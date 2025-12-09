В Набережных Челнах должник на 1,2 млн рублей получил пять суток ареста

В Набережных Челнах судебные приставы отделения №2 привлекли к ответственности мужчину, длительное время уклонявшегося от погашения финансовой задолженности. Общая сумма его долгов превысила 1,2 млн рублей, сообщает ГУ ФССП по Татарстану.

Нарушитель проигнорировал требования по 413 исполнительным производствам. В перечне обязательств — неуплата кредитов и административные штрафы за превышение скорости. В отношении мужчины неоднократно составлялись протоколы об административных нарушениях: общее число таких документов исчисляется десятками.

По решению мирового судьи должник был направлен под административный арест на пять суток. При этом отбытие наказания не снимает с него обязанности погасить задолженность: исполнительные производства будут продолжены до полного взыскания всей суммы.

Рената Валеева