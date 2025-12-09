Четыре города Татарстана претендуют на звание «Город трудовой доблести»

Вице‑премьер Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге в Кабмине республики сообщила, что несколько городов региона претендуют на статус «Город трудовой доблести». Документы по кандидатурам будут направлены в конкурсную комиссию, ответственную за присвоение этого звания.

В число претендентов вошли Кукмор, Чистополь, Елабуга и Бугульма.

Особое внимание вице‑премьер уделила Кукмору и Чистополю. Кукмор в военные годы принял большое количество эвакуированных граждан и обеспечивал фронт одеждой. Чистополь, в свою очередь, стал важным центром эвакуации представителей интеллигенции. На данный момент в Татарстане два города уже носят звание «Город трудовой доблести» — Казань и Зеленодольск.

