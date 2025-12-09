Венгрия анонсировала почти 250 встреч своих компаний с партнерами из России

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Москве делегация из 34 венгерских компаний проводит около 240 деловых встреч и переговоров со своими российскими партнерами. Цель визита — развитие взаимовыгодного сотрудничества и заключение новых коммерческих договоренностей. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.



— Правительство Венгрии обеспечит все условия для продолжения взаимовыгодного сотрудничества между компаниями двух стран. Сегодня представители венгерских компаний проведут в общей сложности 240 деловых встреч и переговоров с руководителями российских компаний, участвующих в бизнес-форуме, — заявил Петер Сийярто.

Глава венгерской дипломатии выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта на Украине и возвращение мира в Центральную Европу. По мнению министра, в случае наступления мира сохранение санкций против России будет противоречить здравому смыслу.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Венгрия хотела бы как можно лучше подготовиться к новой экономической эпохе, которую принесет мир. Мы хотим занять наилучшую стартовую позицию для себя и извлечь из этого максимальную пользу. Дело в том, что новая эпоха после войны и санкций принесет огромные возможности, огромное облегчение мировой экономике и новый импульс мировой торговле, — подчеркнул Сийярто.

Ранее, по итогам переговоров между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным в Москве, Сийярто сообщил, что Россия подтвердила готовность поставлять согласованные объемы газа и нефти в установленные сроки.

28 ноября президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они поговорили о ситуации на Украине и развитии отношений между Россией и Венгрией.



Рената Валеева