На охрану трех судов Татарстана в 2026 году направят более 8 млн рублей
Заказчиком является управление судебного департамента республики
Управление Судебного департамента Татарстана опубликовало тендер на предоставление услуг физической охраны трех судов республики. Документы опубликованы на сайте госзакупок.
Известно, что услуги, которые будут предоставляться с 1 января по 31 декабря 2026 года, необходимы для:
- административного здания Советского районного суда г. Казани;
- административного здания Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан;
- административного здания Вахитовского районного суда г. Казани.
На выполнение госконтракта выделена максимальная сумма в 8,1 млн рублей. Напомним, что ранее Владимир Путин утвердил руководителей четырех федеральных судов в Татарстане.
