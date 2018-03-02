«Чайка» — отличное место отдыха

Детский оздоровительный лагерь «Чайка», в котором летом отдыхают дети работников предприятий шинного бизнеса ПАО «Татнефть», зимой работает как база отдыха. Ежегодно в феврале и марте для ветеранов-шинников организуются двухдневные заезды, и всегда путевки разлетаются, как горячие пирожки.

Сердце бьется, как в юности

Нет ничего приятнее, чем наслаждаться покоем в тишине зимнего леса, вдыхать чистейший воздух и слушать шепот величественных сосен! 150 пенсионеров принимает «Чайка» в каждый заезд, и дни пребывания заполнены не только созерцанием удивительной природы, но и спортом, занимательным досугом, дружеским общением. Здесь каждый находит себе занятие по душе и силам: катание на лыжах и коньках, тюбингах и санках, прогулки по заснеженным аллеям, игры в бильярд и шахматы, чтение книг в библиотеке, просмотр кино и телевидения, посещение бассейна, упражнения на тренажерах, развлекательные мероприятия и концерты. Видя блеск в глазах и молодой задор, становится понятно, насколько это важно и ценно для бывших заводчан. Для них поездка в «Чайку» — настоящий витамин счастья и бодрости, лекарство от ежедневной рутины.

Сегодня организация ветеранов шинного бизнеса ПАО «Татнефть» насчитывает более 7 тысяч человек, средний возраст — 66 лет, тех, кто отработал 25 и более лет — почти 4 тысячи. И предприятия не забывают о тех, кто отдал производству многие годы своей жизни. Коллективный договор предусматривает предоставление социальных гарантий для пожилых людей — единовременные и ежемесячные выплаты, выделение бесплатных путевок в санатории, подписка на корпоративные издания, организация поездок, спортивных и культурно-массовых мероприятий. Отдых в «Чайке» также входит в программу предоставления льгот пенсионерам. Здесь их всегда ждут и принимают с удовольствием. Многие из ветеранов еще помнят, как лагерь выглядел лет 10—20 назад и очень рады переменам, произошедшим с тех пор.

Крылья сложили палатки…

— «Чайка» открылась как палаточный лагерь в 1978 году, — рассказывает заместитель начальника детского оздоровительного лагеря «Чайка» Рамзия Халилова, которая трудится в нем почти со дня основания, — здесь красивая природа, фантастический вид на реку, прежнее руководство очень удачно выбрало место дислокации детского оздоровительного лагеря. Сначала он существовал только летом, но потом было принято решение возводить капитальные корпуса, чтобы можно было приезжать сюда и зимой.





Первой была возведена столовая, затем — корпуса с 1-го по 6-й. Лагерь всегда был очень популярен, недостатка в отдыхающих у нас никогда не было. В 1988 году, когда в стране началась «перестройка», к нам отдыхать приезжали американские дети и подростки. Тогда это было в новинку, мы организовывали совместные мероприятия, высаживали деревца на Аллее дружбы. И нам, и им очень понравилось общаться, не мешало даже незнание английского, ведь дети быстро находят общий язык.

ПАО «Татнефть» всегда уделяет большое внимание реализации социальных программ, одной из них стала реконструкция ДОЛ «Чайка», которая продолжается уже несколько лет. Старт программы пришелся на 2008 год. В течение двух лет были капитально отремонтированы шесть жилых корпусов и клуб-столовая. В 2015 году был открыт корпус 7 – в нем расположились не только комнаты для отдыхающих, но и бассейн, сауна и тренажерный зал с кардио- и силовой зоной.

В следующем году был построен современный спортивный комплекс — стадион «Готов к труду и обороне» с футбольным полем, удобными помещениями для переодевания, дорожкой для бега, а также лыжная база. Несколько лет подряд ДОЛ «Чайка» признается лучшим детским лагерем в Нижнекамске, а по итогам 2016 года он стал лучшим и среди лагерей ГК «Татнефть», а также Республики Татарстан. В этом году «Чайка» впервые примет у себя ежегодный традиционный фестиваль детских оздоровительных лагерей «Татнефти».



Фото Радика Кутушева

Небо и земля

— Я здесь зимой не первый раз, — говорит бывший работник автокамерного цеха ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» Долфет Габдрафиков. — Несколько раз отдыхал здесь с дочерью, зятем и внучкой, нам очень понравилось. Конечно, раньше было совсем по-другому! Сейчас здесь прекрасный ремонт, есть все условия для отдыха, очень удобные номера, а какие замечательные мероприятия организуют для нас, бывших работников! Про питание можно сказать отдельно — сытно, вкусно, аппетитно. Я очень доволен и советую всем: и ветеранам, и работникам предприятий приезжать сюда почаще.

— Мы с супругой почти каждый год приезжаем сюда, — говорит Валерий Семенов, который работал на Нижнекамском шинном заводе с 1976 года технологом, инженером-конструктором и заместителем начальника технического отдела управления главного технолога. — Лет 20—30 назад здесь отдыхали мои дети, и, конечно, могу констатировать, что перемены, произошедшие в «Чайке», весьма существенны. Корпуса отремонтированы, комнаты не на 6-7 человек, а на 2-4, санузлы и душевые в каждой комнате свои, а не общие. Конечно, поражает воображение корпус 7 — и бассейн, и тренажерный зал пользуются большим успехом у ветеранов.

А вот как вспоминает еще ту, советскую, «Чайку» шинник с 26-летним стажем Магфур Юсупов: «Тогда работала в основном, молодежь у всех, конечно, были дети, и задача организации их отдыха стояла остро. Помню, детей отправляли летом в Крым, это было, наверное, еще году в 76-м, потом было принято решение о строительстве собственной базы. Мы, заводчане, приезжали сюда на субботник, готовили лагерь к приезду детей. Конечно, тот лагерь и современная «Чайка» — это просто небо и земля! Раньше это больше походило на солдатский бивуак — палатки на 20 человек, все удобства на улице, а сейчас — впечатление просто отличное. Я впервые приезжаю сюда отдыхать от Совета ветеранов, хожу и удивляюсь, какая красота вокруг!».

В этом году детский оздоровительный лагерь и база отдыха «Чайка» отмечает 40-летие. Все, кто хоть раз приезжал сюда, на берег реки Зай, с удовольствием возвращаются снова и снова. Так было раньше и будет всегда. Счастливого тебе полета, «Чайка»!

Фото из архива ДОЛ «Чайка», Лиры Акмалетдиновой и Радика Кутушева