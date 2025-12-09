Путин утвердил пятилетнюю Стратегию развития здравоохранения до 2030 года

План предусматривает снижение уровня потребления алкоголя

Фото: Айдар Раманкулов

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения на период до 2030 года.

Одним из главных приоритетов стало создание цифровой платформы по управлению здоровьем человека с применением технологий искусственного интеллекта. Важными целевыми показателями названы: увеличение доли российских лекарств в общем объеме препаратов из перечня жизненно необходимых до 90%, а также рост доли отечественных медицинских имплантов почти до 20%. Особое внимание уделено обеспечению готовности системы здравоохранения к работе в чрезвычайных ситуациях и в военное время.

взято с сайта kremlin.ru

Кроме того, стратегия предусматривает снижение уровня потребления алкоголя — целевой показатель установлен на уровне 7,8 литра этанола на душу населения.

В документе особо подчеркивается, что зависимость от иностранного сырья и комплектующих при производстве лекарств и медицинских изделий представляет угрозу национальной безопасности страны. Правительству поручено в шестимесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации стратегии. Конечной целью обозначено достижение технологической независимости страны в сфере здравоохранения на уровне 80%.

Наталья Жирнова