На охрану трех судов Татарстана в 2026 году направят более 8 млн рублей

15:05, 09.12.2025

Заказчиком является управление судебного департамента республики

Фото: Артем Дергунов

Управление Судебного департамента Татарстана опубликовало тендер на предоставление услуг физической охраны трех судов республики. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Известно, что услуги, которые будут предоставляться с 1 января по 31 декабря 2026 года, необходимы для:

  • административного здания Советского районного суда г. Казани;
  • административного здания Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан;
  • административного здания Вахитовского районного суда г. Казани.

На выполнение госконтракта выделена максимальная сумма в 8,1 млн рублей. Напомним, что ранее Владимир Путин утвердил руководителей четырех федеральных судов в Татарстане.

Наталья Жирнова

