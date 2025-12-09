Александр Алимов назначен замглавы МИД России
Указ подписал Владимир Путин
Александр Алимов назначен замглавы Министерства иностранных дел России. Указ подписал Владимир Путин.
С 2022 года он занимал пост директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям в МИД. До этого занимал пост заместителя постоянного представителя России при ООН в Женеве, с 2008 по 2012 год был старшим советником постпредства России при ООН в Нью-Йорке.
Напомним, что ранее скончался посол России в Северной Корее Александр Мацегора.
