«Солнечный цирк» привезет в Казань историю про божью коровку

Юбилейное шоу Цирка дю Солей стартует в столице Татарстана 23 мая

Цирк дю Солей привозит в Россию новое шоу, его увидят зрители Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Тольятти, Екатеринбурга и Сочи. Российские гастроли шоу OVO стартуют в Санкт-Петербурге 28 апреля. В Казань «солнечный цирк» приедет 23 мая, это день казанской премьеры, показы шоу продлятся до 27 мая и традиционно пройдут в «Татнефть-Арене». Подробности — в материале «Реального времени».

Планета насекомых

Летом прошлого года во время онлайн-конференции в редакции «Реального времени» генеральный директор «солнечного цирка» в России Наталья Романова на вопрос читателей будут ли гастроли в Казани ответила, что обсуждается гастрольный график 2018 года и ей очень хочется, чтобы столица Татарстана в нем присутствовала. «Дело за малым — составить бюджет, чтобы посмотреть какие у нас есть прогнозы. В первую очередь мы смотрим на окупаемость гастрольного тура», — пояснила тогда Наталья Романова.

По ее словам, гастроли — дорогое удовольствие, потому что высоки логистические затраты. Если едет шоу формата «арена», а после «Кортео» в Казань приезжают именно такие шоу, то реквизит, оборудование — это порядка 25 грузовиков. И это далеко не все затраты. При этом Цирк дю Солей старается делать цены на билеты доступными. Но к радости казанских поклонников канадского цирка, все срослось. Как стало известно «Реальному времени», новое шоу в последний весенний месяц прибудет в Казань.

«Дело за малым — составить бюджет, чтобы посмотреть какие у нас есть прогнозы. В первую очередь мы смотрим на окупаемость гастрольного тура», — пояснила тогда Наталья Романова. Фото Максима Платонова

Шоу OVO стало 25-й по счету постановкой Cirque du Soleil, премьера которой состоялась в 2009 году в Монреале, когда компания отмечала свое 25-летие. Как всегда бывает в канадском цирке, у шоу есть своя история. Cirque du Soleil искал идею для своего юбилейного шоу, и колония насекомых, заселивших его пеструю вселенную, оказалась идеальным воплощением концепции гармоничного сосуществования самых разнообразных видов.

«И хотя энтомологию мы редко воспринимаем как нечто элегантное, работа режиссера и хореографа Деборы Колкер смогла придать миру жуков и пауков изящество, обаяние и шарм. Зрители проживут целый день в колонии летучих, крайне любопытных, опасных и прекрасных обитателей мира OVO, чтобы вместе насладиться восходом солнца, ощутить радость полета, испытать чувство ненужности, преодолеть свои страхи и, наконец, влюбиться.

Из ниоткуда в мире насекомых появляется загадочное яйцо. Обитателей мира OVO охватывает ужас, смешанный со жгучим любопытством: откуда здесь взялся этот символ круговорота жизни, и какую истину он таит? В этот бурлящий мир прибывает неуклюжее и странное насекомое и немедленно влюбляется в роскошную божью коровку. И его чувство не остается без ответа», — сообщают нам на сайте цирка.

В Цирке дю Солей не могут создать шоу без определенной гуманистической философии. Вот и OVO исследует не только тему природы, пластику насекомых и акробатику, но и идею принятия «инаковости», что так свойственно Cirque du Soleil, сотрудники которого представляют почти 50 стран и говорят на 25 языках.

OVO исследует не только тему природы, пластику насекомых и акробатику, но и идею принятия «инаковости»



«Казанцы кричали «Молодцы!»

Вот что рассказывают о новом шоу его создатели. Тим Беннетт, артистический директор шоу: «Шоу OVO придется по душе семейной аудитории. Его полюбят дети. Темы и смыслы шоу универсальны. Даже если вы уже не раз видели Cirque du Soleil, OVO познакомит вас с новыми гранями нашего творчества. Вы окунетесь в новую фантазию. Колония обаятельных насекомых OVO с нетерпением ждет встречи с российским зрителем, а наша команда — знакомства с Россией, ведь познание и сотрудничество объединяют нас».

«Впервые Cirque du Soleil привозит в Россию шоу, идеально подходящее для детей. Дети смогут получить удовольствие от игр персонажей, ярких красок, бразильской музыки и стремительной акробатики, а родители — в очередной раз насладиться величайшим уровнем мастерства, совершенством костюмов и живым музыкальным исполнением», — полагает Наталья Романова, генеральный директор «солнечного цирка» в России.

Что интересного предложит шоу зрителям? Если верить анонсу, OVO предлагает публике погрузиться в потаенную экосистему, яркую и шумную, суматошную и красочную. «В ней кипит жизнь, и кишат неведомые существа — насекомые, которые трудятся и едят, ползают и порхают с цветка на цветок, играют, дерутся и, конечно, ищут любовь. В этой поразительно разнообразной среде обитания царят шум и гам, которые изредка сменяет тишина.

Скрытый, потаенный мир у наших ног предстает перед нами нежным и страстным, шумным и спокойным, мирным и хаотичным. С каждым восходом солнца необыкновенное царство насекомых пробуждается ото сна, и все начинается снова», — рассказывают создатели шоу.

«Большинство наших артистов не говорят по-русски и не поняли реакцию. Не поняли, прием их удивил. А слово «молодцы» они запомнили надолго», — вспоминала Наталья Романова. Фото Максима Платонова



Что означает слово OVO? Название постановки в переводе с португальского языка переводится как «яйцо». Яйцо — один из древнейших символов жизни и рождения многих ее форм, включая насекомых, населяющих вселенную шоу. Гигантские элементы сценографии — девятиметровый цветок, яйцо длиной в 8,5 метра, стена, которая служит проекционным экраном, «залитым» макроизображением миниатюрного леса — сбивают перспективу, и зритель по-настоящему ощущает себя крошечным.

Интересна история костюмов для шоу. «Их автор Лиз Вандаль вдохновлялась творчеством самых разных художников, в том числе творчеством дизайнеров, например, Пьера Кардена, который был увлечен ломаными линиями и геометрическими формами. Другим источником ее вдохновения послужили детали костюмов эпохи Ренессанса, в том числе широкие рукава. Лиз и команда, которая работала с ней в ателье, изучали техники плоения, придуманные японским дизайнером Иссеем Мияке», — сообщает сайт цирка.

К казанцам у Цирка дю Солей отношение особое. «Казанская публика очень эмоциональная, очень отзывчивая, она не стесняется выражать свои эмоции. Когда мы приехали в 2010 году с шоу «Кортео», после очень эмоционального приема к нам подошли испуганные артисты и спросили: «Что случилось?». Люди топали ногами и кричали: «Молодцы!». Большинство наших артистов не говорят по-русски и не поняли реакцию. Не поняли, прием их удивил. А слово «молодцы» они запомнили надолго», — вспоминала на онлайн-конференции в редакции «Реального времени» Наталья Романова.