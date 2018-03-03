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Опрос предпринимателей: можно ли уйти из соцсетей и мессенджеров

07:00, 03.03.2018 10 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»

Бизнесмены — о балансе в использовании средств коммуникации

Опрос предпринимателей: можно ли уйти из соцсетей и мессенджеров Фото: Максим Платонов

В одном из предыдущих материалов «Реальное время» спросило у руководителей, контролируют ли они странички сотрудников в социальных сетях. В очередном бизнес-задачнике мы задались вопросом, как руководители контролируют собственное время в социальных сетях. Оказалось, большинство мечтает покинуть соцсети и отбросить подальше телефон, но в современном мире это невозможно.

Руководитель решил минимизировать свое присутствие в соцсетях и мессенджерах, чтобы больше концентрироваться на работе и не отвлекаться на ежеминутные уведомления. В идеале и вовсе сменить смартфон на кнопочный телефон. Знакомо ли такое желание вам? Удается ли находить баланс в использовании таких средств коммуникации? Считаете ли план героя кейса жизнеспособным?

Если вы хотите предложить свою бизнес-задачу, пишите на info@realnoevremya.ru с пометкой «Опрос».

  • Сергей Чернов

    Сергей Чернов заместитель генерального директора АО «Радиоприбор»

    Все зависит от цели руководителя и от того, как отказ повлияет на объем выполняемой работы. Соцсети — это некая отдушина, минута развлечения в свободное время. Руководители же не студенты, которые часами могут сидеть в соцсетях и им наплевать на все остальное. На кнопочный телефон переходить не вижу смысла. У меня, например, в телефон загружены все почтовые сервисы, тайм-менеджеры, все, что мне помогает руководить. У меня, конечно, есть кнопочный телефон, но я им пользуюсь только тогда, когда у основного телефона садится батарейка или отсутствует связь. Все мессенджеры для меня давно стали рабочими, мы их привязываем к конкретным задачам, там же отчитываемся о выполненной работе.

  • Юрий Павлов

    Юрий Павлов гендиректор швейной фабрики Pavlotti

    Тема живая, хотя на кнопочный телефон переходить мне, конечно, не хочется. Если говорить о соцсетях, то я для себя давно уже решил, что на них не стоит отвлекаться, поэтому меня в них просто нет.

  • Евгений Терентьев

    Евгений Терентьев исполнительный директор «Санатории Татарстана»

    Соцсети иногда отнимают львиную долю рабочего времени. Но совсем отказаться от них вряд ли возможно. В нашем бизнесе соцсети занимают важную роль. Это не только канал общения, но и место для реализации своих возможностей, отслеживания клиентов и новых тенденций. Соцсети вклиниваются в рабочий процесс и становятся его частью. Есть проблема — отвлечение на стороннюю информацию, например, новостную. Я ее решаю тем, что не захожу на какие-то страницы в течение дня. Только вечером могу их спокойно почитать.

  • Наталья Реснянская

    Наталья Реснянская руководитель сети «Егоза»

    Такое желание у меня периодически возникает. По работе приходится много бывать в социальных сетях и группах. Но я стараюсь минимизировать затраты — выделяю определенные часы, чтобы просмотреть и ответить на сообщения. Все уведомления у меня на беззвучном режиме. Это, по крайней мере, не создает ежеминутного потока информации, который отвлекает. Так я нахожу баланс. С одной стороны, остаюсь в курсе информации, в то же время не отвлекаюсь. С домашними у меня договоренность, если что-то срочное — только личные звонки или смс-сообщения, никаких соцсетей.

  • Лейсан Мингалимова

    Лейсан Мингалимова руководитель образовательного центра Master Business School

    У меня было желание быть без телефона, но это невозможно. Соцсети и мессенджеры для меня — часть работы. Поэтому без телефона никак. Отказаться от всего этого — то же, что спорить со временем. Проще принять и попытаться найти баланс. Я, например, выделяю часы, когда ставлю телефон на беззвучный режим, убираю подальше и отдыхаю. Использую соцсети только по работе, в личных целях они качают много энергии.

  • Владимир Дорофеев

    Владимир Дорофеев директор «Инфо-оберег»

    Желание уйти из соцсетей мне знакомо, но кажется, что оно сейчас маловероятно и малопродуктивно. Если мы говорим о руководителях организации, то грамотное ведение соцсетей сыграет на руку его компании, станет его личной рекламой. Неслучайно я вижу даже на вашем сайте такие проекты, как «Пиар личности».

    На днях видел, что мой знакомый выступал на вашей конференции по маркетингу. Он рассказывал о пиаре личности, о том, как человеку раскрутить себя. Желание меньше времени проводить в соцсетях понятно, возможно, влияет и давление окружающих. Я считаю, что минимизировать свое время в интернете не стоит, главное — правильно расставить акценты.

  • Альбина Ибрагимова

    Альбина Ибрагимова генеральный директор «Аист Тур»

    Думаю, все зависит от отрасли. В туризме такое точно невозможно, потому что у нас основная воронка продаж — в соцсетях. Но знаю, что многие крупные предприниматели из других сфер сейчас полностью удаляют мессенджеры и общаются с внешним миром через своего помощника. Если директор решил отойти от оперативного управления, это вполне возможно. Для работы у нас есть отдельные страницы в соцсетях, тем не менее я уже не понимаю, где у меня личное, а где работа. Есть ощущение потери реальности. Иногда уходишь даже от основной деятельности, потому что клиенты часто пишут. Поэтому не могу посоветовать как найти баланс. Сама последние 3-4 года не расслабляюсь.

  • Дмитрий Жуков

    Дмитрий Жуков управляющий партнер компании «Жуков и Архангельский»

    Вы позвонили по адресу, потому что позавчера я всю ленту Instagram почистил. Теперь у меня только 10 подписчиков. Все зависит от ценности контента, который ты получаешь из соцсетей. Если это контент уровня «я сфоткал, как я ем», либо «я отдыхаю, на гамаке лежу», то ты должен задать себе вопрос: тебе нужен такой контент или нет.

    Если ты в потребляемом контенте не видишь никакой ценности для развития, то это пустая трата времени. Если этот контент приносит тебе удовольствие, расслабляет, то можешь подписаться на миллионы пользователей и каждую секунду наблюдать за реакцией. Просто мне стало скучно смотреть на одно и то же. Сейчас я подписался на десять каналов National Geographic, на исторические факты и мне этого вполне хватает.

  • Эвелина Шахбазова

    Эвелина Шахбазова исполнительный директор «Энотеки S» (винный бутик)

    Использовать кнопочный телефон мне никогда не приходило в голову, потому что он неудобен сейчас. А в соцсетях нормальным руководителям просто некогда сидеть. Я думаю, что план героя кейса осуществим. Я сама присутствую не во всех соцсетях. Мне кажется, чем серьезнее человек, тем меньше ему интересны мессенджеры и т. д. Многих предпринимателей ни в одной соцсети нет.

Екатерина Гумарова, Алина Губайдуллина
БизнесКейс Татарстан
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 03 марта
    Если работники тратят время на мессенджеры, значит руководитель где то ошибается.
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  • Анонимно 03 марта
    Вот Жуков правильно говорит. А смотреть всякие "мемасики" это как то глупо
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  • Анонимно 03 марта
    Мессенджеры запрещать нельзя. Переговоры с клиентом вести удобно через мес
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  • Анонимно 03 марта
    Я бы хотел отстраниться от соц сетей, но не могу. Все важные новости и общения проходят только там
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  • Анонимно 03 марта
    В современном то мире? Нет
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  • Анонимно 03 марта
    Можно, если у вас какие нибудь джамшуты строители работают
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    Анонимно 03 марта
    Ддамшутам тоже нужно общаться и давать приказы)
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  • Анонимно 03 марта
    Согласен с Владимиром Дорофеем. Лучше использовать в свою пользу
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  • Анонимно 03 марта
    Тоже удалился из соц сетей и знаете, жить стало намного проще и интересней
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  • Анонимно 03 марта
    Удалится из соц сетей ничего не даст. Нужно иначе развивать себя
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