Цена российских строек: как возведение жилья в Казани оказалось дороже, чем в Уфе или Самаре

Рейтинг регионов страны по себестоимости «общестроя» в многоквартирных домах

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» сравнила стоимость строительства многоэтажного жилья в городах и регионах страны, опираясь на данные Росстата и Минстроя РФ. В рейтинге по дороговизне расценок Татарстан занял 28-ю строчку из 98, опередив большинство соседей и превысив средние показатели по ПФО и России. Правда, речь только о затратах на «общестрой». Девелоперы напоминают и о других основополагающих факторах, которые существенно повышают конечную цену квартиры.

От Камчатки до Саратова

Дороже всего строить многоквартирный дом на Камчатке, в Ямало-Ненецком округе и на Сахалине. Это тройка лидеров России по дороговизне расценок возведения жилья: 70,8, 70,4 и 66,8 тысячи рублей за квадратный метр соответственно. Все данные приведены по итогам трех кварталов года и только по стоимости общестроительных работ.

Следом по убыванию идут Мурманская область, Санкт-Петербург и республика Саха с ценой строительства «квадрата» 64,5, 60,4 и 56,6 тысячи рублей. Причем Северная столица опередила Первопрестольную на четыре позиции: Москва заняла лишь девятую строчку рейтинга с ценой 52,8.

Далее идут преимущественно регионы Севера и Чечня, в которой возведение жилья обходится в 45,2 тысячи рублей за кв. м — регион Рамзана Кадырова на 18-й позиции.

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов, рубль

Регион 2014 2015 2016 2017 I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал Камчатский край 0 59.659 51.894 55.678 Ямало-Ненецкий автономный округ 60.298 51.389 51.010 61.311 55.758 Сахалинская область 46.180 73.251 87.286 62.975 63.103 Мурманская область 48.116 39.319 42.721 40.413 г.Санкт-Петербург 51.384 51.737 50.846 52.827 54.018 Республика Саха (Якутия) 48.580 56.669 50.529 51.715 50.980 Ненецкий автономный округ 44.262 53.979 Дальневосточный федеральный округ 46.182 50.192 49.193 47.399 48.294

Дороже, чем в Уфе, и дешевле Нижнего



Любопытно, что Татарстан занял 28-ю строчку со стоимостью стройки 42,8 тысячи за «квадрат», далеко опередив при этом всех своих соседей, за исключением Нижегородской области (та на 21-м месте с ценой 44,3 тыс.). Так, к примеру, другие регионы Приволжского округа разместились значительно ниже: Пермский край — на 39-м месте (38 тыс./кв. м), Пензенская область — на 43-м (37,7 тыс./кв. м), Удмуртия — на 47-м (36,7 тыс./кв. м), Самарская область — на 50-м (36,3 тыс./кв. м), Чувашия — на 56-м (34,2 тыс./кв. м), Мордовия — на 57-м (34,2 тыс./кв. м), Кировская область — на 59-м (34 тыс./кв. м), Марий Эл — на 61-м (33,9 тыс./кв. м), Башкортостан — на 63-м (33,1 тыс./кв. м) и т.д. Таким образом, стройки Казани обходятся на порядок дороже, чем в Уфе или Самаре.

— Тут многое зависит от материалов, хорошие — стоят дорого. Если экономить на всем, будут проблемы, а мы же для людей строим, хотим, чтобы наши покупатели к нам вернулись. Кроме того, рынок растет и материалы дорожают, — пояснил гендиректор «СМУ-88» и депутат Казгордумы Илья Вольфсон.

Себестоимость строительства квадратного метра жилья в республике превысила даже средние расценки по ПФО и России. В то же время еще один сосед Татарстана по округу — Саратовская область — замыкает рейтинг как самый дешевый регион по возведению домов с ценой стройки 25 тыс./кв. м. Всего в списке 98 позиций — это крупные города, регионы и округа страны.

Стройка в конце года дешевле

Средняя себестоимость строительства жилья в Татарстане за три года заметно выросла. Так, если в первом квартале 2014 г. «квадрат» стоил 40,5 тыс./кв. м, то в начале 2017 г. — 46,1 тыс./кв. м.

— Материалы дорожают на 10—15% в год в среднем, и это продолжается последние три года, — отметил гендиректор строительной компании «Грейтстрой» Владимир Никишов.

Одна из причин — цикличное повышение стоимости стройматериалов. Фото Максима Платонова

Примечательно, что в начале и в конце года расценки сильно разнятся. Возведение дома на старте строительного сезона всегда выходит намного дороже, чем в конце. Так, например, по итогам девяти месяцев года цена постройки «квадрата» в Татарстане подешевела на 8%.

Одна из причин — цикличное повышение стоимости стройматериалов. Обычно цена на них начинает расти с февраля-марта, а к концу года они дешевеют.

— Есть цикличность по арматуре, потому что зимой ее берут меньше, чем летом. К концу года дома обычно сдаются, соответственно, потребности в материалах меньше, и дешевеет чуть-чуть, делают скидки, чтобы избавиться от остатков, — добавил Никишов.

Ту же тенденцию заметили многие казанцы и стараются на этом сэкономить: «По себе знаю — дом строим, многие работы делал в конце осени, а что-то — в феврале. У рабочих вне сезона зарплата ниже, в частности, осенью каменщики и монолитные работы дешевле, а окна я заказывал в феврале».

В Казани дороже земля и подключение к сетям

Впрочем, сами застройщики расценки по «общестрою» считают непоказательными. Себестоимость одного «квадрата» жилья включает в себя куда больше составляющих: это и цена строительства, куда входят затраты на строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы, и покупка земельного участка, и подведение коммуникаций, и подключение к сетям, и налоги, и маркетинг, и продажи, а также затраты по кредитованию, если девелопер строил на заемные средства, и множество других сопутствующих расходов.





«По самому минимуму себестоимость «квадрата» на сегодня обходится в 55—56 тысяч рублей», — отметил гендиректор СК «Бриз» Андрей Беляков. Фото Гуландам Зариповой

— По кирпичу себестоимость строительства — 36 тысяч за квадратный метр. Плюс 5 тысяч минимум — это подключение к сетям, и 10 тысяч — земля. Вот уже 51 тысяча, и это я еще не включил сюда проектно-изыскательские работы. А если еще проценты по кредитам добавятся — 17—18%, будет вообще космос! По самому минимуму себестоимость «квадрата» на сегодня обходится в 55—56 тысяч рублей, — отметил гендиректор СК «Бриз» Андрей Беляков.

Ту же среднюю стоимость строительства называет и глава фирмы «Грейтстрой». Кроме того, отмечает, что многие статьи расходов местным строителям обходятся дороже, чем девелоперам других регионов.

— В Казани дорогая земля, подключение к сетям намного дороже, чем в других городах. И вообще, город растет, нужно новые ветки тянуть, реконструировать очистные сооружения, — отметил Владимир Никишов.

— Подключение к сетям для застройщиков реально стало заметно дороже. Раньше мы получали техусловия, сами смотрели выполнение, выбирали подрядчика, могли по материалам тендер объявлять. Сейчас мы все это делаем через Сетевую компанию, заранее должны кучу денег вкладывать. Их тарифы на 30% превышают расходы, чем если бы мы сами подводили к дому коммунальные ресурсы, — добавил Илья Вольфсон.

На удорожании строительства сказался и ввод новой КНС «Заречная». За подключение к сетям теперь приходится расплачиваться покупателям новостроек.

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