из Омска.

«В Челнах все потрясающе, мне очень понравилось, я бы с удовольствием вернулся», — сказал Варламов «Реальному времени». Сарказма в его словах не было, потому что вернуться в Челны можно только для того, чтобы в очередной раз посмотреть на то, как нельзя строить города.

— Для меня город интересен как пример строительства городов, а у нас таких примеров мало — только Челны и Тольятти, и на этом примере видны строительные ошибки, подходы к строительству городов 1970-х годов. А то, что происходит сейчас, — это пример этой практики, только в еще более худшем виде, — вынес вердикт Варламов.

При этом блогер не исключает, что кому-то нравится жить в Набережных Челнах, но это может вызвать только сочувствие.

— Что кому-то это нравится — замечательно. Конечно, рассуждения местных жителей — они весьма наивные, особенно про то, как им там удобно и здорово. Потому что так рассуждают люди, которые не заботятся о том, как они там будут растить своих детей и как будут там жить в старости, — говорит Илья Варламов.

«Для меня город интересен как пример строительства городов, <...> и на этом примере видны строительные ошибки, подходы к строительству городов 1970-х годов. А то, что происходит сейчас, — это пример этой практики, только в еще более худшем виде», — вынес вердикт Варламов



Кроме Тольятти и Набережных Челнов в России есть еще один город, построенный с нуля, — Иннополис. Там Варламов не был, но собирается приехать.