В Балтасинском районе Татарстана ввели карантин по бешенству животных

Эпицентром вспышки стало личное подсобное хозяйство в селе Малые Лызи

Фото: Максим Платонов

В Балтасинском районе Татарстана ввели карантин по бешенству животных. Ограничительные меры распространяются на территорию Малолызинского сельского поселения, где выявлен эпизоотический очаг. Соответствующий указ официально опубликован на правовом портале.

Эпицентром вспышки стало личное подсобное хозяйство в селе Малые Лызи. В целях предотвращения распространения заболевания установлена карантинная зона радиусом 3 км от очага заражения. В нее вошли территории Малолызинского, Карадуванского и Шубанского сельских поселений, а также поселок Балтаси.

Согласно нормативному документу, карантин будет действовать не менее 60 дней. Отсчет начнется с момента уничтожения последнего трупа больного животного и завершения комплекса обязательных санитарных мероприятий.

21 ноября раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о вводе карантина на территории Сокольского сельского поселения Мамадышского района.

Рената Валеева