Разбившийся Ан-22 был последним из находившихся в эксплуатации

По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

9 декабря в Ивановской области произошла катастрофа с военно‑транспортным самолетом Ан‑22 «Антей». Около 12 часов по местному времени воздушное судно начало разрушаться в полете, после чего его обломки упали в Уводьское водохранилище вблизи деревни Иванково, сообщает «Ъ».

На борту находились семь человек — пять членов экипажа и два пассажира. Все они погибли.

Военный СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, изымают документацию по эксплуатации и ремонту самолета, а также образцы топлива для последующей экспертизы.

По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность. Как сообщили источники издания «Ъ», полет выполнялся после очередных регламентных работ. Самолет эксплуатировался более 50 лет. Кроме того, по данным военных источников, разбившийся борт являлся последним из находившихся в эксплуатации в России Ан‑22. В 2024 году эти самолеты были сняты с вооружения.

В настоящее время водолазам предстоит обнаружить и поднять тела погибших, а также бортовые самописцы воздушного судна.



Наталья Жирнова