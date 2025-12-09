Новости общества

02:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Александр Алимов назначен замглавы МИД России

13:17, 09.12.2025

Указ подписал Владимир Путин

Александр Алимов назначен замглавы МИД России
Фото: скриншот с сайта университета МГИМО

Александр Алимов назначен замглавы Министерства иностранных дел России. Указ подписал Владимир Путин.

С 2022 года он занимал пост директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям в МИД. До этого занимал пост заместителя постоянного представителя России при ООН в Женеве, с 2008 по 2012 год был старшим советником постпредства России при ООН в Нью-Йорке.

скриншот с сайта publication.pravo.gov.ru

Напомним, что ранее скончался посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также