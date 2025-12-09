Зампред «Яблока» Шлосберг* попал в реестр террористов и экстремистов

Уголовное дело возбудили после онлайн-дебатов с историком Юрием Пивоваровым**

Зампредседателя партии «Яблоко» Лев Маркович Шлосберг* включен в перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга. В реестре указана полная информация о нем: дата рождения — 30 июля 1963 года, место проживания — город Псков.

Ранее Псковский городской суд избрал Шлосбергу* меру пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) было возбуждено после того, как, по версии следствия, 12 января Шлосберг* разместил в соцсети «Одноклассники» ролик со своими дебатами с историком Юрием Пивоваровым**. Дебаты проходили на канале «Живой гвоздь». Сам Шлосберг* отрицает размещение ролика и утверждает, что не администрирует указанную страницу.

Еще ранее, 11 июня, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Шлосбергу* запретили без разрешения следователя покидать жилище, а также использовать средства связи и интернет.

Кроме того, Лев Шлосберг* был признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. 5 ноября мировой суд в Пскове приговорил зампредседателя «Яблока» к 420 часам общественных работ.

Рената Валеева