В Татарстане введут обязательные квоты для трудоустройства ветеранов боевых действий

Работодателей региона обяжут брать на работу ветеранов при штате от 200 сотрудников

Фото: Мария Зверева

Власти Татарстана готовят введение обязательных квот для приема на работу ветеранов боевых действий. Согласно законопроекту, предприятия республики с числом сотрудников более 200 человек будут обязаны принять на работу хотя бы одного бывшего военнослужащего. Проект проходит антикоррупционную экспертизу.

По расчетам авторов проекта, новые правила затронут примерно 875 организаций Татарстана. Обязательство считается выполненным, если предприятие заключило трудовой договор непосредственно с ветераном боевых действий или организовала сотрудничество с общественной организацией инвалидов, выступающей посредником при устройстве сотрудника.

Компании, активно участвующие в реализации программы трудоустройства ветеранов, смогут рассчитывать на финансовую поддержку государства. Для тех, кто игнорирует требования, предусмотрены штрафы и санкции административного характера.



Ариана Ранцева