Мурашко надеется на сокращение употребления алкоголя к 2030 году до 7,8 литра

В 2023 году уровень потребления был 8,49 литра на душу населения

Фото: Артем Дергунов

В России утвердили Стратегию развития здравоохранения до 2030 года, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Согласно плану, основными целями являются сокращение потребления алкоголя до 7,8 литра на душу населения и увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Мурашко также отметил, что в рамках реализации стратегии предполагается увеличение производства отечественных лекарств до 90% и медицинских изделий до 40%, что поможет достичь технологической независимости в здравоохранении на уровне 80%. Важным аспектом является увеличение кадрового состава: к 2030 году планируется довести количество врачей, задействованных в программе государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания, до 43,46 на 10 тысяч населения, а среднего медицинского персонала — до 85,12 на ту же численность.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава Минздрава подчеркивает, что этот документ определяет ключевой вектор развития здравоохранения, направленный на сохранение населения и укрепление здоровья граждан РФ. Утвержденная стратегия была опубликована на официальном портале правовой информации.

По данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, уровень потребления алкоголя в России с 2019 года снижается. В 2023 году он составил 8,49 литра на душу населения.

Рената Валеева