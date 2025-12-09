Правительство подготовило второй пакет мер против телефонного и интернет‑мошенничества

Ключевым нововведением станет запрет на международные звонки без согласия абонента

Правительство разработало второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет‑мошенничества. В него вошло около 20 инициатив, направленных на противодействие киберпреступности. Об этом сообщил вице‑премьер Дмитрий Григоренко, передает «Интерфакс».

Ключевым нововведением станет запрет на международные звонки без согласия абонента. Кроме того, такие вызовы обяжут маркировать — это должно снизить риски телефонного мошенничества.

Среди других мер:

Ведение детских SIM‑карт.

Новые способы восстановления доступа к аккаунту на портале «Госуслуги». В частности, прорабатывается возможность использования биометрии, а также личного обращения в МФЦ.

Ограничение количества банковских карт.

Напомним, первый пакет поправок, включающий более 30 мер по борьбе с телефонным и интернет‑мошенничеством, был принят в марте текущего года. Он ввел дополнительные требования к операторам связи по верификации абонентов и ограничению подозрительных операций.



Рената Валеева