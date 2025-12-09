Сенатор Мурог предложил маркировать «алкогольные» конфеты для запрета их продаж детям

Без введения ограничительных мер, по его мнению, вирусные интернет-тренды лишь подогревают интерес подростков к алкоголю в «игровой» форме

Фото: Максим Платонов

На фоне сообщений о массовой скупке школьниками конфет с высоким содержанием алкоголя через онлайн-площадки сенатор Игорь Мурог выступил с инициативой по ужесточению регулирования продажи такой кондитерской продукции. По мнению политика, необходимо ввести специальную маркировку и обязать интернет-магазины проверять возраст покупателей. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что подростки активно заказывают на маркетплейсах так называемые «конфеты-рюмки» и шоколадные «бутылочки» с крепким алкоголем.

— Следует предусмотреть маркировку, отражающую содержание алкоголя, а также запретить продажу таких товаров несовершеннолетним, — заявил сенатор.

Политик подчеркнул, что рынок кондитерских изделий, содержащих алкоголь, нуждается в более строгом регулировании. Он отметил, что подростки часто не осознают, что даже небольшое количество таких сладостей может вызвать серьезное недомогание.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мурог предложил обязать онлайн-площадки проверять возраст покупателей при оформлении заказов на продукцию с алкоголем, включая кондитерские изделия. Он напомнил, что аналогичные механизмы ограничения уже успешно применяются для продажи энергетических напитков и сигарет, и их можно адаптировать для интернет-торговли.

При этом сенатор считает, что полное приравнивание алкогольных конфет к полноценным спиртным напиткам нецелесообразно, однако «более четкие правила необходимы».

Без введения ограничительных мер, по мнению Мурога, вирусные интернет-тренды лишь подогревают интерес подростков к алкоголю в «игровой» форме. «А ведь главная задача государства и родителей — оградить детей от незаметного приобщения к алкоголю», — заключил законодатель.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который призван устранить правовую неопределенность для ИП в части закупки алкогольной продукции. Кондитеры, использующие, например, крепкий алкоголь в рецептах тортов или десертов, смогут законно приобрести его для производственного процесса.



Рената Валеева