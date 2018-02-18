«Для латиноамериканцев Россия — это «великая империя» с «великим царем»

Интервью с автором блога о Татарстане на испанском языке Айсылу Валеевой

Жительница Казани Айсылу Валеева уже несколько лет ведет видеоблог о Татарстане на испанском языке. Благодаря ее начинанию тысячи жителей испаноязычных стран узнают о нашей республике и татарской культуре и даже переезжают сюда, чтобы работать и учиться. «Реальное время» побеседовало с блогером, которая рассказала о сходстве мексиканцев с татарами, звездах аргентинского сериала «Дикий ангел», фанатеющих от чак-чака, и поклонниках России и Путина в испаноязычных странах.

«Казань — идеальное место для жизни в России»



— Айсылу, в первую очередь хочется понять, чем обусловлен выбор языка? Почему вы взялись именно за испанский?

— Думаю, все началось с теленовелл, которые показывали по телевизору, когда мы с вами еще были маленькими. Помните, в то время все смотрели мексиканские, венесуэльские, бразильские, аргентинские сериалы? На телевидении тогда был не очень качественный дубляж, и зрителям была частично слышна оригинальная речь героев сериалов. И мне очень понравился язык, который я услышала. Чтобы познакомиться с ним поближе, я начала собирать информацию то тут, то там. Интернета еще не было, так что я обращалась к каким-то энциклопедиям в библиотеках и потихоньку вникала в язык.

Я закончила школу, получила первое высшее образование, затем устроилась в банк и в свободное от работы время начала серьезно заниматься изучением испанского на интернет-курсах. Но все-таки теоретические знания, когда ты учишь язык один дома, и практические — это разные вещи. Без практики ты не можешь заговорить (мне действительно было очень страшно начинать разговор в первые несколько раз из-за сильного барьера), так что я пошла учиться на переводчика в КФУ.

Испанский язык красивый, текучий, с огнем. Я думаю, что он во многом схож с моим характером. Я очень люблю активно жестикулировать, люблю разговаривать на испанском бегло, как это делают аргентинцы и мексиканцы. Мой учитель испанского в КФУ смеется надо мной и удивляется: «Откуда у тебя латинский акцент?!». А у меня практически все друзья из Латинской Америки, плюс я очень часто смотрела их фильмы, так что в итоге у меня выработался такой полу-аргентинский, полу-мексиканский, полу-венесуэльский акцент.

— С языком мы разобрались. А как появилась идея запуска блога о Казани и Татарстане на испанском? Это своеобразная практика для вас?

— Сейчас мой канал сильно разросся в разных направлениях, но начинала я действительно с видео о Казани, в которых рассказывала подписчикам об интересных местах в городе, о каких-то событиях, о местных праздниках, о наших открытых и приветливых людях. Если честно, я — фанатка Казани. Мне кажется, это самый лучший город на земле. Единственный большой минус для меня — это девять месяцев холода. А вообще, это идеальное место для жизни в России. Серьезно. Я была в Латинской Америке, так что знаю, о чем говорю (смеется).

Идея блога произрастала из моей любви к городу, а также из того, что испанский язык действительно требует практики: когда я пишу новый сценарий, я изучаю новые слова, когда я отвечаю на комментарии, я опять же практикуюсь, плюс у меня появляется много новых друзей, с которыми можно общаться, к примеру, по скайпу. Ну и еще один момент — я была в декрете, а так как я не могу сидеть и ничего не делать, я решила взяться за блог.

«Я хочу показывать латиноамериканцам жизнь в России как есть, а не так, как ее показывает Russia Today»



— Что вы стараетесь вкладывать в свои ролики? Вы просто делаете гайды по городам РТ для испаноговорящей аудитории или же там есть элемент знакомства с татарской культурой?

— Такой элемент, конечно, присутствует. У меня, к примеру, есть ролики, в которых я рассказываю историю нашего народа. Сразу оговорюсь, что когда я делала видео про историю Татарстана и Казани, я перелопатила не один тематический сайт, поговорила со знающими людьми, также много информации я почерпнула из нашего Национального музея.

Вообще, я делаю выжимки и показываю в блоге самое интересное, что действительно заинтересует моего зрителя. Острых политических моментов я стараюсь избегать, как и определенных «перекосов», но в конечном счете надо понимать, что я имею право на свой взгляд — это все-таки мой канал. И я сразу предупреждаю, что я не эксперт, но все же стараюсь брать как можно больше источников и показывать более-менее адекватную картину.

А если брать канал в целом, то он, наверное, больше посвящен лайфстайлу. Я обязательно снимаю блоги в тех городах, в которые езжу — это и Москва, и Екатеринбург, и, естественно, города Татарстана. В общем, все снимаю и все показываю. Вообще я делаю акцент на том, чтобы показать латиноамериканцам жизнь в России такой, какая она есть, а не так, как ее показывает Russia Today или какие-то другие политические телеканалы.

— Кто ваша аудитория — жители каких стран?

— В большей степени это Мексика, Штаты, Колумбия, а также Чили. После того, как я появилась на местном ТВ два раза, чилийцы гурьбой начали подписываться на мой канал (смеется). Среди моих подписчиков есть люди самых разных профессий: от летчиков, поваров, айтишников до очень крутых бизнесменов и журналистов.

«Рустам Нургалиевич сказал нам тогда: «Давайте еще и на татарском снимать»



— Как вы считаете, ваш блог внес свой вклад в рост туристической привлекательности РТ за рубежом? И, по вашей оценке, много ли иностранцев вам удалось «заманить» к нам?

— Довольно много людей приезжают в Казань туристами, чтобы просто увидеться со мной, помимо этого я знаю нескольких ребят из Латинской Америки, которые приехали в Казань и поступили в КИУ, а кто-то и вовсе переезжает сюда — люди реально покупают или снимают здесь квартиры.

Когда люди знакомятся с Казанью по моим роликам и она нравится им даже больше Москвы или Питера, и в итоге они принимают решение о переезде — это всегда очень сильно и приятно удивляет меня. Раньше многие вообще думали, что Казань — это где-то в Казахстане. Когда я только начала вести свой блог в комментариях мне писали: «А это где? Не в России? В Казахстане, да?» Сейчас ситуация, конечно, изменилась.

— А наши ведомства или профильные комитеты вас еще никак не отмечали? Возможно вам предлагали сотрудничество по линии туризма?

— Да, мы контактировали с Госкомитетом по туризму РТ — они очень рады, что я всем этим занимаюсь, но сотрудничество у нас пока находится на уровне переговоров. Вообще, ранее шла речь о том, чтобы сделать меня официальным лицом Казани в Латинской Америке, потому что там меня знают довольно много людей. Это может прозвучать немного хвастливо, но недавно, когда я была в Мексике, ко мне на встречу внезапно пришло около сотни человек. Я была этим крайне шокирована. Я просто сказала в своем видео, что буду в такое-то время около такого-то памятника — приходите, если хотите. И пришло действительно много людей.

Что касается взаимодействия с властями, то мы как-то встречались с Рустамом Нургалиевичем во время жеребьевки в Москве. Мы не упустили момент и сказали, что тоже приехали из Казани, обратившись к нему по-татарски. Он был приятно удивлен тому, что кто-то в Кремле к нему обратился на татарском языке. Он сказал нам тогда: «Давайте еще и на татарском снимать».

«Один мексиканский певец исполнил песню «Туган тел» — это звучит практически как чистейший татарский»



— Если судить по комментариям в блоге и живому общению с вашей аудиторией, как вы можете оценить заинтересованность иностранцев Татарстаном и татарской культурой?

— Во время недавней поездки в Латинскую Америку я встречалась со своими подписчиками, и некоторые из них выражали очень сильную заинтересованность в изучении татарского языка и татарской культуры. Кстати, у меня на канале есть видео, где латиноамериканцы разговаривают на татарском. Они довольно четко произносят татарские слова, как будто это их родной язык.

А один мексиканский певец, с которым мы недавно записали песню в Мексике, исполнил песню «Туган тел» — это звучит практически как чистейший татарский! Помимо этого, многие пишут мне в комментариях, что им очень интересна история Золотой Орды и Болгара.

А вообще, им интересен не столько Татарстан, сколько Россия в целом. Для них Россия — это Марс. Это «великая империя» с «великим царем» — нашим президентом, которого они все очень любят.

— Серьезно?

— Серьезно, мы отправляли туда очень много футболок и матрешек с Путиным в качестве сувенирной продукции — там это в ходу (смеется).

Изначально я не совсем понимала, почему мои видео так активно просматриваются, пока не поехала туда и не увидела, что там тоже — совсем другой мир. Там все, включая еду, жилье, дома, людей и даже тротуары — все абсолютно другое. Хотя в Чили я нашла березу (смеется).

Для меня Латинская Америка — это тоже Марс. Менталитет там совершенно другой. Несмотря на то, что в столице Мексики в два раза больше людей, чем в Москве, там нет этого жуткого хаоса. Там ты выходишь на улицу в любой части города, а люди вокруг тебя доброжелательные и открытые. Там вечная фиеста и каждый будний день такой, каким у нас бывает вечер пятницы. Счастливые люди, они не парятся вообще. Они постоянно что-то празднуют, помогают друг другу от души, а если ты спросишь дорогу, они не успокоятся до тех пор, пока не доведут тебя до нужного тебе места.

Мне очень понравились люди в Колумбии — они очень доброжелательные и очень религиозные. В Перу тоже очень открытые люди. В Чили и Аргентине люди уже более европеизированные — они немного сдержаннее по сравнению с мексиканцами, но, конечно, не настолько холодные, как в России.

— А вы не пытались проводить параллели между татарами и каким-то испаноязычным народом? Может быть отметили какие-то схожие черты?

— Кстати! Мой друг из Мексики, который успел покататься по всей России, как-то летом приехал погостить в Казань и очень удивился тому, что местные люди очень похожи на мексиканцев. Похожи, конечно, не внешне, а внутренне. Он говорит, что наши люди доброжелательные и открытые (конечно, не настолько как на его родине, но все же). Гуляешь по центру, а вокруг тебя улыбчивая, отзывчивая молодежь, которая всегда поможет. Он очень удивлен тому, что в других городах России такого нет. У нас в Казани люди другие, и многие приезжие это подтверждают.

«К сожалению, чилийцы не едут на мундиаль, так что я не смогу посотрудничать с ними еще раз»



— Айсылу, а вы не знакомили своих подписчиков или друзей в оффлайне с татарской кухней?

— Я привозила им чак-чак, причем они его даже специально заказывали, хотя в той же Мексике есть похожее блюдо.

В Аргентине я встречалась с Факундо Арана (звезда сериала «Дикий ангел» с Натальей Орейро в главной роли, — прим. ред.) и подарила ему чак-чак. Я приехала в театр на его спектакль, а он меня узнал — ранее мы уже встречались в Москве на одном из его выступлений. Он очень забавно отреагировал на подарок: «Мне же мои дети, моя жена не оставят! Почему так мало?» А когда Наталья Орейро приезжала в Казань в 2014 году, я работала переводчиком у ее группы, и мы тоже дарили ей подарки с национальным колоритом.

— В последнее время в Казани часто проходят спортивные мероприятия международного масштаба, и к нам в том числе приезжали мексиканцы…

— Вы знаете, это открывает новые возможности. На Кубке конфедераций у нас в Казани играли чилийцы и мексиканцы. В составе чилийской делегации были журналисты местного телеканала «Mega» и продюсер спортивной передачи за два дня до съемок, сидя в отеле, решила погуглить информацию про Казань, и в итоге наткнулась на меня и мой блог. Она заинтересовалась, нашла мои контакты, позвонила мне и пригласила побыть соведущей своей программы.

В общей сложности, мы сотрудничали два раза — летом и зимой. В последний раз они находились в Чили, а я вела передачу Кубка конфедераций из Москвы и Казани. К сожалению, чилийцы не едут на мундиаль, так что я не смогу посотрудничать с ними еще раз.

Сейчас я сотрудничаю с «Fox Sports». Я периодически делаю прямые включения для них из Казани о том, что происходит в городе, какие приготовления идут к мундиалю, какая обстановка в столице Татарстана, какая температура, какие настроения у людей, где можно поесть, пожить и так далее. Замечу, что все телеканалы находят меня именно по моим роликам на YouTube.

— Напоследок о планах: что будет с контентом канала? Не планируете ли переезд, к примеру, в Испанию?

— Я не столько люблю Испанию, сколько люблю Латинскую Америку. И я бы конечно хотела уехать в Мексику или Аргентину. Я также очень надеюсь, что то, что у меня есть на данный момент, поможет мне развиваться и дальше в направлении ТВ — мексиканского, аргентинского, уругвайского… Конечно, пока я планирую работать дистанционно, но кто знает… (Смеется.)