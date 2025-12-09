На охрану трех судов Татарстана в 2026 году направят более 8 млн рублей

Заказчиком является управление судебного департамента республики

Фото: Артем Дергунов

Управление Судебного департамента Татарстана опубликовало тендер на предоставление услуг физической охраны трех судов республики. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Известно, что услуги, которые будут предоставляться с 1 января по 31 декабря 2026 года, необходимы для:

административного здания Советского районного суда г. Казани;

административного здания Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан;

административного здания Вахитовского районного суда г. Казани.

На выполнение госконтракта выделена максимальная сумма в 8,1 млн рублей. Напомним, что ранее Владимир Путин утвердил руководителей четырех федеральных судов в Татарстане.



Наталья Жирнова