От Достоевского до Роулинг: что читали в Татарстане осенью 2025 года
Федеральная сеть «Читай‑город» представила статистику книжных продаж в Татарстане за осенний сезон 2025 года. Данные демонстрируют разнообразие читательских предпочтений: в топе соседствуют современная проза, классика, нон‑фикшен и детская литература.
Безусловным лидером стала книга Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» — она заняла первую строчку общего рейтинга продаж. В десятку самых покупаемых книг также вошли:
- «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры;
- «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению» Джона Стрелеки;
- «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля;
- «Скорбь Сатаны» Марии Корелли;
- «На острие клинка» Аллена Дуэля и Лии Стеффи;
- «Преступление и наказание» Федора Достоевского;
- «Самый богатый человек в Вавилоне» Джейсона Клейсона;
- «Спеши любить» Николаса Спаркса;
- «Восхитительная ведьма» Анны Джейн;
- «Горе от ума» Александра Грибоедова.
В сегменте нон‑фикшен лидирующие позиции заняли:
- «Кафе на краю земли…» Джона Стрелеки;
- «Самый богатый человек в Вавилоне» Джейсона Клейсона;
- «К себе нежно» Ольги Примаченко;
- «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира;
- «Психотрюки. 69 приемов в общении, которым не учат в школе» Игоря Рызова.
Детская и подростковая литература также показала высокий спрос. Топ‑5 в этой категории:
- «Девочка с лисьим хвостом. Т. 1» Сон Вон Пхен;
- «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг;
- «Летний лагерь» Влада Райбера;
- «Маленький принц» Антуана де Сент‑Экзюпери;
- «Коралина» Нила Геймана.
