В Чебоксарах начались работы по восстановлению домов после атаки беспилотников

Первые партии стекла уже доставлены на место

В Чебоксарах стартовали восстановительные работы в домах, поврежденных в результате утренней атаки беспилотников 9 декабря. Об этом сообщил в своем телеграм‑канале временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов.

В настоящий момент ведется восстановление теплового контура зданий. Первые партии стекла уже доставлены на место, материалы выгружены, а монтажные бригады приступили к работам.

Во дворе поврежденных домов продолжает функционировать оперативный штаб. В нем сотрудники городской администрации и органов внутренних дел принимают обращения жителей. Для оказания всесторонней помощи пострадавшим 11 декабря в администрации Ленинского района Чебоксар запланирован расширенный прием граждан — там жители смогут получить консультации и оперативную поддержку.

Напомним, утром 9 декабря произошла атака беспилотников на Чебоксары. По официальным данным, в результате инцидента пострадали 14 человек, среди которых есть ребенок. Премьер‑министр Чувашии Сергей Артамонов проинформировал, что повреждения получили 15 зданий, из них 10 — жилые дома. Четырем жителям города потребовалось временное размещение.

В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Рената Валеева