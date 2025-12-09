Ученые нашли новое захоронение радиоактивных отходов в заливе Баренцева моря

В рамках экспедиции были получены новые данные об инфраструктуре времен холодной войны

Фото: Реальное время

Научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» зафиксировало в заливе Течений Баренцева моря ранее не известное место захоронения радиоактивных отходов. Об этом заявили в пресс-службе Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

В рамках экспедиции были получены новые данные об инфраструктуре времен холодной войны, связанные с затоплением объектов с радиоактивными материалами в северных акваториях.

Там уточнили координаты затопления баржи «Никель», находящейся в районе острова Колгуев в Баренцевом море, с 580 т радиоактивных отходов на борту. Помимо этого, определено точное местоположение судна «Лихтер-4», затопленного в 1988 году в заливе Течений, с грузом радиоактивных отходов и двумя реакторами с выгруженным ядерным топливом атомной подлодки К-22 на борту.



Кроме того, в районе Новоземельской впадины проведены масштабные поисковые работы с целью обнаружения контейнеров и судов с твердыми радиоактивными отходами, затопленных в период с 1967 по 1991 год; уточнено расположение захоронений, намечены полигоны для поисков в 2026 году. На данный момент точное местонахождение девяти судов с РАО, затопленных в Новоземельской впадине, остается неизвестным.



Рената Валеева