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Варламов про Набережные Челны: «Мне очень понравилось, я бы с удовольствием вернулся»

16:15, 26.02.2018 20

Популярный блогер о том, что есть только один город хуже Набережных Челнов — Омск

Варламов про Набережные Челны: «Мне очень понравилось, я бы с удовольствием вернулся» Фото: varlamov.ru/2794907.html

Испортил праздник жителям Набережных Челнов блогер Илья Варламов. В канун 23 февраля он опубликовал отчет о своей поездке в автоград. Впечатление, которое произвели на него Челны, уместилось в одном слове — «законсервировать». Жесткой критике Варламов подвергал все, что видел, исключение составила набережная, к которой «главный татарский урбанист Наталия Фишман приложила руку». В беседе с «Реальным временем» блогер неожиданно признался, что с удовольствием бы вернулся, но, видимо, ненадолго, так как очень посочувствовал людям, которым в «городе-спальнике» придется растить детей и стареть.

Как Варламов попал в «панельный рай»

Занесло в Набережные Челны Илью Варламова через ОЭЗ «Алабуга», где он отрабатывал рекламный контракт — снимал один из заводов. Посмотреть на Елабугу у него времени не было, рассказал Илья Варламов «Реальному времени», но в Набережные Челны заглянул. Дело, вероятно, было 11 февраля, когда Варламов читал в Челнах лекцию по урбанистике, а перед этим спросил в «Твиттере»: «Что делать в Челнах?» Среди советов «напиться и забыться» были дельные — посетить «самый крутой и современный жилой комплекс, построенный турками», «творения госпожи Фишман», челнинский трамвай и безликую панельную застройку. Это и легло в основу экскурсионной программы. Итог которой — пост с заголовком «Город — спальный микрорайон», в котором «нечего делать».

«Советские проектировщики в чистом поле создали панельный рай! Я недаром назвал этот пост «Город — спальный микрорайон». Первый шок гость Челнов испытывает от осознания того, что в городе нет центра! Вообще. Ты ходишь среди бесконечных панелек и не понимаешь, куда надо пойти, куда уехать, чтобы оказаться в каком-то центре. Это действительно страшно. Представьте, что вы оказались запертыми в светлой комнате, обитой мягкими панелями, и из нее нет выхода. Вы в панике трогаете руками стены, пытаясь найти дверь, но ее нет. Вы все сильнее давите на стены, кидаетесь от одной стены к другой, начинаете метаться, но с каждым движением все страшнее становится осознание безысходности. Выхода нет!»

Посмотрев на гордость Челнов — «самый крутой и современный комплекс «Санрайс Сити», Варламов иронично заметил: «Нет, это не 90-е, это наше время». Как и в других городах, «оценил» тягу местных архитекторов к раскрашиванию однотипных советских «панелек» в яркие цвета. «Это была роковая ошибка. Дело в том, что цвет в архитектуре — очень опасный прием. Он, конечно, может быть использован, но использовать его надо очень осторожно! Это как яркий макияж у женщины. Одно неловкое движение — и из коварной обольстительницы получается привокзальная шлюха», — пишет Варламов. И добавляет: «Панельные курятники, в какой цвет их не раскрашивай, все равно останутся панельными курятниками».

Итог поездки — пост с заголовком «Город — спальный микрорайон», в котором «нечего делать»

«Главный татарский урбанист Наталия Фишман»

Широченные дороги вызвали у Варламова восторг: «Почти Дубай!» С одной разницей — «разметка в Челнах не пользуется популярностью». Правда, автомобильный рай является адом для пешеходов: «Передвигаться без машины очень сложно. В Челнах любое расстояние растягивается в 2—3 раза по сравнению с обычным городом. Тут, как нигде в России, без машины ты чувствуешь свою ущербность и неполноценность».

«Историческая» улица для блогера стала предметом издевательств. Новодел, который замаскировали с помощью пластика и профнастила под XVII век, напомнил придорожные трактиры и мини-отели на федеральной трассе: «После этого здесь можно снести все, и хуже не будет».

Единственное, что не вызвало горькой печали у Варламова, — набережная, к которой «главный татарский урбанист Наталия Фишман приложила руку». Ему понравились фигуры Шурале и Су анасы, украшающие набережную; каток, лавочки, на которые надо облокачиваться, чтобы любоваться видами Камы. И вообще, «в плане дизайна все сделано хорошо — пример, как быстро и просто сделать хорошее общественное пространство».

Это, впрочем, не пересилило общего впечатления от города: «Ты идешь вдоль бесконечных панелек и не чувствуешь связи с городом. Тут нет витрин, нет интересных фасадов, нет ничего, что дарило бы пешеходу наслаждение во время прогулки», — написал Варламов, а итог уместился в одном слове — «законсервировать» — как уникальный памятник советского градостроительства.

Посмотрев на гордость Челнов — «самый крутой и современный комплекс «Санрайс Сити», Варламов иронично заметил: «Нет, это не 90-е, это наше время»

Хуже только Омск

Пост Варламова вызвал болезненную реакцию у челнинцев, они бросились защищать родной город в комментариях. У всего, что перечислил Варламов в «минусах», челнинцы находили «плюсы». Например, не надо зашторивать окна, если ходишь по квартире голым, — все равно через широкие проспекты из окна дома напротив ничего не видно.

«Всегда забавно наблюдать, как бомбит у тех местных, кто впервые оказался в моем блоге и думает, что я специально выискиваю только негатив!» — написал Варламов преамбулу к своему следующему посту — о том, что есть хорошего в Набережных Челнах. Но этот раздел, в отличие от постов о других городах, в которых побывал блогер, получился очень скромным. «Увидеть что-то хорошее сложно», — честно признался Варламов. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» он уточнил, что зря обижаются челнинцы, бывали хорошие отзывы еще короче — из Омска.

«В Челнах все потрясающе, мне очень понравилось, я бы с удовольствием вернулся», — сказал Варламов «Реальному времени». Сарказма в его словах не было, потому что вернуться в Челны можно только для того, чтобы в очередной раз посмотреть на то, как нельзя строить города.

— Для меня город интересен как пример строительства городов, а у нас таких примеров мало — только Челны и Тольятти, и на этом примере видны строительные ошибки, подходы к строительству городов 1970-х годов. А то, что происходит сейчас, — это пример этой практики, только в еще более худшем виде, — вынес вердикт Варламов.

При этом блогер не исключает, что кому-то нравится жить в Набережных Челнах, но это может вызвать только сочувствие.

— Что кому-то это нравится — замечательно. Конечно, рассуждения местных жителей — они весьма наивные, особенно про то, как им там удобно и здорово. Потому что так рассуждают люди, которые не заботятся о том, как они там будут растить своих детей и как будут там жить в старости, — говорит Илья Варламов.

«Для меня город интересен как пример строительства городов, <...> и на этом примере видны строительные ошибки, подходы к строительству городов 1970-х годов. А то, что происходит сейчас, — это пример этой практики, только в еще более худшем виде», — вынес вердикт Варламов

Кроме Тольятти и Набережных Челнов в России есть еще один город, построенный с нуля, — Иннополис. Там Варламов не был, но собирается приехать.

Дарья Турцева, фото varlamov.ru/2794907.html
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 20

комментарии

  • Анонимно 26 февр
    панельный курятник сильно сказано!
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  • Анонимно 26 февр
    как будто казань лучше
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    Анонимно 26 февр
    конечно, Казань лучше.
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    Анонимно 26 февр
    особо ничем не лучше, не льстите себе.
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    Анонимно 26 февр
    У Казани есть история в архитектуре. И новодел глаз радует. А жилые районы везде одинаковые. А в Челнах что?
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    Анонимно 26 февр
    Город безликий. Прав он
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    Анонимно 27 февр
    вам радует глаз какой новодел? Минсельхоз? батенька, да у вас ужасный вкус....
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  • Анонимно 26 февр
    А ведь он прав. В этих постройках нет теплоты, которые есть в постройках 18 века и до середины 50х. Но тогда было очень много людей кто жил просто в лачугах. А панельки все таки более менее приличное жилье для очень многих кто не может построить себе роскошные кттеджи, кто не смог стать миллионерами.
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  • Анонимно 26 февр
    Да чё вообще слушать то его а?!
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  • Анонимно 26 февр
    Всякие проходимцы лезут критиковать итд. Сами то что лобились в этой жизни что сделали для наррда?. Конечно все леньги россии текуь реой в Москву. Конечно там хорошо. Вот пусть Москва живеть только на свои деньги. А в регионах должны 100% все налоги и платежи
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    Анонимно 26 февр
    да-да, живите. только уж тогда своих пенсионеров. бюджетников и прочих "бюджетных"содержите сами!
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    Анонимно 27 февр
    Конечно будем содержать, только все предприятия , зарегистрированные в Москве и платящие там налоги, заберем и зарегистрируем по месту их нахождения .А также перестанем выделять Москве деньги за статус "город федерального значения". Вот пусть она сама на свои и попробует жить.
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  • Анонимно 26 февр
    Проблема не в том, что построили в 70-е, а в том, что то же самое продолжают строить и сейчас. Столько было земли, столько возможностей, но нет, все опять застроили своими панельками. Ни одной новой площади, ни одного нового общественного пространства не построили-обустраивают только то, что заложено в советское время. И за это, конечно, спасибо, но все равно обидно. Ген.плана до сих пор нет, а земля кончается. Что дальше то они собираются делать?
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    Анонимно 26 февр
    ИМ без разницы. они стареть будут не в Челнах.
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  • Анонимно 26 февр
    Господин Варламов! Хуже Москвы городов я не видел! Если бы не Красная площадь с Василием блаженным, смотреть не на что! Удобства проживания говорите? Если бы не зарплаты, искусственно завышенные за счет регионов, половина населения сегодня сбежит оттуда!
    А Челны мне нравятся! Жаль только до конца не реализовали проект города, не довели до ума- денег не хватило наверное, все с штатами тягались...Ведь должен был быть и центр, и проспекты доведенные и соединенные в единый комплекс, и красивая набережная с причалами...
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    Анонимно 27 февр
    В Москве более 2000 архитектурных памятников, так что там то есть что посмотреть. Весь центр - сплошь улицы из отреставрированных исторических зданий 17-19 веков постройки
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  • Анонимно 26 февр
    Раньше гордились, посмотрев мир...согласен с Варламовым....не живая архитектура...жаль,города строятся на века. люди живут мало. Жд вокзалы в городах .даже маленьких красивые...у нас безликий сарай...так обидно.
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  • Анонимно 26 февр
    Со многим можно согласиться, но вот жалеть тех, кто живет в Челнах не стоит: это очень удобный город. Сравниваю с Казанью, Альметьевском, Нижнекамском. Транспорт замечательный - ходит часто и допоздна, в Казани такой роскоши нет. Социальная инфраструктура замечательна - все близко и в разнообразии (сады, школы, поликлиники и пр.). Спокойно обхожусь без личного транспорта, 40 минут с одного конца города на другой - разве это долго? Про досуг. Люблю гулять по бульвару энтузиастов, набережной, в парке Победы. И вообще по городу гулять удобно - тротуары широкие, далеко от автомобильных дорог, много зелени. Кстати, я не поняла, почему большое расстояние между домами - это минус? Да, этой зелени не хватает облагороженности, но по этим тропинкам между деревьями гулять замечательно. Люблю мастеровые и татарский драмтеатр. Органный зал, рядом бассейн с тренажеркой. И все в пешей доступности. Панельки унылые, да, зато дворы большие, с деревьями. Сосновый бор для лыж зимой, Кама для купаний летом. Короче, Варламов, ты не прав. Или прав лишь отчасти
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  • Анонимно 26 февр
    в сытые годы вполне можно было обшить панельки керамоплиткой. Вот только всем пофих на это.
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  • Анонимно 27 февр
    Город стратегически правильно спланирован. Можно сказать, что скелет (по подобию с человеком) правильный и здоровый. Да, есть много домов , особенно построенных коробкой, неудобных и непривлекательных. Но ведь в будущем ничего не будет стоить на месте этих домов построить супер дома, как украшения города, по примеру реновации домов в Москве.
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