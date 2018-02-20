Поможет ли «Уралу» голландец, сколько ростовчан зимуют в Казани и завершены ли трансферные кампании топ-клубов
Гид по самым жарким переходам в командах РФПЛ
Трансферное окно в России начинает потихоньку сужаться, приближаясь к своему окончанию. В связи с этим команды в спешном порядке доукомплектовываются новыми игроками и распродают «излишки», разгружая платежные ведомости. Именно в этот период просыпаются самые тихие с точки зрения трансферной активности клубы. Сколько уже экс-игроков «Ростова» «перетащил» за собой Бердыев, как участвует в гонке вооружений «Уфа» и что это за голландец перебрался в «Урал» — об этом в материале «Реального времени».
Девятый ростовчанин в составе «Рубина»
Последние дни на российском трансферном рынке проходят под знаком активности «Рубина». Казанцы, доселе не проявлявшие особой прыти в деле усиления состава, объявили уже о третьем подписании за последние две недели. Примечательно, что тренерский штаб команды укрепляет исключительно среднюю линию. Кроме Подберезкина и Попова, пришедших на правах аренды из «Краснодара» и «Спартака», «Рубин» теперь имеет в своем распоряжении еще двух экс-игроков «Ростова» — Могилевца и Нобоа. Если первый из них стал полноправным футболистом казанской команды, то «подобранный» в питерском «Зените» эквадорец в столице Татарстана лишь временно, до конца текущего чемпионата страны.
Между тем, вслед за тренерским штабом из «Ростова» в «Рубин» перешли уже девять игроков, почти целая футбольная команда. Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Устинов, Могилевец, Нобоа, Шекари, Азмун — почти все они теперь являются полноправным костяком «новобердыевского» коллектива. Дополнило бы картину возвращение в родные пенаты Александра Бухарова, однако травма, кажется, немного спутала карты казанской и ростовской сторонам. Слухи упорно сватали в Казань и крайнего защитника Игоря Киреева, но тот удивительным образом оказался в курском «Авангарде», куда перешел все по той же излюбленной «ростовской схеме» — свободным агентом при наличии на руках действующего контракта.
Полезными в нынешнем составе «Рубина» оказались бы и два ветерана ростовчан, Тимофей Калачев и Александр Гацкан. Белорус пришелся бы кстати после ухода Набиуллина и оголения правого фланга, где теперь остался один Кузьмин. В центре поля, несмотря на многочисленное усиление, также зияет «опорная» дыра. Жаль, что эти двое уже превратились в легенды «Ростова» и никто их в Казань не отпустит. Правда, есть ощущение, что они и сами не хотели бы покидать насиженное место.
Баш на баш от «Уфы»
Активно в гонку вооружений включилась и уфимская команда. В прошлом обзоре мы писали, что подписание Сейдахмета из казахстанского «Тараза» может остаться единственным переходом «Уфы» в это трансферное окно. Однако, как оказалось, это была лишь прелюдия для объявления нескольких других не менее важных изменений в составе. Для начала уфимцы расстались с перспективным опорным полузащитником Игорем Безденежных, который отправился бороздить просторы ФНЛ в составе нижегородского «Олимпийца» на правах аренды. Также для получения игровой практики в «Химки» направился Владимир Зубарев.
Но все же наиболее неожиданным получился трансфер в линию защиты. Насколько растиражирован был переход «казахского Месси» Сейдахмета, настолько тихо прошло подписание центрального защитника бухарестского «Динамо» Неделчару. На момент появления румына в расположении «Уфы» никому даже в голову не приходило такое усиление команды Семака. Между тем, учитывая, что игрок обошелся уфимцам в 600 тысяч евро, он наверняка планируется для основного состава уже сейчас. По крайней мере, в транжирстве башкортостанский клуб замечен прежде не был, да и денег у него вряд ли очень много, чтобы разбрасываться ими в целях увеличения глубины скамейки.
ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар» закрыли трансферное окно?
Нынешний трансферный период все три клуба провели достаточно пассивно (правда, в предыдущие ТО они бывали порой еще менее активны). Абсолютный минимум изменений состава показали московские «железнодорожники», которые ограничились лишь одной потерей в лице арендованного «Тосно» Маргасова. В остальном «Локомотив» остается таким же сильным, каким был в первой части чемпионата, и с оптимизмом смотрит на предстоящее возобновление первенства даже без укрепления заявочного ростера. Впрочем, возвращение в строй Ари и Чорлуки уже само по себе можно считать усилением и без того крепкого состава команды Юрия Семина.
Московские армейцы, несмотря на переход лишь двух игроков, в принципе, могут считать трансферный период прошедшим в мегаактивном режиме, потому что до этого они попросту пропустили несколько «окон». Впрочем, настоящая покупка всего одна — трансфер хорватского полузащитника Бистровича. И это скорее подстраховка в опорную зону на будущий уход Вернблума, нежели мгновенное усиление основного состава. А вот возвращение Мусы, хотя и в аренду, — самое настоящее укрепление для Гончаренко, который выпрашивал еще одного опытного игрока в нападение.
Краснодарцы пока зависли в тумане непонимания. На неделе многих ошарашила новость об оставлении владельцем «Краснодара» Галицким своего бизнес-детища — «Магнита». Это вряд ли как-то повлияет на судьбу клуба, но разного рода слухи уже начинают проникать в медийное пространство вокруг команды. Наверняка в связи с этим будет несколько ограничена трансферная политика краснодарцев, но стоит заметить, что они и прежде действовали скорее точечно.
«Урал» готовит «бомбу» на 5 млн евро
На днях появилась сенсационная новость о скором переходе одного из лидеров шведского «Юргордена» Османа Эль Кабира в екатеринбургский «Урал». Это стало известно благодаря комментарию самого игрока, рассказавшего изданию Fotbollskanalen о грядущем подписании контракта с уральцами.
«Клубы между собой договорились, осталось лишь пройти медицинский осмотр и подписать мой контракт. Сегодня или завтра я буду в расположении клуба, — сказал Осман Эль Кабир.
Вчера поздно ночью уральский клуб все же объявил о подписании контракта с голландцем сроком на 3 года и 3 месяца. По информации все того же шведского издания, зарплата игрока составит около 3 млн шведских крон (около 21 млн рублей) в год.
Кроме того, в последнее время активно муссируется новость о скором возвращении в стан уральцев Чисамбы Лунгу. Напомним, ранее его переход в турецкий «Аланьяспор» многие связали с конфликтом игрока с президентом клуба, однако подтверждения данная информация не нашла.
|КОМАНДА
|ПРИШЛИ
|УШЛИ
|«Локомотив»
|п. Садыхов («Торпедо»)
п. Флорес («Ольборг»)
н. Визеу («Фламенго»)
|з. Денисов («Фенербахче»)
з. Маргасов («Тосно»)
п. Фернандеш («Интер»)
н. Эдер («Лилль»)
|«Зенит»
|з. Набиуллин («Рубин»)
п. Оздоев («Рубин»)
п. Емельянов («Урал»)
п. Лео («Ахмат»)
п. Гайтан («Атлетико»)
п. Адуев («Монпелье»)
п. Насри (своб. агент)
н. Заболотный («Тосно»)
н. Эдер («Интер»)
|з. Новосельцев («Арсенал»)
з. Кришито («Наполи»)
з. Анюков («Крылья»)
п. Нобоа («Рубин»)
п. Шатов («Краснодар»)
п. Ригони («Эвертон»)
н. Дзюба («Арсенал»)
|«Спартак»
|з. Вериссимо («Сантос»)
з. Максимович («Наполи»)
з. Левин («Нюрнберг»)
п. Бельханда («Галатасарай»)
п. Адуев («Монпелье»)
п. Маркович («Ливерпуль»)
п. Ханни («Андерлехт»)
п. Альварес («Сампдория»)
п. Еременко («Базель»)
|з. Ташчи («Вердер»)
п. Попов («Рубин»)
п. Промес («Саутгемптон»)
н. Зе Луиш («Брайтон»)
|«Краснодар»
|з. Калинин («Волгарь»)
п. Шатов («Зенит»)
п. Швец («Ахмат»)
|п. Подберезкин («Рубин»)
п. Ристич («Спарта»)
|ЦСКА
|з. Пепе («Звезда»)
п. Бистрович («Славен»)
п. Отеро («Атлетико Минейро»)
н. Муса («Лестер»)
н. Хан Кван Сон («Перуджа»)
|«Уфа»
|з. Неделчару («Динамо Б»)
н. Сейдахмет («Тараз»)
|п. Зубарев («Химки»)
п. Безденежных («Олимпиец»)
|«Ахмат»
|з. Зайцев («Амкар»)
п. Мадике Кан (Сенегал)
|п. Лео («Зенит»)
п. Швец («Краснодар»)
|«Урал»
|п. Бевеев («Носта»)
п. Егорычев («Носта»)
п. Эль Кабир («Юргорден»)
|п. Павленко
п. Емельянов («Зенит»)
|«Арсенал»
|з. Новосельцев («Зенит»)
п. Сапета («Динамо»)
н. Дзюба («Зенит»)
н. Мвила («Платинум»)
|в. Габулов («Брюгге»)
п. Боурчану («Стяуа»)
н. Сикоев («Рубин»)
|«Ростов»
|гл. т. Карпин
з. Сигурдссон («Фулхэм»)
п. Гулиев («Спартак»)
п. Чуперка («Балтика»)
п. Евтович («Партизан»)
п. Долгов («Анжи»)
н. Сигурдарсон («Мольде»)
|з. Устинов («Рубин»)
п. Могилевец («Рубин»)
п. Киреев («Авангард»)
|«Рубин»
|з. Устинов («Ростов»)
з. Аджиев («Анжи»)
п. Подберезкин («Краснодар»)
п. Попов («Спартак»)
п. Могилевец («Ростов»)
п. Нобоа («Зенит»)
п. Давлатов («Локомотив Т»)
н. Сикоев («Арсенал»)
|з. Набиуллин («Зенит»)
з. Бауэр («Сток Сити»)
з. Сигурдссон
з. Бурлак («Крылья Советов»)
з. Самбрано («Динамо К»)
п. М'Вила («Сент-Этьен»)
п. Цакташ
п. Сонг (Китай)
п. Рочина («Леванте»)
п. Лестьенн («Малага»)
п. Оздоев («Зенит»)
|«Динамо»
|з. Рауш («Кельн»)
п. Тетте («Лех»)
н. Марков («Тосно»)
н. Черных («Ягеллония»)
|в. Нарубин
з. Терехов («Оренбург»)
п. Тиам
п. Зотов («Крылья Советов»)
п. Сапета («Арсенал»)
н. Бечирай («Мехелен»)
н. Вандерсон («Аланьяспор»)
н. Погребняк
|«Амкар»
|п. Корзун («Динамо К»)
н. Оланаре (ЦСКА)
н. Карашаускас (Латвия)
|в. Нигматуллин
з. Зайцев («Ахмат»)
|«Тосно»
|з. Маргасов («Локомотив»)
з. Миюшкович («Тараз»)
н. Рикардиньо («Црвена»)
|н. Заболотный («Зенит»)
н. Марков («Динамо»)
|«Анжи»
|з. Чансельор («Дельфин»)
п. Антон («Динамо Б»)
н. Калмыков («Афипс»)
н. Поку («Майами»)
н. Будковский («Шахтер»)
|з. Аджиев («Рубин»)
п. Гулиев
п. Афонин («Оренбург»)
п. Долгов («Ростов»)
н. Базелюк («Зброевка»)
|«СКА Хабаровск»
|з. Карпов («Зенит-2»)
п. Кабутов («Волгарь»)
п. Самсонов («Спартак-2»)
п. Макаров («Минск»)
н. Муллин
|з. Тишкин
п. Дедечко («Мариуполь»)
н. Христов
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