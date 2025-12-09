Завтра в Татарстане прогнозируют метель, а также образование снежных заносов
Спасатели обратились к водителям с рядом рекомендаций
В Татарстане 10 декабря ожидается ухудшение погодных условий: прогнозируются метель, сильный ветер с порывами до 17 м/с, а также образование снежных заносов на дорогах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Спасатели обратились к водителям с рядом рекомендаций. Прежде всего, необходимо проверить техническое состояние автомобиля перед поездкой, запастись достаточным количеством топлива, а также теплыми вещами и продуктами.
В условиях непогоды особенно важно соблюдать правила безопасности:
- отказаться от опасных маневров, в частности от выезда на встречную полосу;
- выбирать скорость движения с учетом погодных и дорожных условий;
- обязательно использовать ремни безопасности;
- перевозить детей исключительно в автокреслах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».