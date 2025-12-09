Путин пообещал рассмотреть предложения для «новогоднего помилования»

Об этом во время встречи попросила правозащитница Ева Меркачева

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть списки на помилование, подготовленные правозащитниками, в отношении впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления. Об этом сообщили участники заседания Совета по развитию гражданского общества и прав человека (СПЧ).

Во время встречи член СПЧ, правозащитница Ева Меркачева попросила президента рассмотреть данные списки. Она сказала: «Я предлагаю тех, кто впервые осужден за нетяжкие и ненасильственные преступления».

Путин ответил, что рассмотрит представленную информацию: «У вас есть конкретные списки кандидатов на помилование? Хорошо, обязательно посмотрю», — подчеркнул президент.

В прошлом декабре Путин помиловал четырех женщин из Курской области. Все женщины были осуждены условно за преступления небольшой или средней степени тяжести. У каждой есть несовершеннолетние дети. Кроме того, одна из помилованных — инвалид I группы, сказано в сообщении ФСИН.

Рената Валеева