Как поживает «Нефтехимик» с самым успешным тренером молодежки «Рубина»

Нижнекамский клуб готовится к следующему сезону уже сейчас

Сегодня заканчивается первый зарубежный сбор нижнекамского «Нефтехимика» в Турции. Пока главный клуб Татарстана «Рубин» вовсю готовится не вылететь из РФПЛ, подопечные Юрия Уткульбаева живут своей, не менее бурной жизнью. «Нефтехимику» в турнирном плане немного полегче, ничего сверхъестественного от команды в этом сезоне уже не требуют. Но работа, тем не менее, не останавливается и рук никто не опускает. О том, что происходит в клубе, где когда-то подготовили для «Рубина» Камболова, Кверквелию и Сорокина — в материале «Реального времени».

За чемпионство в этом году бороться нет смысла

Зону «Урал-Приволжье», где выступает «Нефтехимик», как и всю ПФЛ, затронул кризис. Многие команды целенаправленно расстались со своими лидерами, заменяя их в заявке на сезон преимущественно молодыми игроками из родных академий. Наибольший «урон» понесла Сызрань. Одноименная команда, уходившая на зимний перерыв третьей в турнирной таблице, лишь недавно смогла найти средства на продолжение существования, из-за чего лишилась почти всех значимых игроков. «Волга» из Ульяновска была вынуждена расстаться с лучшим бомбардиром команды Отставновым, а «Носта» отправила сразу двоих в екатеринбургский «Урал». Казалось бы, путь в ФНЛ расчищен «Нефтехимику» самими соперниками, однако у нижнекамцев свое видение развития команды.



Учитывая 16-очковое отставание от финансово устойчивой «Мордовии», изо всех сил рвущейся в ФНЛ перед чемпионатом мира, нижнекамский скептицизм понятен. Разумнее уже сейчас начать целенаправленную подготовку к следующему сезону, нежели гнаться за сомнительным шансом получить «шальной» билет в первую лигу из-за финансовых проблем какой-либо из команд. Тем более что результат для «Нефтехимика», хоть и не сказать чтобы всегда был второстепенен, но воспитание и «пролонгация» карьер Камболова, Кверквелии, Сорокина и многих других намекают — главное для клуба развитие, планомерное движение вперед.

Об этом сразу по окончании первой части чемпионата в эксклюзивном интервью «Реальному времени» говорил и главный тренер нижнекамцев. Юрий Уткульбаев человек основательный, умеющий правильно расставлять приоритеты, и для нынешних задач «Нефтехимика» он подходит, пожалуй, идеально. По его словам, основная стратегия на данном этапе в том, чтобы «собрать команду, желательно помоложе, чтобы у нее была перспектива». И не согласиться с этим сложно.

Зимой «нефтехимики» произвели лишь косметическую доработку состава, на перспективу были подписаны Гилязетдинов и Мартынович (на фото — слева)



Трансферная политика клуба

Сходятся эти слова, в итоге, и с делами команды. Так, зимой «нефтехимики» произвели лишь косметическую доработку состава. На ту самую перспективу были подписаны Гилязетдинов и Мартынович. Впрочем, такая трансферная политика не стала откровением, ведь Уткульбаев все в том же интервью отмечал, что клуб постарается подписать одного-двух игроков в каждую из линий.

— Если будут хорошие футболисты, которые согласятся на наши не выдающиеся по зарплате условия и подойдут нам по стилю игры, то мы, конечно, их возьмем, — говорил тогда Юрий Анварович.

Еще одной трансферной новостью стало подписание контракта с многоопытным полузащитником Андреем Бочковым. Достался он «Нефтехимику», как и остальные новички, свободным агентом, так что риска в таком сотрудничестве практически нет. А вот выгода может быть огромная. Каким бы амбициозным не был состав команды и ее игроки, «дядька» с таким опытом жизненно необходим коллективу. И в этом плане работа в компании с Бочковым должна помочь становлению молодежи.

Внесли в заявку на сезон и нападающего из эстонской лиги Илью Ферапонтова. По всей видимости, он приглашен в качестве замены Никите Торгашову, воспитаннику казанского футбола, отзаявленному буквально в начале февраля. Между тем пока отсутствуют вести о работе на сборах игроков «Рубина», который вроде как собирался продолжить поставлять свою молодежь в аренду нижнекамскому клубу. Подобная практика отлично зарекомендовала себя в прошлом.

Сама фигура нового нападающего довольно примечательна. Илья целых 5 лет провел в составе юношеских и молодежных команд московского ЦСКА и успел отыграть несколько матчей в молодежной Лиге чемпионов. Опыт его игры со сверстниками из «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Вольфсбурга» и ПСВ привлекли внимание эстонского клуба «Нарва Транс». Там Ферапонтов стал игроком основного состава и по окончании сезона был признан лучшим дриблером Премиум-лиги Эстонии. Его переход в «Нефтехимик» стал шоком для эстонцев, которые ожидали от него трансфера в словацкий чемпионат.

Внесли в заявку на сезон и нападающего из эстонской лиги Илью Ферапонтова. Фото instagram.com



Сборы для отшлифовки «материала»

Команды Уткульбаева, будь то молодежный состав «Рубина» или претендующий на еврокубки казахстанский «Актобе», всегда стремились играть в красивый футбол. Требовать все и сразу от имевшихся в распоряжении тренера игроков в начале сезона было непросто, так что закладывать основные моменты будущей игры предстояло на тренировочных сборах. Самое выгодное время для этого — долгий зимний перерыв.

В соперниках у «Нефтехимика» на первом учебно-тренировочном сборе были средние по меркам своих чемпионатов клубы. Однако вряд ли у кого-то повернется язык сказать, что узбекский «Алмалык», тбилисское «Динамо» и грузинский «Сабуртало» намного слабее прямых конкурентов нижнекамского клуба в ПФЛ. Несколько смазал подготовку вчерашний, четвертый спарринг-партнер, отказавшийся в последний момент от встречи.

Хотя результаты противостояний на этом сборе были не слишком позитивными, решающую роль имеют наработки игровых связей и отработка тренерских идей «в полевых условиях». По этим матчам в частности понятно, что Юрий Анварович просит от своих подопечных большего контроля мяча, быстрого контрпрессинга и оперативного перехода из обороны в атаку. В игре с тбилисским «Динамо» было видно, что нижнекамский тренер работает и над защитными построениями. Например, одно из главных требований — высокое расположение линии обороны.

Хотя результаты противостояний на этом сборе были не слишком позитивными, решающую роль имеют наработки игровых связей и отработка тренерских идей «в полевых условиях»

Так что работой на первом тренировочном сборе «Нефтехимик», в принципе, может быть доволен. Основные элементы, которые важны для решения поставленных задач, успешно шлифуются. Новички понемногу приживаются и тоже дают повод для оптимизма. На втором сборе почти наверняка появится еще один, максимум два новичка. И, скорее всего, в линию защиты, где у команды пока есть некий недобор исполнителей, судя по словам тренера в интервью нашей газете. Впрочем, этот тренерский штаб способен давать результат даже с имеющимися исполнителями. Нужно только время.