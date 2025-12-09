Расуль Минниханов избран президентом общественной организации «Лига беспилотных систем РТ»

Она объединит разрозненные сообщества, развивающие спортивные гонки и состязания молодежных команд по воздушным и наземным БПЛА

Расуль Минниханов избран президентом общественной организации «Лига беспилотных систем РТ». Лига создается для развития и популяризации спортивных соревнований беспилотных систем в Татарстане, повышения мастерства пилотов и создания единого сообщества любителей данного направления.

В нее войдут ИТ-парк, ОЭЗ «Алабуга», «Группа Аванти» и др. Всего лига будет развивать шесть направлений. Координатором лиги избран Марат Бариев.

— «В гонках «Формула-1» участвует не так много спортсменов, но какое огромное количество болельщиков собирают по всему миру. Спортивные состязания лиги должны быть такими же зрелищными, — считает глава «Движения первых» Тимур Сулейманов.

Луиза Игнатьева