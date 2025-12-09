Новости общества

В Казани официально утвердили повышение тарифов на общественный транспорт до 46 рублей

13:28, 09.12.2025

Соответствующее постановление подписал председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Ренат Гайнутдинов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани утвердили повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2026 года. Соответствующее постановление подписал председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Ренат Гайнутдинов.

Согласно документу, при оплате банковской картой, QR‑кодом или наличными стоимость разовой поездки на автобусе, троллейбусе и трамвае составит 46 рублей — на 3 рубля больше прежнего тарифа. Для пассажиров, пользующихся транспортными картами на 100 поездок, установлена льготная цена — 36 рублей за одну поездку. Дополнительно регламентирована стоимость провоза ручной клади сверх установленных норм — она также составит 46 рублей и оплачивается отдельно от основного билета.

Ранее аналогичные изменения были утверждены для казанского метрополитена.

Наталья Жирнова

