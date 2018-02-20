«Мы же не в шахматы играем»: уфимская охота на «волков» Назарова, лайт-версия

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в «товарняке» имени олимпийской паузы

Уфимцы и нижнекамцы провели давно анонсированное товарищеское «февральское свидание» во время перерыва в чемпионате КХЛ, связанном с Олимпиадой — 2018. О том, чем занимались команды в эту паузу и как «Салават» побеждал (2:1) своего вероятного соперника по плей-офф — в материале «Реального времени».

На паузе

Перед уходом на олимпийскую паузу «Салават» дома проиграл «Йокериту» — 4:5 по буллитам, прервав свою победную серию из трех матчей. А «Нефтехимик», напротив, отправился передохнуть с очень хорошим настроением, разбив дома «Слован» — 5:1, и держа «на паузе» четырехматчевую победную серию.

На момент антракта Уфа удерживает вторую позицию на Востоке, лидируя с 87 очками в дивизионе Чернышева, а «Нефтехимик» на три очка (94 против 97) отстает от «старшего брата» «Ак Барса», который пока «Царь восточной горы». Сбросить его с этого места могут только «соседи-волки» и, теоретически, «автолюбители» из Екатеринбурга (92 очка).

«Салавату» дышат в спину сразу трое — «снеговики» Новосибирска (85 очков), омские «ястребы» и хабаровские «тигры» (по 84 балла). Так что окончательная сетка плей-офф-2018 пока в тумане, но пара «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» в первом раунде при этом вполне возможна. «Салават» дома на исходе зимы, 27 февраля, сыграет с «Сочи», а «Нефтехимик» в этот же вечер примет «Ладу» (тут у нижнекамцев больше шансов разжиться очками). В первый день весны «Салават» сразится с «Ак Барсом» в Уфе, а «волков» ждут в своем цехе «сталевары» Магнитогорска (здесь все мотивированы и принципиальны).

В Кубке же Гагарина перспективы немного предпочтительнее, пожалуй, у команды из Татарстана. Во всяком случае, по обстановке в команде (стабильность и ожидания). Впрочем, в плей-офф, как известно, все команды мобилизуются.

Владимир Ткачев и Энвер Лисин вместе с защитником Станиславом Гареевым провели большой мастер-класс для юных хоккеистов



Взгляд в будущее

За время февральского перерыва уфимцы успели поиграть в две близкие разновидности хоккея. Сначала на «Девичьем поле», где летом проходит чемпионат республики по футболу, провели двусторонку в хоккей с мячом, оставшись довольными этим глотком кислорода, свободы и азарта. Не менее мальчишеский задор ждал их в дворовой коробке, где «куницы» сыграли с болельщиками. Всем понравилось.

Кроме того, в одном из популярных торговых центров Уфы нападающие Владимир Ткачев и Энвер Лисин вместе с защитником Станиславом Гареевым провели большой мастер-класс для юных хоккеистов. Тренер «Салавата Юлаева» Ханну Вирта в одном из интервью февраля так прокомментировал тренировочный процесс команды:

— Игроки в хорошем состоянии, и не только физическом, но и ментальном. Мы должны были перезагрузиться. Еще пройдет очень много времени, прежде чем мы сыграем с «Сочи».

— До товарищеской игры с «Нефтехимиком» 6 дней. Кто из травмированных может сыграть?

— Каждый, кто будет готов. Все смотрятся неплохо, возможно, к этому времени они будут здоровы. Тренерам будет непросто подбирать звенья, но это хорошо. Наступает самое лучшее время сезона, нам остается сыграть два матча с «Сочи» и Казанью, а затем плей-офф. Я думаю, мы готовы, — цитирует специалиста официальный сайт «Салавата».

По похожей схеме действовали в каникулы и нижнекамские «волки». Сыграли в поселке Красный Ключ с представителями местного поселения — выиграли 7:5. А затем в двусторонке уже на льду родного дворца «белые» были чуть сильнее «синих» — 4:3.

В нынешнем сезоне 31-летний голкипер принял участие в 48 матчах, отражая в среднем 93,1% бросков при коэффициенте надежности 2,12 и проведя семь игр «на ноль»



Тем временем Илья Ежов продлил контракт с «Нефтехимиком» на год. В нынешнем сезоне 31-летний голкипер принял участие в 48 матчах, отражая в среднем 93,1% бросков при коэффициенте надежности 2,12 и проведя семь игр «на ноль». Продлены контракты с нападающими Богданом Якимовым и Маратом Хайруллиным еще на 2 года, а с Павлом Здуновым — на сезон 2018/19. Кроме этого, новые соглашения подписаны с защитниками Алексеем Волгиным и Александром Сорокиным.

У «Салавата Юлаева» взгляд в перспективу чуть скромнее. Пока только защитник Филип Ларсен имеет на руках еще один контракт на 2 года, да нападающий Артем Федоров носит теперь на руках не только жену, но и подаренную ею совсем недавно дочь. Хоккеисткой малышка Стефания может стать, но минимум лет через 5-7.

Наши люди в Корее

На Олимпиаде — 2018 в Пхенчхане в настоящее время от «волков» выступают форвард Жига Еглич — за сборную Словении, а в команде Швеции защитник — Эрик Густафссон и нападающий Деннис Эверберг.

От уфимцев в Корее квартет легионеров. Вместе с Эвербергом в одной шведской тройке творит уфимский бородач Линус Умарк, в финской сборной плодотворно играет дуэт Йоонаса Кемппайнена и Тему Хартикайнена, а ворота канадцев защищает Бен Скривенс.

Вчерашний же матч начался буднично, без особых церемоний. Построились, взглянули в глаза напротив и поехали. Первым звеном, за неимением сильнейшего в составе хозяев, стало номинально второе — Энвер Лисин, Артем Федоров и Илья Зубов. Саюстов, Ткачев и Бурдасов составили второе звено нападения, Юньков, Солодухин и Майоров образовали третью тройку, а в четвертую вошли вернувшиеся в строй Евгений Коротков и Игорь Макаров и приплюсованный к ним Георгий Бусаров.

Матч начался буднично, без особых церемоний. Построились, взглянули в глаза напротив и поехали…



— Можно сказать, что сегодня был «летний» хоккей, потому что давно не играли. Я вообще полтора месяца пропустил. В первых сменах было тяжело, но потом вкатился, более-менее почувствовал игру, — признался после матча форвард уфимцев Игорь Макаров.

— Сегодня важно было победить?

— Важно, потому что это добавляет уверенности. «Нефтехимик» — серьезный соперник, поэтому сыграли на победу.



В воротах с первых минут матча появились Илья Ежов у «Нефтехимика» и Андрей Кареев у «Салавата». Гости с первых мгновений пошли вперед, но не сказать, что пропустили контратаку — просто Лисин, войдя в зону, бросил во время обыгрыша защитника. Ежов не успел поймать «черную метку» — 1:0.

Вскоре в вялотекущем тренировочном матче (зрители образовали небольшие островки — около половины «Уфа-Арены»; кстати, билеты стоили довольно дешево — от 50 до 100 рублей, хотя можно было и свободно пускать народ) хозяева получили большинство. Вышло второе звено, и Бурдасов в других сочетаниях, чуть «пошумели» и привезли удаление себе. Александр Логинов неудачно остановил шайбу на синей линии, она отскочила ему в лицо — и защитник поехал меняться. Как всегда, «Салават» среагировал неоперативно, лишнего выпустил на лед. Это удаление выгоды «волкам» не принесло.

Зато за 2.27 до перерыва отложенный штраф реализовал 11-й номер нижнекамцев Ильдар Шиксатдаров. Он оказался перед правым пустым углом ворот Кареева — 1:1.

«Мы же не в шахматы играем»

Начало второго периода обозначило товарищеский характер поединка — «юлаевцы» вновь радушно нарушили численный состав. Меньшинство тренируют или пытаются обмануть возможного соперника в Кубке Гагарина-2018? Гости попытались пробить Кареева, на первых секундах большинства делали это трижды, но в итоге пропустили контратаку — Майоров простил их.

А вскоре и герой голевого эпизода Шиксатдаров «отличился», заработав нарушение. «Салават» атаковал, но как-то не слишком стремясь забить. Чуть позже нижнекамец Никита Филатов передал привет своим бывшим партнерам по уфимскому клубу — на ровном месте заработал подножку в центре поля. На этот раз шанс забросить вторую шайбу использовало экспериментальное звено — Арзамасцев отпасовал на левый фланг Ткачеву, и Владимир нашел на левой штанге Илью Зубова. Капитан не промахнулся — 2:1.

Капитан не промахнулся — 2:1



— Матч получился достаточно жесткий, несмотря на товарищеский характер? — задали журналисты вопрос защитнику уфимского клуба Александру Логинову.

— Ну мы же не в шахматы играем! В любом случае, будут синяки и шишки. Если они есть, то нормально — это хоккей..



«Нефтехимик» попытался сравнять счет и делал это достаточно активно. Но Кареев расслабиться себе не давал, любой расстрел переносил стойко и, главное, надежно. Реальнейший шанс упустил Павел Здунов, на последней минуте периода прострелив шайбой между Кареевым и его воротами в правый борт.

«Побеждать всегда приятно»

В третьем периоде была вязкая борьба. Но вот только никак нельзя было заставить себя думать, что это возможная репетиция плей-офф. Нерв не тот. Хотя в работе и движении соперников упрекнуть было нельзя.

А вот за невнимательность нужно «Салавата Юлаева» поругать — уже третье нарушение численного состава в середине заключительной 20-минутки. Но «Волки» и тут не забили. В основное время победу праздновали уфимцы, а в буллитах Лисин порадовал публику, снова пробив Ежова. Его примеру последовал капитан Зубов. Гости так Кареева и не огорчили.

После матча защитник «Салавата» Захар Арзамасцев прокомментировал итоги поединка.

— Давно не играли, тяжелый матч. Все команды сейчас под нагрузками, усиленно тренируются, поэтому можно сказать, что игра была «дыр-дыр». Туда-сюда бегали, прокидывали и бросали, комбинаций особых не было. Пока еще тяжеловато, — признался Захар.

Захар Арзамасцев: «Все команды сейчас под нагрузками, усиленно тренируются, поэтому можно сказать, что игра была «дыр-дыр»



— Важно ли было сегодня победить? Или важнее было поймать вот игровой ритм?

— Побеждать всегда приятно, но в первую очередь мы должны были почувствовать, вспомнить, как играть. В принципе, почувствовали. Посмотрим, как будет послезавтра.



— Смотрите Олимпиаду, где выступают ваши одноклубники? Радуетесь их успехам?

— По мере возможности следим, когда после тренировок показывают матчи. А так, у нас особо свободного времени нет, сейчас много тренировок.



Дмитрий Слезин, фото hcsalavat.ru