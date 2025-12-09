В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня после атаки БПЛА
Николаев призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил в своем телеграм-канале о введении в республике режима чрезвычайной ситуации регионального уровня. По его словам, это позволит «максимально оперативно мобилизовать все ресурсы и, что особенно важно, обеспечить скорейшую компенсацию затрат на восстановление поврежденных объектов и оказать прямую адресную поддержку всем пострадавшим жителям».
По данным официального сообщения, в результате атаки вражеских беспилотников пострадали 14 человек: семь человек находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести, еще семь — амбулаторно, включая одного ребенка. С пострадавшими работают специалисты.
Повреждены 15 зданий, среди которых жилые дома и детский сад. В республике уже приступили к детальной оценке ущерба и начали восстановительные работы.
— Держим ситуацию под контролем, с командой правительства делаем все, чтобы максимально быстро восстановить инфраструктуру и поддержать каждого, кто столкнулся с этой бедой, — подчеркнул глава региона.
Николаев призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.
