Завтра в Татарстане прогнозируют метель, а также образование снежных заносов

Спасатели обратились к водителям с рядом рекомендаций

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 10 декабря ожидается ухудшение погодных условий: прогнозируются метель, сильный ветер с порывами до 17 м/с, а также образование снежных заносов на дорогах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасатели обратились к водителям с рядом рекомендаций. Прежде всего, необходимо проверить техническое состояние автомобиля перед поездкой, запастись достаточным количеством топлива, а также теплыми вещами и продуктами.

В условиях непогоды особенно важно соблюдать правила безопасности:

отказаться от опасных маневров, в частности от выезда на встречную полосу;

выбирать скорость движения с учетом погодных и дорожных условий;

обязательно использовать ремни безопасности;

перевозить детей исключительно в автокреслах.

Рената Валеева