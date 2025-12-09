На модернизацию водоснабжения «Военного городка №32» и «Экорайона» направят еще 1,3 млрд рублей

По данным госзакупки в октябре текущего года, на эти цели уже выделялось 3,4 млрд рублей

Фото: скриншот с сайта 2ГИС

Правительство России одобрило проект модернизации коммунальной инфраструктуры в Татарстане. Средства будут привлечены по федеральной программе с использованием льготных займов за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В рамках проекта до конца 2026 года в Кировском районе Казани планируется построить водопроводную насосную станцию производительностью 13,95 тыс. куб. метров в сутки. Кроме того, будут проложены магистральные сети водоснабжения протяженностью 13,8 км для территорий «Военный городок №32» и «Экорайон».

На реализацию татарстанского проекта из средств ФНБ выделят 1,39 млрд рублей. Всего же на программу модернизации ЖКХ в 76 регионах страны президиум комиссии уже одобрил 253 проекта с общим финансированием из ФНБ.



Реальное время / realnoevremya.ru

По словам вице‑премьера Марата Хуснуллина, реализация одобренных проектов повысит качество коммунальных услуг для 47 тыс. жителей двух регионов — Татарстана и Новосибирской области.

В октябре появилась информация, что на магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации для территорий «Военного городка №32» и «Экорайона» потратят 3,4 млрд рублей. Финансирование проекта будет осуществляться из федерального бюджета и бюджета Татарстана, следует из документов на сайте госзакупок.

Наталья Жирнова