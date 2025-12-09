Новости общества

Завтра в Татарстане прогнозируют метель, а также образование снежных заносов

21:09, 09.12.2025

Спасатели обратились к водителям с рядом рекомендаций

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 10 декабря ожидается ухудшение погодных условий: прогнозируются метель, сильный ветер с порывами до 17 м/с, а также образование снежных заносов на дорогах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасатели обратились к водителям с рядом рекомендаций. Прежде всего, необходимо проверить техническое состояние автомобиля перед поездкой, запастись достаточным количеством топлива, а также теплыми вещами и продуктами.

В условиях непогоды особенно важно соблюдать правила безопасности:

  • отказаться от опасных маневров, в частности от выезда на встречную полосу;
  • выбирать скорость движения с учетом погодных и дорожных условий;
  • обязательно использовать ремни безопасности;
  • перевозить детей исключительно в автокреслах.
Рената Валеева

