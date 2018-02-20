Поможет ли «Уралу» голландец, сколько ростовчан зимуют в Казани и завершены ли трансферные кампании топ-клубов

Гид по самым жарким переходам в командах РФПЛ

Трансферное окно в России начинает потихоньку сужаться, приближаясь к своему окончанию. В связи с этим команды в спешном порядке доукомплектовываются новыми игроками и распродают «излишки», разгружая платежные ведомости. Именно в этот период просыпаются самые тихие с точки зрения трансферной активности клубы. Сколько уже экс-игроков «Ростова» «перетащил» за собой Бердыев, как участвует в гонке вооружений «Уфа» и что это за голландец перебрался в «Урал» — об этом в материале «Реального времени».

Девятый ростовчанин в составе «Рубина»

Последние дни на российском трансферном рынке проходят под знаком активности «Рубина». Казанцы, доселе не проявлявшие особой прыти в деле усиления состава, объявили уже о третьем подписании за последние две недели. Примечательно, что тренерский штаб команды укрепляет исключительно среднюю линию. Кроме Подберезкина и Попова, пришедших на правах аренды из «Краснодара» и «Спартака», «Рубин» теперь имеет в своем распоряжении еще двух экс-игроков «Ростова» — Могилевца и Нобоа. Если первый из них стал полноправным футболистом казанской команды, то «подобранный» в питерском «Зените» эквадорец в столице Татарстана лишь временно, до конца текущего чемпионата страны.

Между тем, вслед за тренерским штабом из «Ростова» в «Рубин» перешли уже девять игроков, почти целая футбольная команда. Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Устинов, Могилевец, Нобоа, Шекари, Азмун — почти все они теперь являются полноправным костяком «новобердыевского» коллектива. Дополнило бы картину возвращение в родные пенаты Александра Бухарова, однако травма, кажется, немного спутала карты казанской и ростовской сторонам. Слухи упорно сватали в Казань и крайнего защитника Игоря Киреева, но тот удивительным образом оказался в курском «Авангарде», куда перешел все по той же излюбленной «ростовской схеме» — свободным агентом при наличии на руках действующего контракта.

«Подобранный» в питерском «Зените» эквадорец в столице Татарстана лишь временно, до конца текущего чемпионата страны. Фото rubin-kazan.ru



Полезными в нынешнем составе «Рубина» оказались бы и два ветерана ростовчан, Тимофей Калачев и Александр Гацкан. Белорус пришелся бы кстати после ухода Набиуллина и оголения правого фланга, где теперь остался один Кузьмин. В центре поля, несмотря на многочисленное усиление, также зияет «опорная» дыра. Жаль, что эти двое уже превратились в легенды «Ростова» и никто их в Казань не отпустит. Правда, есть ощущение, что они и сами не хотели бы покидать насиженное место.

Баш на баш от «Уфы»

Активно в гонку вооружений включилась и уфимская команда. В прошлом обзоре мы писали, что подписание Сейдахмета из казахстанского «Тараза» может остаться единственным переходом «Уфы» в это трансферное окно. Однако, как оказалось, это была лишь прелюдия для объявления нескольких других не менее важных изменений в составе. Для начала уфимцы расстались с перспективным опорным полузащитником Игорем Безденежных, который отправился бороздить просторы ФНЛ в составе нижегородского «Олимпийца» на правах аренды. Также для получения игровой практики в «Химки» направился Владимир Зубарев.

Но все же наиболее неожиданным получился трансфер в линию защиты. Насколько растиражирован был переход «казахского Месси» Сейдахмета, настолько тихо прошло подписание центрального защитника бухарестского «Динамо» Неделчару. На момент появления румына в расположении «Уфы» никому даже в голову не приходило такое усиление команды Семака. Между тем, учитывая, что игрок обошелся уфимцам в 600 тысяч евро, он наверняка планируется для основного состава уже сейчас. По крайней мере, в транжирстве башкортостанский клуб замечен прежде не был, да и денег у него вряд ли очень много, чтобы разбрасываться ими в целях увеличения глубины скамейки.

Насколько растиражирован был переход «казахского Месси» Сейдахмета, настолько тихо прошло подписание центрального защитника бухарестского «Динамо» Неделчару. Фото fcufa.pro



ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар» закрыли трансферное окно?

Нынешний трансферный период все три клуба провели достаточно пассивно (правда, в предыдущие ТО они бывали порой еще менее активны). Абсолютный минимум изменений состава показали московские «железнодорожники», которые ограничились лишь одной потерей в лице арендованного «Тосно» Маргасова. В остальном «Локомотив» остается таким же сильным, каким был в первой части чемпионата, и с оптимизмом смотрит на предстоящее возобновление первенства даже без укрепления заявочного ростера. Впрочем, возвращение в строй Ари и Чорлуки уже само по себе можно считать усилением и без того крепкого состава команды Юрия Семина.

Московские армейцы, несмотря на переход лишь двух игроков, в принципе, могут считать трансферный период прошедшим в мегаактивном режиме, потому что до этого они попросту пропустили несколько «окон». Впрочем, настоящая покупка всего одна — трансфер хорватского полузащитника Бистровича. И это скорее подстраховка в опорную зону на будущий уход Вернблума, нежели мгновенное усиление основного состава. А вот возвращение Мусы, хотя и в аренду, — самое настоящее укрепление для Гончаренко, который выпрашивал еще одного опытного игрока в нападение.

Краснодарцы пока зависли в тумане непонимания. На неделе многих ошарашила новость об оставлении владельцем «Краснодара» Галицким своего бизнес-детища — «Магнита». Это вряд ли как-то повлияет на судьбу клуба, но разного рода слухи уже начинают проникать в медийное пространство вокруг команды. Наверняка в связи с этим будет несколько ограничена трансферная политика краснодарцев, но стоит заметить, что они и прежде действовали скорее точечно.

Вчера поздно ночью уральский клуб все же объявил о подписании контракта с голландцем. Фото fc-ural.ru



«Урал» готовит «бомбу» на 5 млн евро

На днях появилась сенсационная новость о скором переходе одного из лидеров шведского «Юргордена» Османа Эль Кабира в екатеринбургский «Урал». Это стало известно благодаря комментарию самого игрока, рассказавшего изданию Fotbollskanalen о грядущем подписании контракта с уральцами.

«Клубы между собой договорились, осталось лишь пройти медицинский осмотр и подписать мой контракт. Сегодня или завтра я буду в расположении клуба, — сказал Осман Эль Кабир.

Вчера поздно ночью уральский клуб все же объявил о подписании контракта с голландцем сроком на 3 года и 3 месяца. По информации все того же шведского издания, зарплата игрока составит около 3 млн шведских крон (около 21 млн рублей) в год.

Кроме того, в последнее время активно муссируется новость о скором возвращении в стан уральцев Чисамбы Лунгу. Напомним, ранее его переход в турецкий «Аланьяспор» многие связали с конфликтом игрока с президентом клуба, однако подтверждения данная информация не нашла.

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Локомотив» п. Садыхов («Торпедо»)

п. Флорес («Ольборг»)

н. Визеу («Фламенго»)



з. Денисов («Фенербахче»)

з. Маргасов («Тосно»)

п. Фернандеш («Интер»)

н. Эдер («Лилль»)

«Зенит» з. Набиуллин («Рубин»)

п. Оздоев («Рубин»)

п. Емельянов («Урал»)

п. Лео («Ахмат»)

п. Гайтан («Атлетико»)

п. Адуев («Монпелье»)

п. Насри (своб. агент)

н. Заболотный («Тосно»)

н. Эдер («Интер»)



з. Новосельцев («Арсенал»)

з. Кришито («Наполи»)

з. Анюков («Крылья»)

п. Нобоа («Рубин»)

п. Шатов («Краснодар»)

п. Ригони («Эвертон»)

н. Дзюба («Арсенал»)



«Спартак» з. Вериссимо («Сантос»)

з. Максимович («Наполи»)

з. Левин («Нюрнберг»)

п. Бельханда («Галатасарай»)

п. Адуев («Монпелье»)

п. Маркович («Ливерпуль»)

п. Ханни («Андерлехт»)

п. Альварес («Сампдория»)

п. Еременко («Базель»)

з. Ташчи («Вердер»)

п. Попов («Рубин»)

п. Промес («Саутгемптон»)

н. Зе Луиш («Брайтон») «Краснодар» з. Калинин («Волгарь»)

п. Шатов («Зенит»)

п. Швец («Ахмат»)



п. Подберезкин («Рубин»)

п. Ристич («Спарта»)



ЦСКА з. Пепе («Звезда»)

п. Бистрович («Славен»)

п. Отеро («Атлетико Минейро»)

н. Муса («Лестер»)

н. Хан Кван Сон («Перуджа»)



«Уфа» з. Неделчару («Динамо Б»)

н. Сейдахмет («Тараз»)



п. Зубарев («Химки»)

п. Безденежных («Олимпиец»)



«Ахмат» з. Зайцев («Амкар»)

п. Мадике Кан (Сенегал) п. Лео («Зенит»)

п. Швец («Краснодар»)



«Урал» п. Бевеев («Носта»)

п. Егорычев («Носта»)

п. Эль Кабир («Юргорден»)



п. Павленко

п. Емельянов («Зенит») «Арсенал» з. Новосельцев («Зенит»)

п. Сапета («Динамо»)

н. Дзюба («Зенит»)

н. Мвила («Платинум»)



в. Габулов («Брюгге»)

п. Боурчану («Стяуа»)

н. Сикоев («Рубин»)





«Ростов» гл. т. Карпин

з. Сигурдссон («Фулхэм»)

п. Гулиев («Спартак»)

п. Чуперка («Балтика»)

п. Евтович («Партизан»)

п. Долгов («Анжи»)

н. Сигурдарсон («Мольде»)



з. Устинов («Рубин»)

п. Могилевец («Рубин»)

п. Киреев («Авангард») «Рубин» з. Устинов («Ростов»)

з. Аджиев («Анжи»)

п. Подберезкин («Краснодар»)

п. Попов («Спартак»)

п. Могилевец («Ростов»)

п. Нобоа («Зенит»)

п. Давлатов («Локомотив Т»)

н. Сикоев («Арсенал»)



з. Набиуллин («Зенит»)

з. Бауэр («Сток Сити»)

з. Сигурдссон

з. Бурлак («Крылья Советов»)

з. Самбрано («Динамо К»)

п. М'Вила («Сент-Этьен»)

п. Цакташ

п. Сонг (Китай)

п. Рочина («Леванте»)

п. Лестьенн («Малага»)

п. Оздоев («Зенит»)



«Динамо» з. Рауш («Кельн»)

п. Тетте («Лех»)

н. Марков («Тосно»)

н. Черных («Ягеллония»)



в. Нарубин

з. Терехов («Оренбург»)

п. Тиам

п. Зотов («Крылья Советов»)

п. Сапета («Арсенал»)

н. Бечирай («Мехелен»)

н. Вандерсон («Аланьяспор»)

н. Погребняк



«Амкар» п. Корзун («Динамо К»)

н. Оланаре (ЦСКА)

н. Карашаускас (Латвия)



в. Нигматуллин

з. Зайцев («Ахмат»)



«Тосно» з. Маргасов («Локомотив»)

з. Миюшкович («Тараз»)

н. Рикардиньо («Црвена»)





н. Заболотный («Зенит»)

н. Марков («Динамо»)

«Анжи» з. Чансельор («Дельфин»)

п. Антон («Динамо Б»)

н. Калмыков («Афипс»)

н. Поку («Майами»)

н. Будковский («Шахтер»)



з. Аджиев («Рубин»)

п. Гулиев

п. Афонин («Оренбург»)

п. Долгов («Ростов»)

н. Базелюк («Зброевка») «СКА Хабаровск» з. Карпов («Зенит-2»)

п. Кабутов («Волгарь»)

п. Самсонов («Спартак-2»)

п. Макаров («Минск»)

н. Муллин



з. Тишкин

п. Дедечко («Мариуполь»)

н. Христов





* жирным выделены состоявшиеся трансферы