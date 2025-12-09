Путин утвердил пятилетнюю Стратегию развития здравоохранения до 2030 года
План предусматривает снижение уровня потребления алкоголя
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения на период до 2030 года.
Одним из главных приоритетов стало создание цифровой платформы по управлению здоровьем человека с применением технологий искусственного интеллекта. Важными целевыми показателями названы: увеличение доли российских лекарств в общем объеме препаратов из перечня жизненно необходимых до 90%, а также рост доли отечественных медицинских имплантов почти до 20%. Особое внимание уделено обеспечению готовности системы здравоохранения к работе в чрезвычайных ситуациях и в военное время.
Кроме того, стратегия предусматривает снижение уровня потребления алкоголя — целевой показатель установлен на уровне 7,8 литра этанола на душу населения.
В документе особо подчеркивается, что зависимость от иностранного сырья и комплектующих при производстве лекарств и медицинских изделий представляет угрозу национальной безопасности страны. Правительству поручено в шестимесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации стратегии. Конечной целью обозначено достижение технологической независимости страны в сфере здравоохранения на уровне 80%.
Напомним, что в Татарстане к врачам с просьбой о помощи бросить курить обращаются более 700 человек.
