Все на выборы в Татарстане: QR-код, проверка избиркомов в полиции и 3 миллиона бюллетеней

Председатель ЦИК РТ прокомментировал информацию о нарушениях процесса формирования комиссий

Фото: Максим Платонов

Подготовка к выборам президента РФ вышла на финишную прямую. На очередном заседании ЦИК РТ обсудили, как сделать эту процедуру еще более технологичной и имеет ли все-таки почву под собой информация о продаже членства в избирательной комиссии. «Реальное время» собрало несколько фактов о том, как пройдут выборы 18 марта.

Попытки спекуляции нарушают закон

Заседание председатель Центризбиркома РТ Мидхат Шагиахметов начал с комментария не раз публиковавшейся в СМИ информации о том, что членство в избирательных комиссиях можно купить.

— На это отвечаю, что их формирование происходит коллегиально на заседаниях вышестоящих комиссий, все предложенные кандидатуры проходят проверку, — заверил Шагиахметов. — Процесс формирования комиссий — открытый и гласный, вся информация публикуется в СМИ. Попытки спекуляции нарушают закон, мы призываем политически активных граждан выбрать легитимный путь участия в избирательной комиссии. Все субъекты избирательного процесса активно пользовались этим правом, мы точно знаем, что никаких нарушений допущено не было.

В конце заседания он снова добавил, что все попытки мошеннических действий нужно пресекать, а потенциальные члены избирательных комиссий проходят проверку в правоохранительных органах.

Мидхат Шагиахметов: «Процесс формирования комиссий — открытый и гласный, вся информация публикуется в СМИ». Фото prav.tatarstan.ru



Почти 3 млн бюллетеней

Бюллетени на выборах будут двуязычными. 8 февраля 2018 года ЦИК РФ утвердил форму и текст избирательного бюллетеня на русском языке, сегодня прошло утверждение текста на татарском. Возражений со стороны участников заседания не последовало.

Для республики будет отпечатан 2 млн 937 тысяч 341 бюллетень — именно такое число татарстанцев имеет право голоса на предстоящих выборах. Все бюллетени будут изготовлены в Татарстане в издательстве «Идел-Пресс». Правда, 98 тысяч 200 избирательных бюллетеней напечатают непосредственно на участках — там есть специальные устройства для технического подсчета голосов, соответственно, вопрос с бюллетенями будет решаться на местах.

Вечером 2 марта члены комиссий с правом решающего голоса могут принять участие в уничтожении лишних бюллетеней, которое будет проходить в издательстве.

— Весь тираж передают в ЦИК РТ, мы его передаем в территориальные избирательные комиссии с помощью управления специальной связи. Там они ведут поштучный пересчет всех листов. Всего у нас 65 территориальных комиссий, из которых бюллетени отправятся на участки, — рассказала секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова.

Для республики будет отпечатан 2 млн 937 тысяч 341 бюллетень — именно такое число татарстанцев имеет право голоса на предстоящих выборах. Фото Максима Платонова

Знаки защиты

Ровно по количеству бюллетеней в АО «Гознак» уже напечатаны специальные знаки защиты — наклейки, без которых бюллетени будут считаться неустановленными и учитываться не станут. Доставлять их будут также из ЦИК РТ по территориальным избирательным комиссиям при помощи управления специальной связи, а дальше по участкам. Там до начала голосования они будут храниться в сейфах.

При подсчете голосов будет применяться QR-код.

— Председателей участковых комиссий уже обучили, как работать при составлении машиночитаемого кода. Он дает ускоренный ввод данных протокола с участков в государственную автоматизированную систему «Выборы», облегчает наше положение. На флешке передается программа, которая начинает работать только в восемь часов вечера, так что все нарушения исключены, — сообщил Мидхат Шагиахметов.

Технологию применят везде, кроме 149 участков, где имеются КЭГ (комплексы электронного голосования), и 42 участков с КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней). В этих двух случаях составление протокола не требуется.

23 человека написали заявление с просьбой исключить их из резерва членов избирательных комиссий, поскольку они не могут исполнять обязанности — кто-то сменил место жительства, у кого-то обстоятельства, связанные с работой. На данный момент в качестве членов комиссий утверждены 870 человек, при этом еще 1800 находятся в резерве.

В трех миллионах бюллетеней татарстанцы найду восемь фамилий. Фото Максима Платонова



Кого мы будет выбирать

В трех миллионах бюллетеней татарстанцы найду восемь фамилий. Из них предстоит выбрать лучшего кандидата. Вот они:

Сергей Бабурин, «Российский общенародный союз»; Павел Грудинин, КПРФ; Владимир Жириновский, ЛДПР; Владимир Путин, самовыдвижение; Ксения Собчак, «Гражданская инициатива»; Максим Сурайкин, «Коммунисты России»; Борис Титов, «Партия Роста»; Григорий Явлинский, «Яблоко».