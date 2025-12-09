Новости общества

От Достоевского до Роулинг: что читали в Татарстане осенью 2025 года

19:39, 09.12.2025

Безусловным лидером стала книга Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут»

Фото: Реальное время

Федеральная сеть «Читай‑город» представила статистику книжных продаж в Татарстане за осенний сезон 2025 года. Данные демонстрируют разнообразие читательских предпочтений: в топе соседствуют современная проза, классика, нон‑фикшен и детская литература.

Безусловным лидером стала книга Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» — она заняла первую строчку общего рейтинга продаж. В десятку самых покупаемых книг также вошли:

  1. «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры;
  2. «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению» Джона Стрелеки;
  3. «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля;
  4. «Скорбь Сатаны» Марии Корелли;
  5. «На острие клинка» Аллена Дуэля и Лии Стеффи;
  6. «Преступление и наказание» Федора Достоевского;
  7. «Самый богатый человек в Вавилоне» Джейсона Клейсона;
  8. «Спеши любить» Николаса Спаркса;
  9. «Восхитительная ведьма» Анны Джейн;
  10. «Горе от ума» Александра Грибоедова.
Tom Hermans для Unsplash

В сегменте нон‑фикшен лидирующие позиции заняли:

  • «Кафе на краю земли…» Джона Стрелеки;
  • «Самый богатый человек в Вавилоне» Джейсона Клейсона;
  • «К себе нежно» Ольги Примаченко;
  • «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира;
  • «Психотрюки. 69 приемов в общении, которым не учат в школе» Игоря Рызова.

Детская и подростковая литература также показала высокий спрос. Топ‑5 в этой категории:

  • «Девочка с лисьим хвостом. Т. 1» Сон Вон Пхен;
  • «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг;
  • «Летний лагерь» Влада Райбера;
  • «Маленький принц» Антуана де Сент‑Экзюпери;
  • «Коралина» Нила Геймана.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Рената Валеева

Рената Валеева

