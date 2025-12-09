Суд заочно приговорил Илью Яшина* к лишению свободы

Суд признал его виновным в нарушении порядка деятельности иноагента

Мировой суд Тушинского района вынес заочный приговор в отношении Ильи Яшина*, ранее помилованного президентом России. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и назначил наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает RT.

Основанием для уголовного дела стало то, что Яшин* неоднократно привлекался к административной ответственности за неправильное ведение деятельности иноагента. В ходе судебного разбирательства прокурор настаивал на назначении именно такого срока наказания.

Наталья Жирнова