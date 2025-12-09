Депутаты Госдумы предложили запретить такси парковаться во дворах

Сейчас в жилых зонах не должны парковаться грузовые автомобили и автобусы

Фото: Динар Фатыхов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») совместно с депутатами Сарданой Авксентьевой и Ярославом Самылиным выступили с инициативой запретить длительную парковку автомобилей такси во дворах жилых домов. Соответствующее обращение направлено министру транспорта России Андрею Никитину, передает РИА «Новости».

Парламентарии предлагают ввести на федеральном уровне запрет на «длительную парковку» автомобилей, зарегистрированных в реестре легковых такси, в жилых зонах и на дворовых территориях.

В своем обращении депутаты отмечают, что действующие ПДД, которые ограничивают стоянку грузовых автомобилей и автобусов в жилых зонах, не распространяются на легковые такси. Это приводит к тому, что придомовые территории многоквартирных домов во многих городах фактически превращаются в неоплачиваемые стоянки для такси.

— Парламентарии считают целесообразным внесение изменений в нормативные акты, ограничивающие стоянку легкового такси на придомовых территориях, — говорится в документе.

Депутаты предлагают сделать исключение только для кратковременных остановок, необходимых для посадки или высадки пассажиров, а также для погрузки багажа.

В ответ на многочисленные обращения водителей депутаты подготовили законопроект, предусматривающий особые условия для самозанятых. Предлагается установить региональную квоту в размере 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте России автомобилей на начало года для самозанятых водителей, чьи автомобили не соответствуют требованиям локализации.



Рената Валеева