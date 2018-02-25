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«Я не нашел ответов в «Искусстве пофигизма» — и другие книжные находки бизнесменов

07:00, 25.02.2018 Сюжет: Бизнесмены «отчитались»

Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

«Я не нашел ответов в «Искусстве пофигизма» — и другие книжные находки бизнесменов Фото: blog.skaplichniy.ru

Чтение становится корпоративной традицией — от составления собственной библиотеки в компании до выделения отдельной строки в бюджете. «Реальное время» узнало, почему не стоит читать о пофигизме, в чем преимущество цирка дю Солей, и мемуары каких выдающихся личностей читают предприниматели в Казани.

Ильнар Гирфанов, председатель Исполкома татарстанского отделения Ассоциации юристов России:

— Из последних книг, что я читал, могу назвать Ричарда Брэнсона «Теряя невинность». Эта автобиография владельца компании Virgin, которая на сегодняшний день объединяет более 400 предприятий. Ричард Брэнсон рассказывает о своем детстве, трудностях в бизнесе, создании компании. Из книги видно, что путь наверх непростой и тернистый.

Также мне нравится большинство книг Робина Шарма. Многие рекомендуют его произведение «Монах, который продал свой феррари», но я советую прочесть «Святой, серфингист и директор». Она проще для восприятия и не такая нудная. В ней можно найти информацию о личностной мотивации, работе над лидерскими качествами, самосовершенствовании. Сложные вещи Робин Шарма описывает простым языком.

Вторая из его книг, которую могу посоветовать, «Кто заплачет, когда ты умрешь?». В ней речь о постановке целей. Для каждого человека, как и для предпринимателя, важно, к чему он идет и чего хочет добиться. Если у тебя нет определенной цели, ты будешь топтаться на месте.

Гульнара Ибрагимова, директор филиала Группы «Ренессанс страхование» в Казани:

— Стараюсь обязательно прочитывать по две-три бизнес-книги в месяц. Последняя из прочитанных — книга «Стратегия голубого океана» Кима Чана и Рене Моборна. Центральная идея этого произведения — стратегия поиска свободной ниши, например, за счет сочетания, на первый взгляд, несовместимых существующих продуктов или концепций. Пример — Cirque du Soleil.

Отличные, очень четкие инструкции, применимые для любого руководителя. Мне, в частности, очень понравились примеры по работе с персоналом, советы, как найти свободные и инновационные рынки. Книга полезна и предпринимателям, действующим в высококонкурентной среде (им она подскажет новые пути развития существующего продукта), и новичкам.

Дмитрий Полосин, основатель Музея чак-чака:

— Недавно возникло спонтанное желание перечитать «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя. Некоторые книги наших классиков в зависимости от возраста воспринимаются по-другому. Одно дело, когда ты читаешь романы Льва Толстого в школе, а совсем другое, когда тебе за 40 и ты знаешь, что такое настоящая любовь.

Рим Сафиуллин, директор «Генезис групп»:

— В нашей клинике есть хорошая традиция, которая называется «корпоративная библиотека». Каждый сотрудник раз в месяц может заказать из каталога любую книжку, которую хочет прочитать. После этого работник отдела кадров закупает всю эту литературу, и она кладется в нашу символичную библиотеку. После того как компания покупает сотруднику книгу, у него появляется обязанность: после прочтения рассказать о самом интересном, что он узнал. Сейчас в библиотеке чуть больше 30 книг.

Сам я из такой корпоративной библиотеки прочел две книги. Одна из них — «Кремлевские переговоры» Игоря Рызова. Не скажу, что книга что-то революционно во мне поменяла. Она для людей, которым часто приходится заводить знакомства, выстраивать деловые отношения. Книга написана ясным языком русского автора. Это не перевод, при котором из-за языка стираются смыслы.

Вторая книга — «Искусство пофигизма» Марка Мэнсона. Ее я никому не стал бы рекомендовать, хотя в интернете у нее хорошие рейтинги. Я ответственный человек и часто из-за этого переживаю, хотел свое отношение к жизни, что называется, «разбавить» с помощью такой литературы. Но для себя ответов в книге «Искусство пофигизма» не нашел. Простая мысль, что надо быть более спокойным и спокойнее ко всему относиться, очевидна и без книг, а Марк Мэнсон излагает ее на 200 страницах.

Я считаю, что в классической литературе можно найти больше ответов на вопросы, касающиеся бизнеса. Мы с ребенком сейчас читаем Редьярда Киплинга «Книга джунглей». В ее персонажах узнаваемые характеры и человеческие отношения.

Ленар Нуриахметов, учредитель компании «Агрофирма Поволжье»:

— Сейчас я читаю Ли Куан Ю «Из третьего мира в первый». Мне многие советовали эту книгу, и она полностью оправдала ожидания. Это мемуары неординарного человека, бывшего премьер-министра Сингапура, который пишет о развитии и становлении своей страны. Я люблю такого рода книги. Также сейчас читаю «Трансформатор» Дмитрия Портнягина. Я подписан на него в «Инстаграме», у него очень большая аудитория.

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Екатерина Гумарова
ОбществоБизнес
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